I tifosi aquilotti si stanno mobilitando in vista della gara a Empoli domenica prossima alle ore 19:30 valevole per la terza giornata di campionato. Vista anche la relativa vicinanza della trasferta, saranno almeno 800 i tifosi dello Spezia sugli spalti del Castellani.
In molti si muoveranno con mezzi propri ma sono stati organizzati anche alcuni pullman.
La caccia è aperta: attenti aquilotti!
Loro buona tifoseria e grandi M…E aggiungerei
Più la seconda della prima secondo me
Capito….Si gioca fuori casa anche domenica.
