Nella rosa azzurra ci sono ben tre giocatori importanti ai box alle prese con i rispettivi recuperi da gravi infortuni; i centrocampisti Nicolas Haas, Duccio Degli Innocenti e l’attaccante Pietro Pellegri.
Per tutti e tre si stanno avvicinando i tempi di un loro rientro in campo ma ancora non sono imminenti. Si parla di un arco temporale che va da fine settembre a metà ottobre in base anche alle risposte che forniranno con l’aumento dei ritmi in allenamento.
Si tratta di giocatori di un certo spessore per la Serie B che porterebbero esperienza e ulteriore qualità alla squadra azzurra. Haas, fermo da fine ottobre, infatti rappresenta quel profilo esperto in grado di giocare in più ruoli del centrocampo mentre Degli Innocenti, operato a aprile al tendine d’achille, nella passata stagione aveva ben impressionato nelle gare giocate a Spezia e potrebbe essere impiegato nel ruolo di regista, quello in cui dovrebbe agire Ghion, in grado di regalare qualità e geometrie alla squadra. In questi giorni ha rinnovato il contratto con l’Empoli fino al 2028.
Per quanto riguarda Pellegri, tutti conosciamo bene le sue caratteristiche; centravanti d’area di rigore in grado di determinare le partite con giocate importanti e gol. L’anno scorso prima del grave infortunio al ginocchio a metà dicembre aveva segnato tre reti di ottima fattura nelle ultime tre gare disputate da titolare. Quando sarà al 100% non abbiamo dubbi che sarà lui il punto di riferimento dell’attacco azzurro e per la categoria potrebbe rappresentare un vero e proprio lusso. Non resta che attendere ancora e poi mister Pagliuca avrà a disposizione altre tre opzioni importanti di scelta.
Non sapevate che scrivere Giusto ?
Mi sembra un aggiornamento importante per chi non aveva queste informazioni, soprattutto sui tempi di rientro.
Allora: quando non danno notizie sugli infortunati con i tempi di recupero, i lettori di PE si lamentano, quando PE da notizie sugli infortunati (e mi pare anche abbastanza importanti), i lettori di PE si lamentano lo stesso…
Ma chi vi accontenta?
Pure te mi sembra
Faremo un bel campionato, avanti azzurro.
Nell’arco di un mese riavremo tre pedine importanti,in ruoli dove forse mancava qualcosa. Fiducia comunque a Popov in attacco il ragazzo potrebbe confermarsi ed il posto essere opzionato. In mediana siamo corti, su due speriamo uno rientri prima
Ma Flavio Bianchi? Si è tesserato, non è stati tesserato, non ha passato le visite…. ci potete aggiornare?
….l ultima che hai detto , ma sperano che a breve le passi……acquisti senza senso di uno fermo da 3 mesi
Ma che è Maradona?
Premetto che si parla sempre per ipotesi fino a quando uno non “vede” il campo il quale è sempre l’ultimo giudice supremo…
1) Haas ritorna dopo due crociati rotti…non sarà semplice per lui…non ho molta fiducia su un suo completo recupero…spero naturalmente di sbagliarmi;
2) Su Degli Innocenti credo che potremmo farci affidamento…ha subito un brutto infortunio ma è giovane e credo che si ristabilira’ completamente…può esserci molto utile per il prosieguo del campionato;
3) Pellegri sarà veramente una grossa incognita…se consideriamo la sua “storia clinica” purtroppo non vedo grosse speranze…il ragazzo è sempre stato perseguitato da problemi fisici…cmq ha dalla sua che è ancora giovane e magari con un programma di recupero personale…cosa che sicuramente è stata fatta…potrebbe anche superare buona parte dei suoi problemi fisici…se tornasse anche “solo” all”80% del suo potenziale credo che sarebbe un gran lusso per noi inserendoci di diritto come una delle candidate alla promozione diretta;
Come sempre il tempo è “galantuomo”…vedremo cosa succederà…
l’unico é pellegri in grado di fare la differenza, gli altri due sono due carte del mazzo non significative
evitiamo di dare troppa importanza a giocatori che non la hanno..
…mi pare molto ingenersoso come commento, soprattutto per quanto riguarda Haas. Il ragazzo, quando è stato bene, ha sempre dato tutto per questa squadra, tanta corsa e tanta legna.
wood , mica lo offendo, dico che non é uno che la sua presenza o meno pregiudichi il piazzamento finale
D’accordo con Magico: l’unico che potrebbe rientrare a breve senza problemi è Degl’innocenti.
