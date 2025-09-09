Si deve andare al febbraio del 2023 per ritrovare l’ultimo precedente interno degli azzurri contro lo Spezia. La categoria era la serie A. Il match terminò 2-2 con gli azzurri a rimontare il doppio svantagio per via di una doppietta di Verde. Al 71′ segnò Cambiaghi ed al 94′ la pareggiò Vignato, che in azzurro si ricorderà solo per quel gol. Vediamo le immagini salienti di quella gara:

Articolo precedenteTesser: “In B grande equilibrio, l’Empoli starà tra le prime otto”
Articolo successivoABBONAMENTI | La campagna è ancora aperta!
Redazione PianetaEmpoli

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

6 Commenti

  1. Partita indelebile nella mia mente, ovviamente per la rimonta insperata, ma anche e soprattutto perchè dopo pochi giorni nasceva un nuovo piccolo azzurro nella mia famiglia

  4. Che poi rivedendo le immagini, si vede al fischio d’inizio uno scambio di gagliardetti tra Gyasi capitano dello Spezia e Bandinelli nostro Capitano e che di li a pochi mesi si sarebbero scambiati le maglie…
    Poi si vede sul nostro primo tiro un’indecisione precedente dello stesso Gyasi e poi l’azione del raddoppio di Verde parte da un passaggio di Zurko e poi Gyasi che va verso la curva sud a festeggiare. Si vede un grande Vicario (quanto è mancato l’anno scorso!)
    Si intravede in quella squadra anche Shomurodov…
    Avevano una buona squadra ed allenatori non adeguati e pensare che la retrocessione che gli maturò poi alla fine passò in buona parte da quel pareggio di Vignato.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here