Attraverso una nota diramata sui propri canali social, l’Associazione Calcio Prato ha reso noto l’annullamento dell’amichevole in programma il prossimo 5 agosto allo stadio “Lungobisenzio”, dove avrebbe dovuto affrontare l’Empoli.
Stando a quanto comunicato dal club laniero, la decisione di non disputare l’incontro sarebbe riconducibile all’Empoli.
Al momento non abbiamo ulteriori informazioni in merito e ci limitiamo quindi a prendere atto di quanto ufficialmente comunicato dal Prato, ovvero che l’amichevole è stata cancellata dal programma estivo.
Vedremo nelle prossime ore se il club azzurro interverrà sulla vicenda, chiarendo le motivazioni della decisione oppure smentendo quanto riportato dalla società biancazzurra. Allo stesso modo sarà interessante capire se questa casella del calendario verrà colmata con un’altra amichevole oppure se il programma di avvicinamento alla nuova stagione subirà semplicemente una modifica.
L’avranno annullata per evitare figuracce…
mancavano i soldi per prendere il pullmann
mah
Molto meglio così
ordine pubblico….. x evitare limitazioni di vario genere è stato deciso di annullarla
Ma quale ordine pubblico?
La potevano fare a porte chiuse nel caso. Credo invece che l’Empoli abbia capito che sarebbe andato incontro ad una serata particolarmente complicata dal punto di vista sportivo e da cuor di leone come sono hanno deciso di non andare. Se perdi con l’Entella o con lo Spezia alla fine la giustifichi, ma se ne prendi tre a Prato la racconti male.
L’avessero disputata a porte chiuse vi sareste lamentati del fatto che non pensano ai tifosi che vorrebbero assistere al match…così come vi siete lamentati della decisione di disputare a porte chiuse la partita contro lo Spezia. La storia del timore verso il Prato è ridicola, manco fosse la prima volta che giochiamo contro squadre di serie D
Quello che è stato nel recente passato non conta. Te oggi con il Prato rischi di perdere seriamente ed invece io credo che i motivi siano proprio quelli. Ma infatti andava fatta a porte aperte, i motivi della sicurezza non possono venire fuori a meno di una settimana dalla partita. Su via, un po di onestà e meno sudditanza.
Ordine pubblico, pericolosa