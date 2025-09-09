L’allenatore Attilio Tesser, attualmente fermo dopo aver allenato la Triestina in C nella scorsa stagione, ha detto la sua sul campionato di B in un intervista rilasciata a Tmw.

“La B sarà sempre equilibrata. Tra qualche partita alcune prenderanno il largo. Il Palermo era già tra le favorite l’anno scorso. Poi occhio al Venezia, chi retrocede deve calarsi nella mentalità, ma ha scelto un allenatore che i campionati li ha già vinti. Dietro c’è una griglia compatta: dal Modena allo Spezia fino al Bari. L’Empoli starà tra le otto ma credo che questo sia un anno di passaggio”.