Riprenderà domani, martedi 9 settembre, il lavoro degli azzurri. Si rientra nella settimana di campionato ed all’orizzonte la sfida interna con lo Spezia. Gara sicuramente che va ad alzare il coefficiente di difficoltà rispetto alle prime due giornate. Mister Pagliuca si troverà a dover praticamente ridisegnare la difesa viste le squalifiche contemporanee di Guarino ed Obaretin. Per quanto riguarda Guarino da capire anche le condizioni fisiche visto che per un problema aveva lasciato il ritiro dell’Under 21. A questo si aggiunge anche l’assenza di Tosto che, in questo caso, sarebbe tornato utile. Il tecnico di Cecina ha più opzioni, lasciando inalterato il concetto di difesa a tre, la sensazione è che si possano muovere Ebuehi e Carboni con Lovato in mezzo. Attenzione anche ad Indragoli.
Capiremo meglio nel corso della settimana quale sarà anche l’approccio tattico, l’idea dovrebbe essere quella di un 3-5-2. A fungere da quinto a sinistra, se dovesse essere arretrato Carboni, sarà quasi certamente Moruzzi. Da capire se Ghion verrà impiegato da subito in cabina di regia. Davanti si dovrebbero muovere Ilie e Shpendi. La settimana potrebbe restituire a Pagliuca anche Edoardo Saporiti che, in ogni caso, partirebbe dalla panchina. Non è ancora il momento per Haas, Degli Innocenti e Pellegri ma, come già raccontato, i tre stanno seriamente scaldando i motori. La squadra, da domani, si allenerà tutti i giorni fino alla rifinitura di sabato.
Sì…ma Bianchi?
alla Chiarugi a fare le visite per il calcio camminato
Ahahahah.Era a dare i panini alla festa di Pontorme.
Su Bianchi censura stile nord corea. Nemmeno un giornalista che abbia scritto due righe. Incredibile , informazione veramente ridicola
Bianchi??? Mercoledì c’è chi la visto mandiamo le foto.
Strano è uno svincolato cioè a gratis e tutto questo a monteboro garba parecchio non capisco ancora se è stato tesserato , uno dei tanti misteri della family.
Chissenefrega di Bianchi! Se non arriva meglio
Paolo stai divento l’Enrico di Bianchi.
Lo avrai scritto 20 volte. Quando avranno notizie certe le scriveranno.
Non è che sia Messi che arriva all’Empoli e la nostra stagione dipenda da lui.
Se la società non ha più comunicato nulla cosa deve fare PE? Un pezzo con scritto, “Non ancora tesserato Bianchi. Motivazione non è stata comunicata dalla società. Fine pezzo”.
Le motivazioni le puoi immaginare su. Era svincolato a Settembre dal Brescia, l’unico. Avrà dei problemi fisici per cui la società o sta ancora valutando o l’ha rispedito indietro.
Adesso basta sto Bianchi.
Anche io avrei voluto una punta in più e migliore di quelle attuali. Ma son sempre 5, quindi se non hanno mandato in prestito Konate numericamente ci siamo: Pellegri, Nasti, Popov, Shpendi, Konate. Almeno fino a Gennaio poi vedremo.
o bianchi?
+ Busiello e Campaniello
Certo, ma loro immagino facciano la spola per necessità. Gli altri saranno in pianta stabile.
Vediamo di finire bene settembre….
14/9 Empoli Spezia
20/9 Pescara Empoli
24/9 Genoa Empoli (coppa Italia)
27/9 Empoli Carrarese
Secondo voi Curto non gioca?
Gioca… gioca….
Fulignati
Curto Lovato Ebuhei
Elia Ghion Igna Bela Carboni
Shpendi Popov
Carboni dietro e Moruzzi a sinistra. Poi spero di no, ma credo che non giocherà Belardinelli ma Ilie (Ghion davanti alla difesa)
Credo che vada Moruzzi per Carboni e Carboni per Ebhuei , poi credo uguale .
Ilie e Yepes Fuori dall inizio
Lo sapete cosai lascia perplesso? Ho visto le statistiche di Juve Stabia. 45 gol fatti 43 subito. Sono pochi i gol, speriamo se ne faccia di più quest’ anno, se no…..
Lo scorso anno Pagliuca a Stabbi aveva un tra le più forti difese e uno dei peggiori attacchi. E’ vero che sono passate solo 2 giornate, ma per ora situazione ribaltata. Miglior attacco e terza peggior difesa. Nel calcio del domani non c’è certezza.
o bianchi?
Cioè secondo l’articolo non dovrebbero giocare né Curto né Popov? 🤔🤦
scusa, ma sono angosciato e lo domando anche a te
o bianchi?
Non far giocare Popov sarebbe da pazzi. A me Carboni braccetto sinistro fa paura, spero trovi un’altra soluzione tipo Ebuei adattato a sinistra o addirittura Indragoli.
Popov gioca e risegna