Prosegue l’iter per la riqualificazione e l’ammodernamento dello stadio Carlo Castellani. Il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, ha fatto il punto sullo stato della procedura, annunciando un passaggio particolarmente significativo: si sono concluse con esito favorevole sia la verifica di assoggettabilità a VAS (Valutazione Ambientale Strategica) sia quella relativa alla VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), consentendo così al procedimento di entrare in una nuova fase. Nel corso di una diretta social, il primo cittadino ha ripercorso tutte le tappe dell’iter avviato con la presentazione della proposta di project financing da parte dell’Empoli nel luglio 2024. Dopo il percorso partecipativo dell’autunno dello stesso anno, che ha coinvolto cittadini, residenti, associazioni sportive e comitati, la Giunta comunale approvò, nel gennaio 2025, una delibera contenente una quindicina di richieste di modifica al progetto. Richieste successivamente recepite dalla società azzurra, che nel marzo seguente depositò la documentazione aggiornata.

Da lì prese il via la conferenza preliminare dei servizi, conclusasi nel luglio 2025 con la dichiarazione di compatibilità dell’intervento, subordinata però al completamento delle verifiche ambientali. In particolare, la procedura riguardava l’intero progetto dello stadio per quanto concerne la VAS e la sistemazione del parcheggio sterrato di Serravalle per quanto riguarda la VIA. Secondo quanto spiegato da Mantellassi, dopo il deposito della documentazione da parte dell’Empoli all’inizio del 2026 il Comune ha trasmesso gli atti agli enti competenti. La Città Metropolitana di Firenze, il 19 maggio scorso, ha stabilito che non sarà necessario procedere con la VAS, mentre il 21 luglio l’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa ha escluso anche la necessità della VIA per il parcheggio. Entrambi i provvedimenti hanno escluso la presenza di effetti ambientali negativi significativi, pur indicando una serie di prescrizioni e raccomandazioni che dovranno essere recepite nelle successive fasi progettuali. Per l’amministrazione comunale si tratta di un passaggio fondamentale, che consente di proseguire il percorso autorizzativo dopo una fase definita complessa e articolata, durante la quale sono stati coinvolti tutti gli enti chiamati a esprimersi sugli aspetti ambientali dell’intervento.

Il prossimo passaggio sarà la pubblicazione di un avviso pubblico con cui il Comune verificherà l’eventuale presenza di operatori interessati a presentare proposte alternative rispetto a quella dell’Empoli. L’avviso resterà aperto per sessanta giorni. In assenza di progetti concorrenti, l’iter proseguirà con la conferenza decisoria dei servizi, nel corso della quale la società azzurra presenterà il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Anche questa fase avrà una durata prevista di sessanta giorni. Se anche la conferenza decisoria avrà esito positivo, il Comune potrà avviare la procedura di gara per l’affidamento della concessione. Solo al termine di questo passaggio sarà possibile arrivare alla firma della convenzione e, successivamente, all’avvio dei lavori.

Mantellassi ha riconosciuto la complessità e la lunghezza dell’iter, sottolineando però come ogni fase sia stata affrontata nel pieno rispetto della normativa e con particolare attenzione agli aspetti tecnici e ambientali. Il Sindaco ha inoltre ribadito la volontà dell’amministrazione di continuare ad aggiornare la cittadinanza sull’evoluzione del progetto, definendo la riqualificazione del Castellani un’opportunità importante per il futuro della città.