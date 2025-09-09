L’allenatore Attilio Tesser, attualmente fermo dopo aver allenato la Triestina in C nella scorsa stagione, ha detto la sua sul campionato di B in un intervista rilasciata a Tmw.
“La B sarà sempre equilibrata. Tra qualche partita alcune prenderanno il largo. Il Palermo era già tra le favorite l’anno scorso. Poi occhio al Venezia, chi retrocede deve calarsi nella mentalità, ma ha scelto un allenatore che i campionati li ha già vinti. Dietro c’è una griglia compatta: dal Modena allo Spezia fino al Bari. L’Empoli starà tra le otto ma credo che questo sia un anno di passaggio”.
Finalmente uno che non ha il prosciutto davanti agli occhi
Allenatore antipaticissimo e avvezzo a guidare per lo più squadre “sparagnine” non in grado di produrre un bel calcio.
Detto questo, pensiero condivisibilissimo il suo sull’Empoli: sarà un anno di transizione e l’ambizione massima per quest’anno potrà essere rientrare nelle prime 8 per i playoff… tutto ciò che dovesse venire oltre (diciamo rientrare nelle prime 3) andrebbe oltre il pronosticabile
Quando lo senti parlare capisci che è una persona seria e dai valori umani e molto preparato poi che sia una allenatore sparagnino vuol dire poco.
Ha detto bene, Empoli anno di transizione e comunque con possibilità di entrare nelle prime 8 (dalla 5 alla 8 secondo me).
L’unica possibilità di realizzare lo stadio è quella di fare un anno di transizione (sperando di non andare giù ovviamente: può succedere se abbassi troppo l’asticella) e poi piano piano risalire. Ma secondo me la so.cietà non ha nemmeno le idee tanto chiare sullo stadio: vivacchia alla giornata e butta tutte le colpe sull’amministrazione locale.
Prima di sparare cavolate le cose dovrebbero essere accertate , sparate sempre cavolate senza sapere ma
Se parli del mio commento converrai con me che la notizia dello stadio venne fuori nel 2015 più o meno. Da allora a che punto siamo? A richieste sempre esose della so.cietà che non erano ricevibili ovviamente. Vediamo adesso. Io credo che se sil vuole concludere Bergamo ci insegna che è possibile. O non voglio donarci uno stadio degno? Si diano da fare sennò meglio stare zitti che la gente aveva chiesto solo una curva (scelta discutibile ma contenti loro)?
Francesco che la società non abbia furia sullo stadio è vero, che vivacchi sperando di spenderci poco o nulla credo sia altrettanto vero, ma che butti tutte le colpe sull’amministrazione locale non mi sembra proprio, anzi mi sembrano molto ben allineati per evidenti interessi convergenti.
Magari ottavo posto, io firmerei subito
Se riusciremo a digerire dei risultati negativi….che arriveranno….per inesperienza o per inferiorità palese nella partita stessa che puo’ capitare e quindi saremo solidi….senza perdere il cervello come succede qui che un giorno ammazziamo il campionato e l’altro si retrocede…possiamo arrivare ai play off trabquillamente e in una partita secca che vale….avere Pellegri o no averlo allora fara’ la differenza
Sarà molto importante la partita contro lo Spezia non tanto per il risultato ma per misurarci rispetto a loro, avere un metro, un punto di riferimento e questo al netto di assenze (per squalifica e infortunio)…. sono proprio curioso…..
L’ottavo posto con l’attuale rosa sarebbe un ottimo risultato
Giù, mi sembra siamo tutti d’accordo: portate le penne e firmiamo per l’ottavo posto.
Secondo me, la squadra al completo, non’e’ male, non da vincere il campionato, dove vedo favorito il Palermo. Certo, la squadra è tutta nuova, ci vuole tempo.