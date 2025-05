Queste le parole del centrocampista azzurro, Tino Anjorin, al termine della gara vinta con il Parma. In sala stampa per PE, Alessio Cocchi & Simone Galli. Dalle 12 di domani verrà rilasciato il video della conferenza stampa.

Quanta soddisfazione c’è per questa vittoria e per il gol?

“Il mio gol è stato speciale, ma la cosa più importante è stato vincere. Sono felice che questo gol ci ha dato i tre punti”

Siete più vicini alla salvezza?

“Credo sia stato molto importante vincere, era diverso tempo che non lo facevamo, abbiamo vinto una prima finale”

Molto importante l’approccio alla gara che avete messo in campo.

“L’approccio è stato fondamentale, questa per noi era una finale e siamo scesi in campo con il piglio giusto”