Per Haas e Pellegri, bisogna andarci con molta cautela, senza avere fretta: se tutto va per il verso giusto, se ne riparla a fine novembre per Haas e all’inizio dell’anno per Pellegri. Quindi per il momento, e per qualche mese, lasciamo perdere.
Per uno che già è sul campo altri 4 mesi? Ma siamo su scherzi a parte
Però Guido, l’articolo dice a fine mese in gruppo e a metà ottobre dopo la seconda osta potrebbero essere dentro. Ora che da metà ottobre pur con la calma che ci vuole te tu voglia spostare la data di altri 2 mesi e mezzo mi sembra un pensiero molto negativo. Anche perchè le rotture quando sono sistemate siamo pronti. Mancherà la condizione, per 3 4 partite partiranno ovviamente dalla panchina, però 3 mesi dopo è esagerato.
Pellegri con lo spezia è in panca, secondo me.
Signori miei (Loris e Massy) se lo dice il Sig. Guido, perchè non credergli!!! Un tuttologo d’altri tempi con spruzzatine di sapienza allo stato puro.. Comunque son sorpreso, lo sapevo abile su tutti i fronti, ma mai avrei creduto che si intendesse anche di traumi, fratture e via dicendo! Un vero fenomeno!
Massy, se ti riferisci ad Haas, dicendo che lo rivedremo al 100% a novembre, non ho esagerato, visti i due gravi infortuni che ha avuto; per quanto riguarda Pellegri, giocatore sul quale l’Empoli conta molto, non credo che si vorrà rischiare più di tanto, e anche lui per averlo al 100% dovremo aspettare i 12 mesi, e quindi dopo dicembre, cioè agli inizi del prossimo anno.
Poi se sono al top prima, meglio !
Preferivate avessero confermato Bianchi o Pellegri ristabilito?Io che ha fatto Bianchi non lo chiedo più.Non mi interessa,dopo che ho saputo che rientra l’ex toro.Siamo forti…Speriamo tenga ma verrà reinserito nel migliore dei modi,ne son sicuro.
Ma Bianchi?
Haas e’ uno che vorrei sempre in campo , Degli Innocenti credo che valga Ghion ma …
tra Bianchi e Pellegri non c’e’ neanche da paragonarli, sperando che Pellegri oltre alla voglia di rivarsa e di orgoglio torni realmente in condizioni buone , perche’ e’ tra i pochi che potrebbe davvero fare la differenza , ad inzio Ottobre credo che li rivedremo in campo
Se Pellegri incomincia a buttarla dentro, altro che intelligenza artificiale
Disponiamo di doppioni in tutti i ruoli! Cosa che in un campionato lunghissimo e logorante come la serie b potrebbe rappresentare la vera arma in più.
Come il 90% delle squadre.
Noi però l’anno scorso quando ci servivano per salvarci abbiamo decisono di fare parte del 10% e non prendere giocatori e rimanere contati in tutti i reparti.
Quest’anno ci potremmo salvare anche perché corre voce che qualche squadra che abbia problemi ecomomici, noi con i giovani che potrebbero aumentare di minutaggio e quindi di rendimento e di valore siamo sottoposti a qualche imbarcata da alti e bassi ma sono fiducioso .
Per me invece potremmo anche salire.
Non fate affidamento su Pellegri che poi ci rimanete male un’altra volta. Non farà più di 15 presenze (non da titolare)
Nichilista mi sembra ” lo strologo di Brozzi,” che conosceva il futuro. Per favore mi dici il risultato esatto di Juve Inter così scommetto e faccio un po’ di sodi ?😄
Non è conoscere il futuro ma la storia dei giocatori
Tu Intanto rispondigli e comincia a darci un paio di risultati.Grazie.Poi se si vince ti si porta a cena.
Per non rimanere deluso non faccio affidamento su Pellegri ed infatti auspicavo (come tanti) l’arrivo di un’altra punta. Bisogna sperare che Popov non sia un fuoco di paglia e che Nasti metta in campo tutta la voglia che a parole ha dimostrato di avere dentro.
Degli Innocenti e Haas se rimangono tutta la stagione entrambi possono essere due jolly, Haas da non farci affidamento come Pellegri e Degli Innocenti poi in ballottaggio con Ghion da metà ottobre in poi.
Il nuovo Levan ogni anno sarà quello buono…
Se noi lottiamo per salire significa che chi gioca fa il suo al massimo a gennaio per poi metterlo a marzo….
Vi siete ganzi per davvero,pensavo a babbo Natale,ma voi oltre passate l’immaginazione…
Beati voi….
