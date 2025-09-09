I tifosi aquilotti si stanno mobilitando in vista della gara a Empoli domenica prossima alle ore 19:30 valevole per la terza giornata di campionato. Vista anche la relativa vicinanza della trasferta, saranno almeno 800 i tifosi dello Spezia sugli spalti del Castellani.

In molti si muoveranno con mezzi propri ma sono stati organizzati anche alcuni pullman.

Articolo precedenteAl via la nuova stagione per l’Empoli Academy
Tommaso Chelli

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

5 Commenti

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here