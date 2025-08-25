L’Empoli si prepara ad accogliere un nuovo portiere. Si tratta di Manuel Gasparini, classe 2002, originario di San Daniele del Friuli, città celebre per il prosciutto. L’estremo difensore arriva con la prospettiva di ricoprire inizialmente il ruolo di terzo portiere, soprattutto alla luce della probabile partenza di Samuele Perisan, ormai vicino a lasciare gli azzurri. Gasparini nell’ultima stagione ha militato in Serie C con la Clodiense, dove è stato titolare fino alla quint’ultima giornata, salvo poi non essere convocato nelle ultime quattro gare. Non ha mai esordito in Serie B, ma può vantare già 52 presenze tra i professionisti in Serie C.

Cresciuto calcisticamente nel vivaio dell’Udinese, il portiere friulano ha collezionato in carriera esperienze anche con Legnago e Potenza, oltre alla già citata Clodiense. A livello giovanile ha vestito la maglia della Nazionale italiana Under 17 con 13 convocazioni, a cui si aggiungono due presenze in Under 18. Il giocatore era svincolato ed arriva a titolo definitivo.