Si torna nella settimana del campionato e si guarda alla sfida che sabato ci vedrà ospiti dell’Avellino. Gara interessante contro una squadra ostica, soprattutto quando gioca in casa, che ci potrà far capire meglio gli eventuali progressi della squadra. Dionisi sta avendo un po’ più di tempo per poter plasmare la squadra, un tempo che il tecnico sta sfruttando al meglio anche per cambiare qualcosa dal punto di vista tattico. Sarà poi la partita a raccontarci le scelte ma, se da una parte non si cambierà dietro restando a tre, davanti potrebbe non essere da escludere un ritorno all’ 1-2. Il reparto offensivo azzurro permette questo tipo di soluzione con soprattutto uno tra Ilie, Saporiti e Ceesay a poter agire dietro a due punte.
E’ però ancora presto per poter parlare di scelte in funzione della partita, dovranno rientrare i ragazzi impegnati dalle nazionali, tre potenziali titolari, e si deve ancora capire bene quelle che sono le condizioni dei ragazzi che settimana scorsa si sono allenati a parte: Belardinelli, Ignacchiti, Ceesay e Ghion.
I prossimi allenamenti ci potranno iniziare a far capire di più su quelle che poi saranno le decisioni che prenderà Dionisi per la gara in Iripinia. La squadra si allenerà adesso tutti i giorni fino alla rifinitura di venerdi mattina.
redazione vi risulta che in questa settimana siano in programma 3 doppie sedute mattina e sera? Potrebbe essere un richiamo di preparazione? Potrebbe portare benefici alla lunga ma ora portare invece a condizione fisica sotto tono perchè imballati dal maggior carico.
lo fanno di lavori di giocare a calcio quandi potrebbero allenarsi anche 8 ore il giorno come gli operai
Se fai sport, e quindi conosci i tempi di recupero correlati ai carichi di lavoro, non avresti fatto codesta affermazione…
Massy in questa “pausa” il mister ha fatto un “richiamo” alla preparazione…come si dice in gergo…normalmente sono cose già programmate quando c’è il fermo del campionato per le nazionali…poi ogni allenatore con il suo staff ha dei propri programmi “personali” e questo indipendentemente da doppie sedute o meno…perché con il tempo a disposizione puoi fare dei carichi pesanti anche senza le “doppie sedute” le quali vengono fatte “normalmente” in fase di preparazione estiva…
Massy farla in questa settimana mi risulterebbe alquanto bizzarro, semmai nella scorsa settimana aveva un senso proprio perchè lontani dalla partita di Avellino e con due giorni per smaltire il carico prima della ripresa.
la penserei come te, riporto solo quello letto mi sembra sul giornale o in qualche altro articolo in rete
Boh ,io quando ho ricevuto notizie sull’Empoli da sedicenti voci interne, regolamente non si sono verificate,per cui smetto di riportarle.
Massy niente scuse se non arriva i risultati tutti a casa non fate i furbi !…
niente scuse di cosa? Vedi che parti sempre sbraciando. Era per parlare di qualcosa. Poi se non arrivano 4 punti in 2 gare tutti a casa come dici te e si prende il terzo allenatore. E siamo solo a novembre. Ma a me va bene uguale. Stasera mangio lo stesso.
no Doppiogiochisti , strisciati mascherati , non mi avrete mai …..io ne so’ sempre piu’ di voi .
Avellino,banco di prova importante.Vedremo quel che succede e poi tiriamo le somme.Una cosa che secondo me aiuterebbe ad evitare tanti infortuni muscolari e’ il lavoro in piscina.Ma nessuno ne parla o…..lo fa, a quanto mi risulta.Carlo B
Doppietta di Campaniello ai mondiali under 17. Italia mi sembra ai quarti di finale, vittoria x 3 2
Vaddo un pò fuori tema, ma non troppo…ma come mai le squadre Italiane, ma soprattutto i giocatori Italiani viaggiano ad una marcia in meno rispetto ad una bella fetta di giocatori stranieri e squadre straniere?
Tanti chiedono perchè le squadre di Conte (soprattutto il primo anno) hanno grandi risultati e Conte è considerato un top allenatore. Al di là di una personalità spiccata e grande motivatore dal punto di vista tecnico non è nulla di speciale, ma le sue squadre sono intense e corrono tanto, ma hanno anche prestanza fisica e altezza.
Gente come Sorlot o quel Nusa hanno una prestanza ed esplosività che gente come i vari Politano ed esterni/trequartisti Italiani si sognano.
Dicevano che Retegui andando in Arabia avrebbe perso qualcosa ma a me sembra che corra e che sia migliorato anche fisicamente rispetto a gente che gioca in serie A.
È semplice , perché i calciatori italiani sono scarsi e anche sopravvalutati dai loro procuratori che li valutano delle cifre altissime che in realtà non vorrebbero nemmeno la metà,la Norvegia ci ha preso a pallonate , con le vecchie generazioni di calciatori di 20 o 30 anni fa non sarebbe successo, in poche parole il calcio italiano è alla frutta .
Però Andrea le squadre di Conte reggono un anno. Poi succede sempre qualcosa. In più Conte potendoselo permettere va sempre in squadre forti. Non è che vince perchè allena il Lecce. Juve, inter napoli va sempre dove si può vincere. Da quello che si legge i giocatori si sarebbero lamentati perchè quel tipo di allenamenti va bene quando giochi solo in campionato ma non quest’anno con le tante partite di champios, poi al minimo scricchiolio Conte manda tutto e tutti a quel paese e se ne va. Lui passa sempre x quello bravo e accusa o i giocatori di aver perso mordente o la società che non spende ulteriori soldi. In generale si vede un calcio molto di corsa e poco di tecnica. Ogni partita in tv compaiono che i giocatori fanno 11 km a partita, impensabile 6 7 anni fa. Poi è bravo a far rendere tutti al massimo. Però a me non sembra che si corra poco, ma che non si giochi più a calcio, con 2 neri a centrocampo fai una squadra ormai. Non esistono più i tre quarti come Totti o Del Piero, le ali come Donadoni o Conti. i terzini come Cabrini. Penso manchi più questo che correre ancora di più di oggi
Io quando si và sul sintetico, ho sempre paura per Pellegri.