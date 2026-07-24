Prosegue l’iter per la riqualificazione e l’ammodernamento dello stadio Carlo Castellani. Il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, ha fatto il punto sullo stato della procedura, annunciando un passaggio particolarmente significativo: si sono concluse con esito favorevole sia la verifica di assoggettabilità a VAS (Valutazione Ambientale Strategica) sia quella relativa alla VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), consentendo così al procedimento di entrare in una nuova fase. Nel corso di una diretta social, il primo cittadino ha ripercorso tutte le tappe dell’iter avviato con la presentazione della proposta di project financing da parte dell’Empoli nel luglio 2024. Dopo il percorso partecipativo dell’autunno dello stesso anno, che ha coinvolto cittadini, residenti, associazioni sportive e comitati, la Giunta comunale approvò, nel gennaio 2025, una delibera contenente una quindicina di richieste di modifica al progetto. Richieste successivamente recepite dalla società azzurra, che nel marzo seguente depositò la documentazione aggiornata.
Da lì prese il via la conferenza preliminare dei servizi, conclusasi nel luglio 2025 con la dichiarazione di compatibilità dell’intervento, subordinata però al completamento delle verifiche ambientali. In particolare, la procedura riguardava l’intero progetto dello stadio per quanto concerne la VAS e la sistemazione del parcheggio sterrato di Serravalle per quanto riguarda la VIA. Secondo quanto spiegato da Mantellassi, dopo il deposito della documentazione da parte dell’Empoli all’inizio del 2026 il Comune ha trasmesso gli atti agli enti competenti. La Città Metropolitana di Firenze, il 19 maggio scorso, ha stabilito che non sarà necessario procedere con la VAS, mentre il 21 luglio l’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa ha escluso anche la necessità della VIA per il parcheggio. Entrambi i provvedimenti hanno escluso la presenza di effetti ambientali negativi significativi, pur indicando una serie di prescrizioni e raccomandazioni che dovranno essere recepite nelle successive fasi progettuali. Per l’amministrazione comunale si tratta di un passaggio fondamentale, che consente di proseguire il percorso autorizzativo dopo una fase definita complessa e articolata, durante la quale sono stati coinvolti tutti gli enti chiamati a esprimersi sugli aspetti ambientali dell’intervento.
Il prossimo passaggio sarà la pubblicazione di un avviso pubblico con cui il Comune verificherà l’eventuale presenza di operatori interessati a presentare proposte alternative rispetto a quella dell’Empoli. L’avviso resterà aperto per sessanta giorni. In assenza di progetti concorrenti, l’iter proseguirà con la conferenza decisoria dei servizi, nel corso della quale la società azzurra presenterà il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Anche questa fase avrà una durata prevista di sessanta giorni. Se anche la conferenza decisoria avrà esito positivo, il Comune potrà avviare la procedura di gara per l’affidamento della concessione. Solo al termine di questo passaggio sarà possibile arrivare alla firma della convenzione e, successivamente, all’avvio dei lavori.
Mantellassi ha riconosciuto la complessità e la lunghezza dell’iter, sottolineando però come ogni fase sia stata affrontata nel pieno rispetto della normativa e con particolare attenzione agli aspetti tecnici e ambientali. Il Sindaco ha inoltre ribadito la volontà dell’amministrazione di continuare ad aggiornare la cittadinanza sull’evoluzione del progetto, definendo la riqualificazione del Castellani un’opportunità importante per il futuro della città.
Con questa massa di fannulloni, attaccati al “posto fisso” per fare una cosa ci vogliono 1000 anni, lo stadio sarà pronto quando si sarà estinto il gioco del calcio!!!! Incredibile come in Italia ci sia un carico burocratico pazzesco…..
Quindi, ricapitolando:
1-il Comune verificherà l’eventuale presenza di operatori interessati a presentare proposte alternative rispetto a quella dell’Empoli. 60 giorni
2- società azzurra presenterà il progetto di fattibilità tecnica ed economica. 60 giorni
3-Comune potrà avviare la procedura di gara per l’affidamento della concessione. ??? giorni
Inizio lavoro estate 2027?????
see…bona ugo….
Siamo amministrati dalla ‘tribù dei lenti’
in tutte le altre città ci mettono pochissimo a fare gli stadi…o che son tutti più bischeri di noi ???
Ci vogliono sempre mesi per fare un piccolo passettino… Ho paura che il progetto definitivo verrà approvato quando la generazione umana si sarà estinta…
Purtroppo è così nel 2026 dobbiamo assistere ad un spettacolo indecoroso .
