E’ chiaro che il nome di Flavio Bianchi è stato sdoganato e quindi non tralasciabile come i vari obiettivi (anche reali) che non sono stati poi concretizzati. Capiamo dunque la curiosità che ci possa essere intorno all’attaccante classe 2000, soprattutto perchè il suo approdo alla corte di Pagliuca sembrava imminente. Non diciamo niente che non si sappia nel dire che, in quanto svincolato, non ci sono tempistiche da rispettare, e quindi società e calciatore hanno tutta la legittimità nel prendersi i propri tempi.

Quello che possiamo dire è davvero poco. Siamo, come voi, in attesa di un comunicato da parte del club, comunicato che possa ufficializzare il giocatore o che (anche se in realtà non esiste un obbligo per questo) motivi la non finalizzazione dell’operazione. Non ci sono ulteriori informazioni a riguardo, sia giocatore che club hanno oltretutto diritto a non divulgare informazioni non essendoci, al momento, un rapporto contrattuale.

Aggiungiamo che non verranno accettati commenti speculativi inerenti alla specifica situazione.