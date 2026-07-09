Da qualche giorno era uscita la notizia dell’accordo a un passo tra le parti e pochi minuti fa è arrivata anche l’ufficialità: l’ex azzurro Aurelio Andreazzoli è il nuovo allenatore della Fiorentina Primavera. Ce lo ritroveremo da avversario durante il campionato visto la promozione dell’Empoli in Primavera 1.

Questo il comunicato della società viola:

“ACF Fiorentina comunica che Aurelio Andreazzoli è il nuovo allenatore della Primavera viola.

Mister Andreazzoli, nel corso della sua carriera, ha avuto esperienze professionali di assoluto livello, sia da collaboratore tecnico che da primo allenatore, come quelle sulle panchine di Roma, Genoa ed Empoli.

Andreazzoli torna alla Fiorentina dopo l’esperienza tra il 1996 ed il 1998 da allenatore degli Allievi Nazionali.

Al Mister va il più sincero bentornato da parte di tutto il Club“