Una specie di Stadio che sta cadendo a pezzi con le curve in ferro frastagliate da terzo mondo , una pista d’atletica frantumata e indecorosa .
Ma non provano vergogna ancora a farli giocare in questo impianto dove tutto il mondo ci prende in giro.
Fai una cosa buona come il rifacimento del Castellani e devono passare 20 anni perché nascono 100 comitati antiRumore è assurdo solo in Italia succedono queste cose.
A Como la proprietà in 2 mesi ha fatto una curva nuova , sistemato il manto erboso e lo stadio ora è un gioiellino .
Se si vuole una squadra competitiva le strutture sono fondamentali, quindi anche quest’ anno se ne riparlerà il prossimo anno !!!!!
Mi pongo una domanda l’ attuale Stadio ( Stadio un parolone ) fino a quando sarà idoneo ?!?!
In serie B e 5.000 la capienza si può chiudere tutto stai tranquillo che la vernice della ferraglia regge!
senza lilleri un si lallera!
Perché non ci aggiorna sul crollo del soffitto della tribuna della scorsa settimana?
Tutta fuffa mi spiace…come quell’altra cattedrale nel deserto della nuova pista d’atletica (di quella però che c’è costata e ci costerà un sacco di soldi non dice niente nessuno, tantomeno il buon Enrico).
Ora dipende tutto dalla società di monteboro, la burocrazia si sa che in tutta Italia è lenta, è chiaro che se non ci sono le coperture economiche lo stadio non si fa’, fatti e non chiacchiere.
La burocrazia e uguale a Firenze o noi si vive nel Burundi ? Lo sapete che a giorni presentano il project prima di noi a Firenze come si mette poi ? si ferma questa buffonate da 65 milioni?
E la cosa che più fa ridere o piangere , che sono venuti da noi a chiedere come funziona …
l’importante e addomesticare il tifoso e quello ci riescono alla grande !
Ma non li doveva mettere i soldi i privati interamente ?, avete visto cosa significa mettere a Como senza ritegno chi ha i soldi fa , ma ancora credete che c’è li mettono i privati interamente …
Speriamo almeno assomiglia a uno stadio, e no a terrafino , centro commerciale!
Perché al peggio un ce fine !
Si fa insieme quando ci fanno vedere qualcosa di concreto ? si vuole vedere come viene Stop! quel giorno arriverà
Non sono Enrico che possiede tante competenze in materia e quindi mi limito alla sola considerazione di ignorante cittadino, ma chi lo stadio lo ha fatto avevano iniziato tutta la tiritela ancor prima di fondare la squadra di calcio? …penso al Frosinone. a Bergamo anziche precedentemente Reggio Emilia o Udine…ma soprattutto se un’opera necessita di tutti questi passaggi ….penso a Salvini che voleva fare il Ponte…non mi risulta che Andreotti o Moro avessero iniziato l’iter per fare il ponte!!!!….non e’ che poco poco ci prendono prr il c..o!!!!
Fosse per me toglierei lo striscione orgogliosi di ….
Ma quando vi dicevo che il parcheggio e le falde non ci incastrano nulla …
Ma c’erano i sapientoni che dicevano questi sono i passi da fare , none , none vogliono i piccioli del popolo e farlo come gli pare , non facciamolo diventare un ECO Mostro che a Empoli ne sono capaci …
Sarebbe la tomba per il PD definitivo!
La cosa più assurda in tutta questa burocrazia senza senso è che ORA il comune verificherà l’eventuale presenza di operatori interessati a presentare proposte alternative rispetto a quella dell’Empoli.
E se queste esistessero che si fa? si rinizia tutta la valutazione da capo per queste proposte alternative?
È una follia totale
Il project financing che dovrebbe essere uno strumento per agevolare la realizzazione di opere in collaborazione tra pubblico e privato non è altro che una montagna di scartoffie che coinvolge 2000 enti che per esprimere la propria valutazione su singoli elementi ci mettono anni.
Enrico te continui a non capire nulla, almeno smetti di rompere
O vediamo se a Firenze ci mettono anni se fosse come da noi addio euro 2032 …
ma vedrai ci mettono il commissario a dire firma lui e via …. dai giù le barzellette vanno sapute raccontare se no era meglio come hanno fatto nell’ultimo anno tacere!
A Catanzaro come hanno fatto all’Aquila come, a Cittadella a Como
Dai eh ci riprovo, ma tanto è fiato perso.
Io non voglio giustificare nè i tempi nè la burocrazia, li ritengo assurdi.
Detto questo, a Firenze, Aquila, Como, Cittadella e Catanzaro non sono partiti con project financing. Se te fai di tutta l’erba un fascio non ci stai capendo niente, come al solito.
