La doppietta che ha permesso all’Empoli di trovare la vittoria contro il Padova rimarrà impressa nella nostra memoria per molto tempo. Ma soprattutto rimarrà impressa nella memoria di questo ragazzone ucraino, catapultato in Serie B ad appena 18 anni e diventato immediatamente protagonista, tanto da farci domandare se sia giusto acquistare un altro attaccante o se puntare, con vigore, su di lui. In nemmeno novanta minuti Bohdan Popov ha attirato su di se tutte le attenzioni che non aveva mai avuto. In tanti si sono accorti di lui, anche addetti ai lavori che non l’avevano mai visto giocare. Se poi, accanto ai gol e alla prestazione, c’è una storia travagliata da raccontare, allora si ha il perfetto puzzle di cui si nutrono cronisti, tifosi o semplici simpatizzanti.
Di Popov ormai si conoscono più gli aspetti personali che quelli tecnici. La sua storia di “fuggitivo dalla guerra” è già stata ripresa e passata al setaccio, al netto di qualche inesattezza, praticamente da tutti. Ecco perché ci soffermeremo maggiormente sull’aspetto tecnico, su ciò che potrebbe dare alla squadra azzurra. In attesa del ritorno di Pellegri, Pagliuca ha bisogno di un attaccante d’area che sappia dialogare con i compagni e far salire la squadra. Un punto di riferimento, insomma, che permetta gli inserimenti di mezzali e/o trequartisti. In questo senso Popov è un calciatore ideale: sa difendere il pallone, sa essere altruista ma anche pensare al tiro in porta. Un attaccante moderno, che sfrutta il fisico ma che non è solo fisico.
Anche dal punto di vista prettamente caratteriale Popov ha le doti giuste. Tutti i suoi allenatori nelle giovanili lo hanno elogiato per la serietà e la dedizione e non è un caso che l’attaccante abbia bruciato le tappe divenendo un punto fermo, anche sotto età, della formazione Under 20. Va ricordato, infatti, che lo scorso anno in Primavera 1 Popov era quasi costantemente titolare (lo è stato anche nel playout contro il Bologna, salvo farsi male dopo pochi minuti) nonostante avesse due anni di meno dei suoi colleghi (potevano giocare i 2005).
Tutto lascia pensare che Popov abbia bruciato nuovamente le tappe e sia pronto per un campionato da protagonista. Andiamoci piano, però, perché se le qualità sono indubbie, Popov rimane un diamante grezzo che va gestito nella maniera più consona. Riversare su di lui le aspettative di un’intera stagione potrebbe rivelarsi, alla lunga, controproducente. La sfera di cristallo non ce l’abbiamo e chiaramente la società si muoverà come meglio crede. Ma a questo punto, dopo la giusta ribalta, è arrivato il tempo di lasciare tranquillo Popov. Ha tutto il tempo di dimostrare quanto vale, in questo senso la piazza azzurra è la migliore perché permette a un giovane di esprimersi al meglio e talvolta anche di sbagliare. Deve pensare solamente ad allenarsi con la stessa serietà e lo stesso impegno di sempre, senza fare voli pindarici. Il resto, d’altronde, ce lo dirà il futuro.
👏👏👏⚽
Sampdoria – 20.000 circa
Palermo – 15.075
Cesena – 7.500
Avellino – 7.140
Spezia – 6.874
Catanzaro – 5.665
Mantova – 5.420
Frosinone – 5.392
Modena – 5.250
Venezia – 4.522
Empoli – 4.373
Reggiana – 3.835
Pescara – 2.653
Monza – 2.500 circa
Padova – 2.420
Bari – 1.430
Juve Stabia – 1.500 circa
Entella – 600 circa
Sudtirol – 500
Carrarese – Campagna al via il 4 agosto
Siamo da metà classifica come abbonamenti
Siamo anche gli unici, con Chiavari e Castellammare a non avere una provincia alle spalle.
La situazione quindi è complicata. Perchè se hai puntato sul rientro di Pellegri in attacco, come terminale offensivo principale ed hai preso Nasti (si dice sia già stato allontanato da un allenamento per un diverbio con il mister) attendendo il rientro di Pellegri, con la prestazione di Sabato nasce il dilemma. Punti su di lui come terzo, con tutte le incognite del caso o ti tuteli con un attaccante più pronto e spendibile da subito? Ed ha senso tenere il ragazzo a fare il terzo o il quarto attaccante in rosa per una stagione?