Vedremo chi tra noi avrà ragione.Verrà inserito col contagocce,ma senz’altro comincerà con spezzoni di partita.Poi se verrà gestito come d’Aversa gestiva Kouame ovvero facendo giocare 90 minuti a fare duelli aerei un giocatore che era stato in pratica fermo a Firenze nonché già a suo tempo operato ad un crociato , vorrà dire essere diabolici da questo punto di vista ..
L’attaccante oggi specie se giochi con una punta sola deve fare a sportellate con i difensori. Una squadra che lotta per la salvezza ancora di più. Kouamè si è rotto perchè purtroppo doveva andare così. Non c’entra niente se a Firenze giocava poco, poteva non essere in condizione ma che vuol dire non fare i duelli aerei? Allora un difensore che ha subito un brutto infortunio gli anni precedenti non dovrebbe più giocare perchè salta in continuazione? Quindi quando Pellegri sarà arruolabile è chiaro che dovrà per via aerea battagliare con i difensori avversari. Che gli vogliamo far fare il contropiede palla a terra? Lo stesso Pellegri si infortunò in una maniera banalissima. Non stava nemmeno saltando, alzò i piedi di 20 cm da terra e si troncò (forse mise male il piede o il terreno con una buca) quindi vero che ci sono i giocatori che hanno un trascorso più rischioso, ma poi specie le rotture sono anche una casualità. Levan invece per esempio era tutta roba muscoare, non faceva a tempo a giocare 5 partite che si rifaceva male.
Kouamè è stato massacrato da D’Aversa, facendogli fare un gioco che non era il suo, e quindi un gioco non adatto al suo fisico; come in precedenza, fu distrutto Maleh, per averlo tenuto in campo infortunato per tutto il secondo tempo: sempre D’Aversa come esclusivo responsabile.
Dai Guido, ora un attaccante terminale offensivo se giochi in difesa non deve saltare di testa? Dai. Se mi dici non è il suo gioco e rende poco, mi può star bene, ma no che se non fa il suo gioco prediletto si rompe. Tra l’altro eri ovviamente già in emergenza, Ekong venduto, quindi lui e Colombo si dovevamo alternare, che ci piacesse o no. Ripeto, poteva non essere adatto a fare quello, ma non che si infortuna per quello.
Il gioco di un giocatore dipende certamente dalle sue abilità tecniche, ma anche dalla sua struttura fisica che gli permettono certe giocate; puoi richiedere anche più, per esigenze di squadra, ma devi aspettarti anche delle conseguenze negative, e non credo che ne valga la pena; noi, in pratica, infortunato Kuoame, non sapevamo più che pesci prendere ! Quandi siamo in panchina, bisogna usare sempre il cervello !
Degli Innocenti, complice in parte anche l’infortunio … non è che allo Spezia abbia messo insieme così tante partite … poco più di una quindicina e non sempre da titolare, ma molti o non sanno o si dimenticano che l’anno prima ne aveva messe insieme una trentina … sempre in B, con il Lecco. Il fatto che lo Spezia lo abbia cercato di nuovo, significa che il ragazzo (non va dimenticato neanche questo … 22enne) ha lasciato in Liguria un bel ricordo. Inutile ribadire che in primavera era la testa pensante del centrocampo azzurro, ma se non ricordo male in altra squadra è stato utilizzato anche come interno di centrocampo. E di questo settore sarà una lieta sorpresa per più di un tifoso. Haas, poco da dire su di lui … generosissimo perno del centrocampo … probabilmente finita la partita continua a correre anche negli spogliatoi. Pellegri … chiaro che se giochi il 3 5 2 i compagni più adatti per lui sono al momento Shpendi e Busiello, ma viste le caratteristiche di Popov che nonostante l’altezza non è certo una tartaruga nelle movenze e nella corsa chissà che non li vedremo giocare anche in coppia … un po’ come Kean e Retegui … Anche perchè se andasse a segno ancora qualche volta … non sarebbe facile mettere in panca un giocatore come lui … seppur diciottenne! …………….
Sicuramente, quando rientrerà Pellegri (ma dobbiamo aspettare qualche mese), non verrà mai schierato come unica punta in un ipotetico 3421; gli verrà sempre messo accanto una seconda punta, che potrebbe anche essere lo stesso Popov.
D’accordo. Penso anch’io che con Pellegri si debba giocare a 2 punte.
… due punte, e non Pellegri + una mezzapunta fatta poi giocare addirittura da trequartista !
sicuramente, 2 punte autentiche
Pellegri Shpendi
Pellegri Nasti
Pellegri Popov
Pellegri Busiello
Pellegri Campaniello
Avremo tante soluzioni. Dall’inizio o a partita in corso.