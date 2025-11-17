Dopo la sosta comincia una settimana importante che culminerà nella gara di sabato contro l’Avellino. Al netto di qualche assenza, dovuta agli infortuni e agli impegni di alcuni giocatori con le rispettive Nazionali, mister Dionisi ha potuto fare affidamento su quasi tutto il gruppo. Sinceramente la pausa è stata provvidenziale proprio in questo senso, perché ha permesso all’allenatore azzurro di lavorare quotidianamente sia sulla parte fisica che sulla parte tattica con maggiore insistenza. Dal punto di vista tattico la strada sembra, al momento, tracciata: se da una parte si continuerà con la difesa a tre, vista l’assenza di terzini di ruolo, soprattutto a destra, in attacco sono state provate più soluzioni, dal doppio trequartista allo schema con due punte di ruolo. Giocherà un fattore importante anche la disposizione del centrocampo, che potrebbe essere a tre (con l’impiego di un regista) oppure a due.

Sarà importante trovare un assetto tattico standard sul quale puntare maggiormente, al netto del fatto che la squadra può disporsi in maniera diversa anche in virtù dell’avversario che andrà ad affrontare. Dionisi avrà il compito di fare ciò che non è riuscito a Pagliuca, ossia dare alla squadra un’impronta ben precisa, una sua identità. In parte si è visto un miglioramento nelle precedenti gare, con un minore scollamento e distanza tra i reparti e una maggiore confidenza e personalità dei calciatori. Ma non basta, perché non sempre si andranno ad affrontare squadre scariche mentalmente come lo era il Catanzaro nell’ultima partita al Castellani.

Da ora in poi la squadra dovrà dimostrare di essere migliorata in tutti gli aspetti deficitari di questa prima parte di stagione. E soprattutto, dovrà dimostrare di avere un’idea precisa del calcio che vuole attuare.