Se il comune fa una ristrutturazione c’è un iter dedicato.
Se un privato fa una ristrutturazione c’è un iter dedicato.
Se viene fatto un project financing c’è un iter dedicato.
Sono procedimenti diversi, che hanno regolamenti diversi, con tempi diversi e permessi diversi.
A Empoli si è scelta la strada più complicata e la si è complicata ulteriormente con l’inutile percorso partecipativo.
I procedimenti per Empoli sono assurdi? si.
Sono gli stessi procedimenti degli altri esempi che hai citato? no.
Detto questo per come la vedo io stanno anche traccheggiando volontariamente in attesa di svolte societarie.
Questo passaggio del parcheggio, in questo momento dopo mesi di silenzio lo vedo come un segnale da dare al possibile acquirente dell’Empoli Fc.
A Firenze i lavori sono comunali con fondi europei e statali per tutta la prima fase del progetto.
Te dove vivi ?
Siamo Comune di Firenze si fa parte delle città metropolitana , sono loro che fanno le regole non il comune di Empoli , e li che non vuoi capire i permessi sono i soliti , se poi a Empoli decidono cose che non spetta loro e un’altra cosa…
Cose assurde come il Parcheggio per 1 anno che e una cosa separata nemmeno vicino ma distanti tra loro !
Sono state fatte le olimpiadi invernali senza parcheggi ! ora Taranto meno di un mese ai giochi all’esterno sembra una zona bombardata
Dai via non sai leggere ne comprendere un testo. Almeno stai zitto.
I matrimoni si fanno in 2 ma se da noi e uno solo che matrimonio vuoi fare con te stesso bona giù , e hanno già deciso da tempo , lo ridico hanno dichiarato che assomigliava più a quello di Monaco e tutto illuminato , e no a un centro commerciale stile Mapei !
Prima o poi ci faranno vedere il progetto !
Per me questa classe politica avrebbe chiuso da tempo.
Troppo facile gestire quando i problemi non ci sono.
Il ‘manico’ si vede risolvendo le situazioni incancrenite. Per esempio recuperando fondi pubblici, bandi, anticipando possibili problemi futuri (come la fuga dell’ente utilizzatore verso un nuovo sito) ecc…
Abbiamo uno stadio che fa schifo.
Ho clienti stranieri che arrivano ad empoli e io mi vergogno a portarli a vedere una partita (che loro mi chiedono di vedere !!!)
Intanto a Santa Maria è tutto fermo.
Però i tecnici comunali vanno ad autocelebrarsi quando apre un negozio nel ‘giro’ come se fosse un loro successo.
speriamo bene ma la vedo buia….
Tutti ce l’hanno con la politica a prescindere di quale sia il colore della stessa ma la frase iniziale dell’articolo dice questo: “avviato con la presentazione della proposta di project financing da parte dell’Empoli nel luglio 2024….”
Nessuno dice niente ? E allora fino a luglio 2024 di cosa si è parlato ?
Io non ci capisco nulla io confronto e riporto casi simili , ma se sono 11 anni ed è venuto fuori che il problema sono 2 alberi non vi viene da piangere , ridere ormai era all’inizio !
Da una parte dice non c’è soldi il Comune dice non c’è soldi ma parlano di farlo da 65 milioni , ragazzi e dura …
Il privato c’è li mette ma aspettano i contributi sono privati senza soldi pure loro … come può finire questa storia se non in tragedia in un futuro !
Piero, ti rispondo con un mio parere (che non ha la presunzione di insegnare niente a nessuno).
Il mio percepito è che si sia complicato una cosa che poteva essere semplice.
Il fatto vero è che davanti alla possibilità di permettere ad un imprenditore di fare business, si preferisce ‘non fare’. Imprenditore che, da persona normodotata quale è, voleva il suo tornaconto.
E questo è normale.
Capisco che a qualcuno faccia rabbia, ma è normale così.
Invece si è preferito la via ‘PDemocratica’ di coinvolgere la popolazione tutta che, anche solo per un po’ di egocentrismo e autocelebrazione, vuole mettere bocca su tutto.
Tutti esperti di problemi di viabilità, demografia, geologia ecc…
Coinvolgere tante opinioni equivale a ‘non fare’.
Come in una riunione di condominio dove serve l’unanimità per mettere l’ascensore.
Tuttavia, tant’è. Godiamoci questo catafalco e andiamo avanti così…
Finchè dura…
Forse ti sfugge che dall’ingresso dell’ex ministro a monteboro il pd locale e il granduca di cerbaiola sono cu.lo e camicia come prova la variante con cui si autorizza la cementificazione della collinetta.
