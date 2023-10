Da qualche anno la quota salvezza si è abbassata ma è assodato che con il campionato a venti squadre, la media di un punto a partita (38 finali), garantisce quasi sempre la salvezza. Soltanto in due casi, da quando il campionato è nell’attuale configurazione, si sono verificate retrocessioni con quella quota/media punti. Purtroppo in uno di questi due casi ci rientra l’Empoli: nel 2018/19, annata che ha visto alternarsi Andreazzoli e Iachini.

Guardando però alle partite giocate dal mister di Massa in serie A, si nota come le sue stagioni non siano mai state sotto la media punti di uno. Nella prima esperienza, divisa in due tranche (dalla prima all’undicesima giornata e poi dalla ventottesima alla trentottesima), Andreazzoli ha riportato proprio la perfetta media di uno. Nella prima parte, ovviamente non positiva, uno 0,55, poi nella seconda ha realizzato una media straordinaria di 1,45. Guardando soltanto alle undici partite finali, il suo Empoli sarebbe arrivato decimo. Nella stagione 2021/22, che ha visto la guida di Andreazzoli per tutta la stagione, la media punti finale è stata di 1,08

Adesso, in questa sua nuova esperienza, “il Nonno” ha già portato la sua persona media ad uno, ovvero quella che siamo sicuri essere bastanti per poterci salvare. Chiaro è che fanno cumulo anche le prime quattro giornate, ma se il buongiorno si vede dal mattino…