“RICOMINCIO DA TE”, la campagna abbonamenti dell’Empoli Football Club per la stagione 2025/26, non è ancora chiusa!
Sarà possibile abbonarsi all’Empoli Store di Piazza della Vittoria, all’Empoli Point dello Stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena, all’Unione Clubs Azzurri oppure online su https://empolifc.vivaticket.it/index.php.
La campagna abbonamenti azzurra, come noto, prevede prezzi ridotti per Donne, Under 14, Under 18, Under 25, Over 65 e persone con disabilità con invalidità maggiore o uguale al 75% e una tariffa speciale dedicata alle famiglie.
Ed inoltre, se non vuoi pagare l’abbonamento in unica soluzione, sarà possibile rateizzarlo in comode rate a tasso zero nei punti vendita oppure su https://empolifc.vivaticket.it/index.php.
ORARI PUNTI VENDITA
EMPOLI STORE (Piazza della Vittoria, Empoli)
Lunedì dalle ore 15.30 alle ore 19.30
Da martedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30
Sabato dalle ore 9.30 alle ore 13.00
EMPOLI POINT (Stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena, Empoli)
Da lunedì a venerdì dalle ore 15.30 alle ore 19.30
Sabato dalle ore 9.30 alle ore 13.00
UNIONE CLUBS AZZURRI (Via delle Olimpiadi, Empoli)
Dal lunedì al venerdì dalle 21.00 alle 23.00
Ricordiamo che la Fidelity Card Empoli Member è l’unico supporto magnetico che abilita l’accesso allo Stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena ed è quindi indispensabile esserne in possesso per sottoscrivere l’abbonamento. Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento utilizzando il sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php, ricaricando la propria Fidelity Card Empoli Member (inserendo il proprio codice tessera 019…) e stampando direttamente da casa il tagliando pro-memoria oppure recandosi direttamente i presso i punti vendita autorizzati.
Per tutte le info su prezzi, dove acquistare e modalità di vendita visita al sezione dedicata agli abbonamenti sul nostro sito o contatta il nostro numero whatsapp 3791260302
Purtroppo per gli indecisi la partita strana di Reggio Emilia un pò influirà, un risultato positivo (anche un pareggio) avrebbe fatto comodo in tal senso, con una vittoria tanti indecisi l’avrebbero fatto.
Ce ne faremo una ragione comunque sia anche se non srà record per la serie B, perchè ovviamente chi non l’ha fatto entro la prima partita e l’ha fatto dopo in larga parte saranno tifosi non sempre presenti durante l’anno.
Ma almeno a quanti siamo esattamente oggi andrebbe detto!
Dal 15 agosto 2 abbonamenti fatti in maratona inferiore questo lo so per certo controllo tutti i giorni …
almeno ad abbonamenti venduti la maratona inferiore è quasi esaurita, ne rimangono 70-80 circa. Quindi è ovvio che non se ne fanno più. Il numero sui 4 mila è quello pronosticato da tutti, siamo a 4500, quindi non c’ è da aspettarsi altro.
a ieri, secondo notizie sportive su msn
Non migliora il tifo di certo !…
Oltre tutto avete visto cosa significa l’effetto di 3.000 persone in uno STADIO da 20.000 perché hanno detto che la struttura è la solita quindi 17.800 non cambia l’effetto che si farà spero abbiano visto la nazionale ieri …
Perché è di una cattiveria che non ha uguali in ambito calcistico e peggio che odiare la gente di casa…
E non dite 5.000 abbonamenti !come ha detto Andrea conta chi c’è, e molti lo fanno per il prezzo basso ! Vi immaginate il prezzo maggiorato con lo stadio nuovo…
Ancora a oggi devo capire che studi uno deve fare per ragionare in quel modo?…
Arieccoti … o che fine avevi fatto? C’era una pace e serenità, direi un leggero ottimismo nonostante la sconfitta di Reggio, di un po’ : che fai riparti con la solita tiritera degli ultimi 10 anni oppure cambi un pochino il testo? Dai Enrico facci contenti.
Io dico le cose come stanno ,la più semplice verità non mi invento favole!
Più che altro elogi di continuo la tua tifoseria e la società
Se lo stadio è nuovo, più confortevole, tutto coperto, con tanti servizi durante le partite….le persone saranno più invogliate a fare biglietti e abbonamenti.
Maratona superiore è coperta…
La tribuna è coperta….
Le favole sono per i bimbi non per i rincoglioniti…
Non conosci i doppioni!
Vedrai c’è gente talmente taccagna che tra 2 euro e 5 euro cambia…
40 anni di esperienza…
su questo son d’accordo con te. A Reggio Emilia una curva scoperta anche per i tifosi di casa costava 22 euro, i istinti laterali mi sembra 37. A Empoli 37 euro è troppo anche per la A in maratona centrale superiore. Questo lo sottoscrivo perfettamente. Quindi nel nuovo stadio, oltre la capienza il problema sarà che siccome è nuovo i prezzi saliranno, e siccome c’è la curva come settore popolare la maratona salirà alle stelle e alcuni staranno a casa. Ma affronteremo il problema a suo tempo. Però se a Empoli metti prezzi normali la gente non viene. Nemmeno quella che c’è adesso.
Diciamo anche che l’abbonamento in curva per la Reggiana costava 140€ e infatti ne hanno fatti oltre 4000
Oltre 4000 in curva intendo
Con me non c’è la fai !
Ti sei fregato lo sapevo che sei lì per provocarmi…
E pure io te lo concedo . ..
Difendiamo la città da questi malfattori che ci odiano !
Sono travestiti da Strisciate e Nane combattiamo per i colori!…