Temo che non prenderanno altri attaccanti e la cosa personalmente mi preoccuppa abbastanza.
Molto dipende dal mister, se è uno che fa tante rotazioni va bene, che stia in rosa, altrimenti comunque è in anticipo e gioca con i più grandi anche in primavera.
Anche l’anno scorso era in prima squadra, per la serie a è acerbo, per fare presenze qua e là va benissimo, in serie b.
Certo essendo in B, non possiamo vendere dopo solo 6 mesi come abbiamo fatto in A con Ricci e Asllani o Viti…
Canestrelli e Angori stanno facendo le fortune del Pisa, per fare altri esempi dove ci siamo goduti poco i giovani in rampa di lancio.
Sphendi che si è fatto Sabato?
Si ha senso , ti servono 3 attaccanti centrali e nelle prossime 2 sarà solo ,
poi rientrerà Nasti ma fino a Fine novembre Pellegri non sarà pronto a giocare 90’ e saranno in 2 , avrà molto spazio Popov …..eccoci arrivati a fine dicembre .
Non vedo il problema , Konate L abbiamo visto e di margini di miglioramento ne avrà davvero pochi , lui ed uno tra Campaniello e Busiello a farsi le oss .
Bisogna avere coraggio e lanciare i giovani. Punto. Non si bruciano se giocano a Empoli si fanno le ossa.
Si parlava sempre di moro e Mulattieri…intanto il Monza ne prende un altro dal Sassuolo Tal Augustin alvarez che cmq l’anno scorso ha fatto 8 goal tra Elche e Sampdoria…Non una cima forse.ma a lavorarci prima……Intanto non ha 21 anni ma 24 ed è già più navigato di Nasti ..
Ricordatevi che a 18 sfondano i fenomeni…anche se siamo in b, ovviamente….
Ma risulta anche a P.E. che a Popov scada il contratto a giugno 2026?
Io l’ho visto diverse volte in Primavera e non mi ha mai entusiasmato.
Spero quest’estate abbia fatto il salto di qualità, ma preferisco sempre che faccia una stagione da titolare in lega pro che qui qualche partita solo per necessità. Non mi immagino di certo sia lui la nostra punta. Quando ci sarà Nasti giocherà lui, fino all’arrivo di Pellegri.
Detto questo, se non arriva un altra punta o lui o Campaniello devono rimanere per forza.
3 punte vere servono, soprattutto visto i dubbi sulla tenuta fisica di Pellegri.
Sicuro che Nasti sia meglio di Popov? Per me no, poi se non si da una regolata a gennaio lo rimandano indietro
Calma, prima il ragazzo bisogna vederlo almeno in diverse partite per capire il suo livello nella cadetteria. Non puoi giudicarlo da 1 partita. Già con la Reggiana in coppa, non aveva certo entusiasmato
Ecco tornato il dilemma delle nozze con i fichi secchi, Popov va provato e riprovato. Il ragazzo deve venire s§ senza troppe aspettative…. compriamo una punta da doppia cifra e un centrocampista…. impariamo dagli errori passati!!!
Personalmente non ho dubbi: Da ora in poi Popov punta centrale titolare. Con dietro Nasti. Quando rientra Pellegri, il nostro cucciolo gli subentra al 60°
Ci vuole peso ragazzi, una rondine nn fa primavera. Bravo ma con la Reggiana non l ha mai strusciata, quindi calma. Sennò facciamo lo stesso errore di Vasquez… Abbiamo bisogno d kg e cm in attacco e a centrocampo. Fare affidamento su Hass e Pellegri è un azzardo, prima d Gennaio non tornano…
Non facciamo l’errore di considerarlo il centravanti titolare…….non facciamo scherzi!!
Facciamo crescere con la squadra ottimo rincalzo da mettere nei minuti in cui ne hai bisogno.
Una punta con esperienza,magari con le stesse caratteristiche, ci vuole come il pane
Poi se rientra Pellegri, e come rientra vediamo.
Non facciamoci illusioni.