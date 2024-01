E’ ancora calciomercato. Eh si, da oggi e fino alle ore 20 del 31 gennaio, sarà possibile per tutti i club acquistare e cedere giocatori attualmente sotto contratto. Come sempre accade, il mercato invernale (cosiddetto di riparazione) non è certo paragonabile a quello estivo, ma guardando in chiave azzurra, sarà sicuramente una sessione da seguire con grande attenzione. Dai movimenti di questo mese potrebbe seriamente dipendere la salvezza, quella dell’appuntamento con la storia, anche perché è oggettivo che la scorsa estate siano stati commessi degli errori. Dunque, che mercato dobbiamo attenderci?

Si parte con il dire, anzi con il ribadire, che l’Empoli ha voglia di tornare seriamente a fare il 4-3-1-2, e quindi si andrà a guardare a giocatori funzionali per questo assetto. Sempre stando nel campo dell’oggettività, è sulla mezzali che qualcosa manca, con la parte destra ad essere più carente rispetto a quella sinistra. La priorità in entrata sarà quindi quella di andare a prendere uno o due giocatori che possano essere collocabili in quella zona di campo. Per i nomi è presto, però un tentativo verrà fatto per quello Zurkowski che in quella posizione .- con Andreazzoli – ha fatto ottime cose. Difficile che possa arrivare qualcosa dalla serie A, sarà più facile guardare in B anche per altri nomi. Da dire che l’Empoli non potrà inglobare elementi senza pensare di liberare delle caselle. In quella posizione ci saranno quindi da fare delle serie valutazioni, ed il nome di Marin è in cima alla lista dei possibili partenti. Anche Gyasi potrebbe essere un sacrificato per quanto non si parli di una mezzala destra specifica.

A sinistra si potrebbe anche non fare niente, contando su Maleh e su Fazzini, due giocatori che sono ritenuti affidabili e che possono alternarsi in quella posizione dando quegli equilibri che il modulo richiede. Molti chiedono una punta, perchè il problema del gol è altra cosa da ritenere oggettiva. Quella dell’attaccante non è la priorità, anche perchè davanti l’Empoli ha uomini sui quali crede, uomini che possono giocare a due andandosi ad intercambiare le posizioni. Il più sacrificato potrebbe essere Cancellieri, però l’ex Lazio non dovrebbe rappresentare un’uscita e si cercherà di sfruttarlo al meglio anche nel “nuovo modulo”. Possiamo dire che sul taccuino degli osservati c’è Okereke. Ovviamente ci sarà da capire la situazione Baldanzi. Ad oggi, per quello che sappiamo, il giocatore non solo non è in uscita nel mercato che parte oggi, ma è giocatore chiave proprio per la chiave tattica che si vuol andare a perseguire. Poi va da se che il mercato non è scienza certa, ma l’Empoli per cedere adesso il giocatore, privandosene completamente, non vuole scendere dai 18 milioni. Si è parlato di una possibile contropartita con Infantino della Fiorentina, al momento non ci risulta un interesse verso questo giocatore. Si rivaluta la posizione di Caprile che, a questo punto, dovrebbe restare fino a fine anno, attenzione a Perisan che invece potrebbe andare. Da capire se si vorrà fare qualcosa in difesa, cercando un centrale che possa far numero ma essendo anche affidabile.

Da oggi si parte, ed andremo a raccontare con grande minuzia anche questo mercato. Si alterneranno rumors che magari saranno destinati a spegnersi miseramente, a notizie che poi prenderanno corpo e diventeranno ufficiali. Questo è il mercato…