Inizia oggi l’ultima settimana del calciomercato estivo 2025. Alle ore 20 di lunedì prossimo, 1° settembre, scatterà il fatidico gong che metterà fine a tutte le trattative, fatta eccezione per i calciatori svincolati, tesserabili in qualsiasi momento della stagione. Settimana divisa a metà, dunque: da una parte il campo, con la preparazione della trasferta di venerdì sera a Reggio Emilia, dall’altra il mercato. Guido Pagliuca, con gli uomini a disposizione, dovrà lavorare per presentarsi al meglio alla seconda giornata di campionato; parallelamente il direttore sportivo Roberto Gemmi e il suo staff avranno il compito di completare la rosa. In entrata si attendono almeno due rinforzi, destinati soprattutto al reparto offensivo. Sulla lista non sono ancora stati depennati un centrocampista e un ulteriore elemento di spinta, anche se l’indirizzo tattico sembra orientarsi ormai più verso un 3-5-2 che verso il 3-4-2-1 ipotizzato in precedenza.
Due i nomi caldi di queste ore. Il primo è quello di Alessandro Arena, trequartista classe 2000 del Pisa, il secondo è Emil Bohinen, centrocampista norvegese di proprietà del Genoa. Proprio Bohinen, dato vicinissimo al Venezia nei giorni scorsi, non ha ancora chiuso con i lagunari: il motivo sarebbe proprio l’inserimento dell’Empoli, con il giocatore che avrebbe espresso gradimento per la destinazione toscana. Il Venezia può garantire al Genoa un incasso più immediato, ma gli azzurri sarebbero pronti a uno sforzo economico pur di consegnare il centrocampista a Pagliuca. Attenzione anche a Ghion del Sassuolo. In difesa non sono previsti ulteriori movimenti, mentre in attacco non è escluso che si tenti l’inserimento di un nuovo innesto. La prestazione di Popov contro il Padova ha dato fiducia e potrebbe rendere meno urgente la caccia a una punta (il nome di Pierini resta valido), ma negli ultimi giorni di mercato, quando le trattative diventano più fluide, ogni occasione sarà valutata.
Sul fronte uscite, alcuni elementi della rosa potrebbero salutare. Samuele Perisan, escluso persino dalla panchina nell’esordio di campionato, è uno dei principali indiziati a lasciare. Attenzione anche alla posizione di Ebuhei, che l’Empoli potrebbe liberare in caso di offerte. Infine saranno valutati i percorsi di crescita di diversi giovani: Indragoli, Konaté, Busiello, Orlandi e Zanaga potrebbero essere destinati a esperienze in prestito per trovare maggiore spazio. Sarà questa una settimana molto importante, dalla serata di lunedi prossimo (almeno fino a gennaio) la rosa non sarà più toccata e quindi ogni scelta, ogni decisione, avrà poi la sua rilevanza.
tenere Ebuehi, una volta recuperato fisicamente, in B è un lusso
Mi dispiace contraddirti, ma non allaccia neanche le scarpe ad Elia.
Può essere un rincalzo, ma se già hai Ceesay serve a poco dopo tutti i problemi fisici che ha avuto.
I giovani vanno mandati tutti in prestito il Lega Pro (o da inserire nella Primavera se ha necessità) per tornare più pronti per un eventuale nuovo anno in Serie B, come è stato per Ignacchitti, Guarino e Belardinelli.
Terrei solo Busiello (secondo me un passo sopra glia altri), ed uno tra Popov/Campaniello.
Per le entrate una punta (ragazzi Pellegri nessuno ci da garanzie che al rientro poi gioca le restanti 25 partite senza problemi) e un centrocampista diverso di caratteristiche rispetto agli yepes, belardinelli, ignacchitti e più di inserimento.
Bohjnen darebbe più compattezza al centrocampo. Ebuehi e Busiello devono rimanere.
Con Bohinen e Pierini possiamo puntare in alto
Penso che Popov lo manderanno in prestito.
Lo sanno anche loro che ha i numeri ma che forse è ancora un po’ acerbino.
Un bell’anno in lega pro e poi spicca il volo.
ma quella lega pro, quello va tenuto. Se li fanno giocare in spagna, perche’ non farli giocare in Italia? il gol che ha fatto popov cerri lo avrebbe fatto? colombo lo avrebbe fatto?
Ma perché non si ragiona con lucidità un attimo? Intanto la società dubito fortemente se ne privi, ci punta, lo ha schierato titolare in coppa ed era il primo ricambio degli attaccanti contro il Padova. Poi cioè, ha fatto doppietta e lo vuoi mandare in C perché “acerbino”? Siamo all’inverosimile direi
Popov deve restare , ma che lega pro , acerbo….ha fatto 2 goal da bomber vero che non vedevamo da tempo ( anche il 1′ con cattiveria ed intuito )
Kaczmarski ha caratteristiche differenti tra tutti i centrocampisti e credo che sia stato sotto stimato per ora .
arriveranno di sicuro un centrocampista ed una seconda punta
Anch’io penso che arriverà una seconda punta specialmente se…come sembra…Pagliuca sta “dirottando” sul 352…
Interesse per Basic in prestito….. non affatto male per la B ….. ma ci vuole sempre la punta da doppia cifra….
Pierini prende 1.200.000 lordo di stipendio, scadenza contratto giugno 2027, se non ne paga mezzo il Sassuolo è impossibile che venga a Empoli
Anche 3/4…
Poi c’è da dire che ci sono diversità tra; da una parte Indragoli, Kaczmarski, Asmussen, Sodero, Campaniello e Konatè e dall’altra i vari Popov, Zanaga, Orlandi Busiello ecc ecc. I primi sono della prima squadra mentre i secondi della primavera
Kampczmarsky, Popov e Busiello li terrei , hanno qualcosa da dare ,
gli altri in prestito in lega pro a farsi le ossa
Come al solito tutto dipenderà dalla società: se si è resa conto che potremo dire la nostra anche per l’alta classifica, sicuramente faranno uno sforzo per un attaccante e un centrocampista di qualità; altrimenti si limiteranno ai soliti passaggi dei giovani in serie inferiore.
Io credo che le basi ci siano, e che la società ci creda: gli ultimi arrivati vanno in questo senso.
Io sabato ho notato che Elia viene coinvolto e cercato troppo poco nel 352. Nel 3421 potrebbe fare il secondo trequartista, largo a destra, con Ebuhei a coprirgli le spalle.
Fulignati
Curto Lovato Obaretin
Ebuhei Belardinelli Ignacchiti Carboni
Elia Shpendi
Popov
Dopo la doppietta di Popov secondo me non arriveranno altri attaccanti. Sbagliatissimo ma come vederlo…
Spero davvero che si ravveda e si giochi con il 352 ,che ci tutela sia a centrocampo che davanti con 2 punte e fine del 3421 di gasperianiana memoria
Con il 352 prendi un Pierini che fa’ la differenza casomai , vedo però’ da ricollocare Ilie se non portarlo a fare la mezza nei secondi tempi per avere una carta in più
Ebhuei per ora è molto in ritardo , speriamo che riprenda sicurezza e gamba.
Popov assolutamente da tenere
Popov va tenuto ma scherziamo? Occorre un centrocampista dai piedi buoni da schierare davanti alla difesa. Ebuei può tranquillamente andare. Gli attaccanti ci sono per aspettare Pellegri: Nasti, Popov ed uno fra Konate e Campaniello.