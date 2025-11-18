Ripresa degli allenamenti in casa Avellino. La squadra agli ordini del duo Ametrano e Riccio, Biancolino è impegnato a Coverciano per il Corso di allenatore Uefa Pro, ha sostenuto una seduta divisa tra parte atletica e tattica. Partitella a ranghi misti a metà campo per i lupi con gli allenatori che hanno provato diverse soluzioni in vista del match di sabato alle 15.00 contro l’Empoli.

In gruppo Patierno e Tutino che hanno svolto l’intera seduta, Rigione è stato provato nella difesa a quattro con Fontanarosa, con Cancellotti a destra e Cagnano a sinistra.

Lorenco Simic e Pasquale Pane hanno svolto corsa blanda ai lati del campo, ha invece intensificato i ritmi della corsa l’ex Catanzaro e Sassuolo Luca D’Andrea.

Non si sono allenati, Armellino che però ha assistito i compagni dalla panchina insieme a Giovanni D’Agostino, Crespi e Iannarilli ancora alle prese con i loro malanni muscolari.

