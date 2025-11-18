Si torna nella settimana del campionato e si guarda alla sfida che sabato ci vedrà ospiti dell’Avellino. Gara interessante contro una squadra ostica, soprattutto quando gioca in casa, che ci potrà far capire meglio gli eventuali progressi della squadra. Dionisi sta avendo un po’ più di tempo per poter plasmare la squadra, un tempo che il tecnico sta sfruttando al meglio anche per cambiare qualcosa dal punto di vista tattico. Sarà poi la partita a raccontarci le scelte ma, se da una parte non si cambierà dietro restando a tre, davanti potrebbe non essere da escludere un ritorno all’ 1-2. Il reparto offensivo azzurro permette questo tipo di soluzione con soprattutto uno tra Ilie, Saporiti e Ceesay a poter agire dietro a due punte.

E’ però ancora presto per poter parlare di scelte in funzione della partita, dovranno rientrare i ragazzi impegnati dalle nazionali, tre potenziali titolari, e si deve ancora capire bene quelle che sono le condizioni dei ragazzi che settimana scorsa si sono allenati a parte: Belardinelli, Ignacchiti, Ceesay e Ghion.

I prossimi allenamenti ci potranno iniziare a far capire di più su quelle che poi saranno le decisioni che prenderà Dionisi per la gara in Iripinia. La squadra si allenerà adesso tutti i giorni fino alla rifinitura di venerdi mattina.