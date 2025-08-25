Inizia oggi l’ultima settimana del calciomercato estivo 2025. Alle ore 20 di lunedì prossimo, 1° settembre, scatterà il fatidico gong che metterà fine a tutte le trattative, fatta eccezione per i calciatori svincolati, tesserabili in qualsiasi momento della stagione. Settimana divisa a metà, dunque: da una parte il campo, con la preparazione della trasferta di venerdì sera a Reggio Emilia, dall’altra il mercato. Guido Pagliuca, con gli uomini a disposizione, dovrà lavorare per presentarsi al meglio alla seconda giornata di campionato; parallelamente il direttore sportivo Roberto Gemmi e il suo staff avranno il compito di completare la rosa. In entrata si attendono almeno due rinforzi, destinati soprattutto al reparto offensivo. Sulla lista non sono ancora stati depennati un centrocampista e un ulteriore elemento di spinta, anche se l’indirizzo tattico sembra orientarsi ormai più verso un 3-5-2 che verso il 3-4-2-1 ipotizzato in precedenza.

Due i nomi caldi di queste ore. Il primo è quello di Alessandro Arena, trequartista classe 2000 del Pisa, il secondo è Emil Bohinen, centrocampista norvegese di proprietà del Genoa. Proprio Bohinen, dato vicinissimo al Venezia nei giorni scorsi, non ha ancora chiuso con i lagunari: il motivo sarebbe proprio l’inserimento dell’Empoli, con il giocatore che avrebbe espresso gradimento per la destinazione toscana. Il Venezia può garantire al Genoa un incasso più immediato, ma gli azzurri sarebbero pronti a uno sforzo economico pur di consegnare il centrocampista a Pagliuca. Attenzione anche a Ghion del Sassuolo. In difesa non sono previsti ulteriori movimenti, mentre in attacco non è escluso che si tenti l’inserimento di un nuovo innesto. La prestazione di Popov contro il Padova ha dato fiducia e potrebbe rendere meno urgente la caccia a una punta (il nome di Pierini resta valido), ma negli ultimi giorni di mercato, quando le trattative diventano più fluide, ogni occasione sarà valutata.

Sul fronte uscite, alcuni elementi della rosa potrebbero salutare. Samuele Perisan, escluso persino dalla panchina nell’esordio di campionato, è uno dei principali indiziati a lasciare. Attenzione anche alla posizione di Ebuhei, che l’Empoli potrebbe liberare in caso di offerte. Infine saranno valutati i percorsi di crescita di diversi giovani: Indragoli, Konaté, Busiello, Orlandi e Zanaga potrebbero essere destinati a esperienze in prestito per trovare maggiore spazio. Sarà questa una settimana molto importante, dalla serata di lunedi prossimo (almeno fino a gennaio) la rosa non sarà più toccata e quindi ogni scelta, ogni decisione, avrà poi la sua rilevanza.