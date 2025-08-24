EMPOLI: 4

FIGLINE: 0

MARCATORI: 1′ Perin, 45′ Lauricella, 47′ Chiucchiuini, 70′ Tordiglione

EMPOLI: 1 Neri, 2 Bembnista(70′ Gori), 3 Lauricella(65′ Blazic), 4 Huqi(50′ Mureddu), 5 Pasalic, 6 Rugani, 7 Tavanti(60′ Menconi), 8 Perin(65′ Egan), 9 Monaco(70′ Samb), 10 Chiucchiuini(65′ Mazzi), 11 Zanaga(65′ Tordiglione)

A disposizione: 12 Lastoria, 13 Gori, 14 Blazic, 15 Tordiglione, 16 Mazzi, 17 Menconi, 18 Samb, 19 Mureddu, 20 Egan

All. Andrea Filippeschi

FIGLINE: 1 Brunelli(75′ Tortelli), 2 Morosi, 3 Paoloni, 4 Messina, 5 Matteo, 6 Pecci, 7 Bartolozzi, 8 Hagbe, 9 Donatini(64′ Babi), 10 Bibaj, 11 Buccianti(83′ Pratesi)

A disposizione: 12 Tortelli, 13 Cappelli, 14 Calzolai, 16 Pratesi, 18 Babi

All. Francesco Mocarelli

Arbitro: Andrea Finoia

Assistenti: Biondi, Abdulkadir

Ammoniti: Bartolozzi

Espulsi:

  • Altra buona prova dei ragazzi di Filippeschi che si impongono per 4 a 0 a Petroio sul Figline. Secondo gol a fila per il neo acquisto Perin, che sembra essere stata una buona aggiunta al centrocampo azzurro. A distanza di quasi tre settimane dall’esordio contro il Monopoli, l’Empoli ha dato prova di una buona tenuta contro avversarie di alto livello. Al momento non sono state annunciate altre amichevoli ma non sono da escludere visto ancora l’ampio margine di tempo.
Edoardo Leporatti

