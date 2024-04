L’ex difensore di Empoli e Lecce, Lorenzo Stovini, ha rilasciato un intervista in vista della gara di sabato tra le due squadre nell’edizione odierna della Gazzetta del Mezzogiorno.

«Si tratta di una di quelle classiche sfide che sarebbe importantissimo vincere ma che, al contempo, è fondamentale non perdere. Giocando in casa, l’undici salentino avrà dalla propria parte la spinta straordinaria dei suoi tifosi, che ho avuto modo di apprezzare personalmente e che sanno essere trascinanti. Per Blin e compagni questo sarà un vantaggio non da poco. Il risultato, però, lo determineranno i calciatori, in base a ciò che sapranno esprimere in campo. Toccherà a loro curare bene ogni dettaglio, tenere la concentrazione al top dal primo all’ultimo minuto ed evitare gli errori. Partite come questa, per di più in cartellone in una fase della stagione nella quale si decideranno tutti i verdetti, sono quasi sempre molto bloccate tatticamente. È improbabile che si possa assistere a un bello spettacolo. Vedremo se una delle due contendenti avrà maggiore coraggio e oserà di più. Ci saranno tanto agonismo e molto equilibrio. Decisivi si riveleranno gli episodi e la spunterà chi sarà bravo e fortunato a portarli dalla propria parte. Conterà tanto anche la capacità di mantenere i nervi saldi nelle fasi più complicate dell’incontro, nelle quali si subirà la manovra avversaria. Ogni pronostico sarebbe azzardato.“

«Con la Salernitana oramai spacciata, dai 30 punti del Cagliari in giù battagliano Lecce, Empoli, Udinese, Verona, Frosinone e Sassuolo, tutti complessi che vanno considerati pericolanti ma che dimostrano grande vitalità. A turno, a seconda dei risultati che si registrano, i sette team vedono salire o scendere le proprie quotazioni. Difficile dire chi ce la farà a restare in A perché, a differenza della corsa-scudetto che non ha riservato emozioni, la lotta-permanenza si sta rivelando avvincente e terrà tutti gli appassionati con il fiato sospeso sino agli ultimi 90’. Dopo la chance sciupata venerdì all’”Arechi”, dov’è passato dal 2-0 in proprio favore al 2-2, il Sassuolo parrebbe più in difficoltà delle dirette rivali. Il tutto, in attesa di essere smentiti. Perdere contro i rossoneri per il Lecce deve essere messo in conto. Lo stop patito contro una delle big del campionato non può lasciare scorie in seno all’organico giallorosso, che sa di giocarsi tanto contro il team toscano. Per la squadra guidata da Nicola, che è uno specialista nel subentrare in corsa e risolvere situazioni intricate, il colpo messo a segno con i granata ha uno spessore notevole. Anche per la maniera nella quale è arrivato, ha dato senz’altro tanto entusiasmo».