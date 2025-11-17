Nel reparto di attacco dell’Empoli presto potrebbe esserci davvero l’imbarazzo della scelta per Mister Dionisi. Al netto di infortuni o eventuali squalifiche, come quella di Popov che sarà costretto a saltare la prossima gara di Avellino, la squadra azzurra può disporre di Shpendi, Pellegri, Nasti, Popov, Bianchi, Konate e all’occorrenza anche Saporiti che può ricoprire oltre al ruolo di trequartista anche quello di seconda punta e di Ceesay schierato in alcune partite dietro alla punta Shpendi.

In queste prime dodici giornate l’Empoli ha realizzato 14 reti e attualmente i capocannonieri della squadra sono Shpendi e Popov con cinque reti realizzate ciascuno seguiti poi da Ceesay con due. Pellegri, da poco rientrato dal grave infortunio dopo dieci mesi di stop, è ancora alla ricerca della migliore condizione ma già nell’ultima gara con il Catanzaro ha fatto vedere le sue qualità mentre Nasti, sempre a causa di problemi fisici e di una squalifica per tre giornate a inizio campionato, ha totalizzato soltanto 45 minuti nel secondo tempo della partita con il Sudtirol realizzando il gol vittoria all’ultimo minuto. Bianchi arrivato da svincolato a metà settembre ha dovuto recuperare il ritardo di condizione essendo stato fermo diversi mesi ma ora è a completa disposizione. Ovviamente giocatori come Pellegri e Nasti al top della forma possono rappresentare un plus per questo campionato.

Per la trasferta di Avellino come detto non ci sarà Popov squalificato e accanto a Shpendi si apre il ballottaggio tra Pellegri e Nasti per partire dal primo minuto. Una delle prerogative che spetterà a mister Dionisi sarà quella di trovare l’assetto migliore per permettere agli azzurri di tornare a segnare con regolarità avendo a disposizione una batteria di attaccanti così importante.