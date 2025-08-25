Il nome era già stato accennato nel pezzo precedente, ma adesso è il momento di approfondire, perché l’Empoli sembra davvero interessato a un nuovo centrocampista in questa ultima settimana di mercato estivo. Con le difficoltà legate alla pista Bohinen, prende quota la candidatura di Andrea Ghion, classe 2000 di proprietà del Sassuolo.
Ghion è un centrocampista centrale che nel 3-5-2 di Guido Pagliuca si collocherebbe naturalmente davanti alla difesa, al centro del terzetto di centrocampo. In quella posizione potrebbe esprimersi al meglio, protetto da due mezzali pronte a garantire copertura e inserimenti offensivi. Nell’eventuale 3-4-2-1, invece, il mantovano potrebbe agire da regista accanto a un centrocampista più fisico e dinamico. Si tratta di un giocatore con spiccate qualità tecniche: visione di gioco, pulizia nel primo tocco e una buona capacità di conduzione palla al piede. Un regista dal piede educato, in grado di dare ordine e tempi alla manovra. Quest’anno, a Sassuolo, sembra ai margini del progetto tecnico in Serie A, anche se nella prima giornata contro il Napoli ha trovato spazio per una breve apparizione di 9 minuti.
Nella scorsa stagione, in Serie B con i neroverdi, dopo una prima parte complicata anche a causa di un infortunio alla coscia, è riuscito a mettersi in mostra nella fase finale del campionato, collezionando 23 presenze e servendo due assist vincenti (contro Modena e Mantova). In totale, Ghion conta 57 gettoni in Serie B, maturati anche con le maglie di Carpi, Perugia e Catanzaro. Il suo nome, adesso, sembra rappresentare la prima alternativa qualora Bohinen dovesse approdare al Venezia, che al momento appare un passo avanti rispetto all’Empoli. Le prossime ore diranno se si passerà dal semplice rumors alla trattativa concreta.
Capisco che il venezia è più appetibile, visto ieri credo davvero che con il Palermo siano un gradino sopra a tutti, però io ho fiducia di completare la rosa con un buon centrocampista e una punta in più, poi vediamo.
Bah, regista abbiamo già un ottimo Belardinelli. Opterei per il norvegese, che ha geometria e struttura fisica.
Belardinelli è una mezzala non un regista, poi che per esigenze lo faccia è un altro discorso.
Io direi più un mediano (forte), non ha i piedi per fare il regista ma nemmeno gli strappi per fare la mezzala.
Ma Maggiore della salernitana?
Jimmy Ghion??
Cmq lo si vede che bELARDINELLI non è un regista.
Il problema suo,non di poco conto ,è la mancanza di passo anche se supportata da un buon fisico.
COn l’esperienza di sicuro ovvierà a questa lacuna.
La tecnica non gli manca e neanche il temperamento.
Ma per il gioco di Pagliuca la mancanza di cambio passo è un difetto non di poco conto,secondo me.
Cmq ho letto che il Venezia è davanti a livello contrattuale ma che il giocatore vorrebbe l’Empoli.
Parlo del norvegese.
Fosse veramente così.. tanta roba × noi !!
Non lo conosco questo ma il centrocampista da prendere deve essere uno di gamba.
Vediamo su chi stringono, ma di sicuro un centrocampista serve anche perchè al momento Haas va considerato più che altro un nuovo innesto per il mercato invernale, cosa che dovrebbe essere vista anche per il discorso punta.
Hass rientrerà molto prima di quello che pensi, sta parzialmente facendo allenamento con la squadra, compreso partitelle
Preso il portiere Manuel Gasperini 2002
Ciao Perisan
Ci vuole tecnica per fare il gioco di Pagliuca.
Il centrocampista deve avere i piedi buoni
Ma per l amor di dio..dove gli trovate questi questo vale meno di Indragoli..fate festa con questi profili
Indragoli é un difensore, non scriviamo cose a caso
Eccolo ,e’ tornato in grande spolvero il fine intenditore di calcio!!!!
Dopo un paio di giorni di lutto