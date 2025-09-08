Riprenderà domani, martedi 9 settembre, il lavoro degli azzurri. Si rientra nella settimana di campionato ed all’orizzonte la sfida interna con lo Spezia. Gara sicuramente che va ad alzare il coefficiente di difficoltà rispetto alle prime due giornate. Mister Pagliuca si troverà a dover praticamente ridisegnare la difesa viste le squalifiche contemporanee di Guarino ed Obaretin. Per quanto riguarda Guarino da capire anche le condizioni fisiche visto che per un problema aveva lasciato il ritiro dell’Under 21. A questo si aggiunge anche l’assenza di Tosto che, in questo caso, sarebbe tornato utile. Il tecnico di Cecina ha più opzioni, lasciando inalterato il concetto di difesa a tre, la sensazione è che si possano muovere Ebuehi e Carboni con Lovato in mezzo. Attenzione anche ad Indragoli.

Capiremo meglio nel corso della settimana quale sarà anche l’approccio tattico, l’idea dovrebbe essere quella di un 3-5-2. A fungere da quinto a sinistra, se dovesse essere arretrato Carboni, sarà quasi certamente Moruzzi. Da capire se Ghion verrà impiegato da subito in cabina di regia. Davanti si dovrebbero muovere Ilie e Shpendi. La settimana potrebbe restituire a Pagliuca anche Edoardo Saporiti che, in ogni caso, partirebbe dalla panchina. Non è ancora il momento per Haas, Degli Innocenti e Pellegri ma, come già raccontato, i tre stanno seriamente scaldando i motori. La squadra, da domani, si allenerà tutti i giorni fino alla rifinitura di sabato.