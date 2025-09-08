Nella rosa azzurra ci sono ben tre giocatori importanti ai box alle prese con i rispettivi recuperi da gravi infortuni; i centrocampisti Nicolas Haas, Duccio Degli Innocenti e l’attaccante Pietro Pellegri.

Per tutti e tre si stanno avvicinando i tempi di un loro rientro in campo ma ancora non sono imminenti. Si parla di un arco temporale che va da fine settembre a metà ottobre in base anche alle risposte che forniranno con l’aumento dei ritmi in allenamento.

Si tratta di giocatori di un certo spessore per la Serie B che porterebbero esperienza e ulteriore qualità alla squadra azzurra. Haas, fermo da fine ottobre, infatti rappresenta quel profilo esperto in grado di giocare in più ruoli del centrocampo mentre Degli Innocenti, operato a aprile al tendine d’achille, nella passata stagione aveva ben impressionato nelle gare giocate a Spezia e potrebbe essere impiegato nel ruolo di regista, quello in cui dovrebbe agire Ghion, in grado di regalare qualità e geometrie alla squadra. In questi giorni ha rinnovato il contratto con l’Empoli fino al 2028.

Per quanto riguarda Pellegri, tutti conosciamo bene le sue caratteristiche; centravanti d’area di rigore in grado di determinare le partite con giocate importanti e gol. L’anno scorso prima del grave infortunio al ginocchio a metà dicembre aveva segnato tre reti di ottima fattura nelle ultime tre gare disputate da titolare. Quando sarà al 100% non abbiamo dubbi che sarà lui il punto di riferimento dell’attacco azzurro e per la categoria potrebbe rappresentare un vero e proprio lusso. Non resta che attendere ancora e poi mister Pagliuca avrà a disposizione altre tre opzioni importanti di scelta.