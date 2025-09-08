E’ chiaro che il nome di Flavio Bianchi è stato sdoganato e quindi non tralasciabile come i vari obiettivi (anche reali) che non sono stati poi concretizzati. Capiamo dunque la curiosità che ci possa essere intorno all’attaccante classe 2000, soprattutto perchè il suo approdo alla corte di Pagliuca sembrava imminente. Non diciamo niente che non si sappia nel dire che, in quanto svincolato, non ci sono tempistiche da rispettare, e quindi società e calciatore hanno tutta la legittimità nel prendersi i propri tempi.
Quello che possiamo dire è davvero poco. Siamo, come voi, in attesa di un comunicato da parte del club, comunicato che possa ufficializzare il giocatore o che (anche se in realtà non esiste un obbligo per questo) motivi la non finalizzazione dell’operazione. Non ci sono ulteriori informazioni a riguardo, sia giocatore che club hanno oltretutto diritto a non divulgare informazioni non essendoci, al momento, un rapporto contrattuale.
Aggiungiamo che non verranno accettati commenti speculativi inerenti alla specifica situazione.
ma come faro’ a dormire stanotte?
prima di mezzanotte ditemi che sarà il nostro goleador
Tutte cose che chi aveva un buon comune senso di come va la vita sapeva Senza bisogno di chiedere continuamente su queste pagine .Spero e voglio pensare che sia stato un rischio calcolato e che il giocatore fosse considerato un valore aggiunto nel caso fosse stato abile arruolato e che,per contro non avrebbe lasciato lacune in organico la sua mancata conferma.Un caso simile alla Destro che,a parte la rovesciata contro il torino, poi nn ha lasciato grossi segni ..
Lo sanno in tanti…Empoli e piccola e la bocca della gente è grande
Non ha passato le visite mediche per ora….
Come forse neanche a Catanzaro,Cesena,Bari…etc…ovvero tutte le squadre che hanno trattato il giocatore prima di noi…
noooooooooooooo!
aiuto!
Comunque ripeto quanto già scritto una settimana fa, Ge–m-m-i dette una risposta contraddittoria a precisa domanda in conferenza stampa. Da una parte faceva intendere che c’era l’accordo totale con il giocatore, ma poi si lasciò scappar detto stiamo approfondendo ed era a margine delle visite mediche stava svolgendo, segno che la natura è fisica. Comunque come successe l’anno sorso per il difensore ex Torino nell’inverno scorso c’è mistero.
Siamo comunque coperti, davanti. Pensiamo allo Spezia, io voglio vince!
“mistero”…È il segreto di pulcinella.Si sa che il giocatore era a Empoli,aveva fatto le visite per cui,se non ha firmato basta fare uno più uno.Nessuno è tenuto a divulgare informazioni sulla salute del giocatore Senza consenso per cui non c’è niente di cui stupirsi.Al massimo la società farebbe figura di eleganza se se ne uscisse con un comunicato della serie “Non si sono verificate le condizioni per ufficializzare il contratto di tal Flavio Bianchi.”,stop.E a quel punto,se non ci si vuole esporre a domande sull’argomento ,il ds può fare riferimento alle dichiarazioni pubblicate nei canali ufficiali.Così dirigenti e società se ne escono con un minimo di decorso e paventata attenzione e cura per la forma, caratteristiche che a questa dirugenza/presidenza paiono del tutto mancare.Ma si sa…Storia vecchia,vedasi l’annoso caso Levan…
Anche se fosse a che serve meglio lasciarlo perdere e non pagare ingaggi onerosi almeno fino a dicembre.
Abbiamo Popov è una garanzia
Pellegri rientra ora
E nasti ultima giornata di squalifica
Konate’ e busiello arruolabili in prima squadra
Gli attaccanti e non mancano..state sereni semmai manca chi gli da il pallone per bene….per ora in pochi…
Ma cresceremo
купить дипломы о высшем образовании в киеве [url=www.educ-ua18.ru]www.educ-ua18.ru[/url] .