Questa mossa del ma.nte.llassi è sfacciatamente una sponda per far prendere tempo alla family in un momento di difficoltà (CHE LORO HANNO CREATO) che potrebbe coincidere anche con l’ingresso di un nuovo attore (gli americani di lucca) che magari vogliono dire la loro sulla questione stadio.
L’imprenditore non ha fatto business perchè non ha saputo farlo. La zarina andò urbi et orbi a dire che era tutto pronto (AGOSTO 2015) mentre in mano avevano solo qualche rendering che usarono per sobillare gli utili id.ioti che dovevano fare caciara e mettere pressione al comune. Ecco come voleva fare business. Bel sistema. Detto da uno che in via del papa sarebbe contento che si aprisse una voragione inghiottendoli tutti!
Su tante cose sono d’accordo con Enrico. Continuo a pensare (da tempo, e l’ho scritto varie volte) che questo stadio non si voglia davvero fare. Troppe attese, troppi silenzi, questi fantomatici privati che dovrebbero farlo che non siamo sicuri ci siano, studi, contro studi e intanto si staccano pezzi di solaio dalla tettoia e nessuno dice nulla.
Potete rilanciare un altro richiamo per Enrico?
Tra l’altro completamente Analfabeta; non si riesce a comprendere quello che scrive.
Sempre un pazzo che sbraita nelle case del popolo.
Buongiorno a Tutti, è del tutto lamentarsi sulle condizioni dello Stadio, che cade a pezzi… Finche allo stadio verranno personaggi ben conosciuti da tutti ( e NON parlo de SINDACO e della giunta COMUNALE … parlo di persone comuni che vengono allo stadio per vedere la NOSTRA SQUADRA DEL CUORE ), che sono contro la restaurazione dello stadio solo per interesse personale…. niente restauro, ci dobbiamo tenere questo rudere
Ciaccio il problema poi si pone con la maratona che finito avrà quasi 50 anni che fai tra 10 anni si riparte con la solita storia che casca a pezzi ?…
Ma c’è la fate a mettere il cervello in ON…
con 65 milioni si fa nuovo di pacca e fa un’altra parte!
magari con la capienza giusta !
Io resto della mia idea, se fossi stato io il pres.i.dente me n’ero già andato da un’altra parte a fare lo stadio. Magari ampliavo proprio Petroio per avere 7-8000 posti e ciao ciao a tutti, Vinci sicuramente mi avrebbe accolto a braccia aperte. O meglio ancora me ne andavo in provincia di Pisa o di Pistoia per uscire totalmente dalla città metropolitana di Firenze e abbandonarli al loro triste destino.
Ma hai capito che la società é la prima che non vuole fare lo stadio (ossia tirare fuori i soldi per farlo)? Questa cosa forse non vi é chiara ancora
Hai sbagliato… non era Pisa era Prato.. ” Se NON VI VA BENE GUARDATE IL PRATO O LA PISTOIESE “
Vado controcorrente, questo ulteriore passaggio di 60 giorni per capire se ci sono altri progetti alternativi da altri soggetti potrebbe in realtà aiutare l’Empoli che nel frattempo avrebbe l’occasione di poter poi essere in grado di presentare progetto di fattibilità tecnica ed economica (se dovesse andare a buon fine la cessione della maggioranza delle quote), che altrimenti allo stato attuale non ci sarebbe stato. Il sindaco dà questi ulteriori mesi anche se non obbligatori ovviamente anche per crearsi meno critiche dall’opposizione in giunta e per essere di facciata ancora più democratico.
2 mesi + 2 mesi per la conferenza decisoria + bando di gara (metti altri 2 mesi) sono 6 mesi e quindi a febbraio penso che potrebbero teoricamente iniziare a lavorarci sulla curva.
A me sembra (con la burocrazia pazzesca e con la lentezza incredibile tra un passaggio ed un altro) che ci sia stato un passo in avanti. Poi a dire che lo stadio si farà e come soprattutto ce ne passa ancora.
Tra aumenti di costi c’è pure il rischio che non lo finiscono neache , e poi che fai tra 10 anni con la maratona si riparte con la storia che casca a pezzi fia ora si vedano infiltrazioni e cemento che si sgretola …
65 che potrebbero diventare 75 /80 e se succede come a Padova ? e poi come lo mantengono lo sanno che la manutenzione ha un costo,?
Se invece facevi una cosa giusta da 10/15 avevi il solito risultato senza gravare nel sulla città e nemmeno sul pensare all’investimento che sarà impossibile rientrare ma tanto ci sono le agenzie a dire che ci si guadagna !