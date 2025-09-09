Ha preso il via ufficialmente la nuova stagione di Empoli Academy, il progetto di affiliazione, formazione e sociale dell’Empoli Football Club. Nella giornata di ieri, al Carlo Castellani Computer Gross Arena, si è svolto l’incontro con le società affiliate al club azzurro alla presenza dell’Amministratore Delegato e Vice Presidente Rebecca Corsi, il Responsabile del Settore Giovanile Federico Bargagna ed il Responsabile di Empoli Academy Filippo Lupi. Una giornata di confronto, con oltre 100 partecipanti dei Club affiliati, in cui il team dell’Academy ha tracciato le linee guida metodologiche per la stagione 2025/26.

“In questi anni ho visto crescere il comparto – afferma Filippo Lupi, responsabile di Empoli Academy – e diventare sempre più centrale all’interno dello sviluppo del settore giovanile. Le società affiliate stanno rappresentando per noi un punto di interesse anche a livello qualitativo. Il programma Academy è in gran parte incentrato sulla formazione ma i dati sui nuovi ingressi nell’Attività di Base ci fanno capire quanto sia strategica anche a livello di scouting visto che il 50% dei nuovi ingressi di quest’anno deriva dalle affiliate. Per noi diventa fondamentale dare delle linee guida di gestione alle società ed esplorare il mondo Academy sia a livello nazionale che internazionale”.

Empoli Academy rappresenta il cuore pulsante del progetto di sviluppo del club e racchiude al suo interno diverse aree strategiche: non solo la parte tecnica e metodologica, ma anche formazione, ricerca e sviluppo, intrattenimento, digitale ed eventi. Un ecosistema integrato che vuole coinvolgere i club esterni sia attraverso il Progetto Affiliate, sia mediante iniziative multidisciplinari capaci di generare valore per tutto il movimento calcistico. Ad oggi sono circa 70 le società affiliate, sia a livello locale che nazionale, a cui nello scorso anno sono state dedicate oltre 200 ore di formazione. Significativo anche l’impegno a carattere sociale come il progetto con SELES sulla lotta all’‘Ndrangheta.

