Si deve andare al febbraio del 2023 per ritrovare l’ultimo precedente interno degli azzurri contro lo Spezia. La categoria era la serie A. Il match terminò 2-2 con gli azzurri a rimontare il doppio svantagio per via di una doppietta di Verde. Al 71′ segnò Cambiaghi ed al 94′ la pareggiò Vignato, che in azzurro si ricorderà solo per quel gol. Vediamo le immagini salienti di quella gara:
Partita indelebile nella mia mente, ovviamente per la rimonta insperata, ma anche e soprattutto perchè dopo pochi giorni nasceva un nuovo piccolo azzurro nella mia famiglia
complimenti
te tu deviesse dimorto vecchio, eh nanni?
Brutta gatta da pelare lo Spezia: ma noi dobbiamo recuperare la refurtiva di Reggio….
Perche’ non eliminate questi commenti invece di badare se uno tira un mezzo moccolo o marla male di qualcuno innominabile ?
Che poi rivedendo le immagini, si vede al fischio d’inizio uno scambio di gagliardetti tra Gyasi capitano dello Spezia e Bandinelli nostro Capitano e che di li a pochi mesi si sarebbero scambiati le maglie…
Poi si vede sul nostro primo tiro un’indecisione precedente dello stesso Gyasi e poi l’azione del raddoppio di Verde parte da un passaggio di Zurko e poi Gyasi che va verso la curva sud a festeggiare. Si vede un grande Vicario (quanto è mancato l’anno scorso!)
Si intravede in quella squadra anche Shomurodov…
Avevano una buona squadra ed allenatori non adeguati e pensare che la retrocessione che gli maturò poi alla fine passò in buona parte da quel pareggio di Vignato.
2-0 Popov Shpendi