Il nome era già stato accennato nel pezzo precedente, ma adesso è il momento di approfondire, perché l’Empoli sembra davvero interessato a un nuovo centrocampista in questa ultima settimana di mercato estivo. Con le difficoltà legate alla pista Bohinen, prende quota la candidatura di Andrea Ghion, classe 2000 di proprietà del Sassuolo.

Ghion è un centrocampista centrale che nel 3-5-2 di Guido Pagliuca si collocherebbe naturalmente davanti alla difesa, al centro del terzetto di centrocampo. In quella posizione potrebbe esprimersi al meglio, protetto da due mezzali pronte a garantire copertura e inserimenti offensivi. Nell’eventuale 3-4-2-1, invece, il mantovano potrebbe agire da regista accanto a un centrocampista più fisico e dinamico. Si tratta di un giocatore con spiccate qualità tecniche: visione di gioco, pulizia nel primo tocco e una buona capacità di conduzione palla al piede. Un regista dal piede educato, in grado di dare ordine e tempi alla manovra. Quest’anno, a Sassuolo, sembra ai margini del progetto tecnico in Serie A, anche se nella prima giornata contro il Napoli ha trovato spazio per una breve apparizione di 9 minuti.

Nella scorsa stagione, in Serie B con i neroverdi, dopo una prima parte complicata anche a causa di un infortunio alla coscia, è riuscito a mettersi in mostra nella fase finale del campionato, collezionando 23 presenze e servendo due assist vincenti (contro Modena e Mantova). In totale, Ghion conta 57 gettoni in Serie B, maturati anche con le maglie di Carpi, Perugia e Catanzaro. Il suo nome, adesso, sembra rappresentare la prima alternativa qualora Bohinen dovesse approdare al Venezia, che al momento appare un passo avanti rispetto all’Empoli. Le prossime ore diranno se si passerà dal semplice rumors alla trattativa concreta.