Attraverso una nota diramata sui propri canali social, l’Associazione Calcio Prato ha reso noto l’annullamento dell’amichevole in programma il prossimo 5 agosto allo stadio “Lungobisenzio”, dove avrebbe dovuto affrontare l’Empoli.

Stando a quanto comunicato dal club laniero, la decisione di non disputare l’incontro sarebbe riconducibile all’Empoli.

Al momento non abbiamo ulteriori informazioni in merito e ci limitiamo quindi a prendere atto di quanto ufficialmente comunicato dal Prato, ovvero che l’amichevole è stata cancellata dal programma estivo.

Vedremo nelle prossime ore se il club azzurro interverrà sulla vicenda, chiarendo le motivazioni della decisione oppure smentendo quanto riportato dalla società biancazzurra. Allo stesso modo sarà interessante capire se questa casella del calendario verrà colmata con un’altra amichevole oppure se il programma di avvicinamento alla nuova stagione subirà semplicemente una modifica.