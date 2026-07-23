Non sarà il campo di Petroio a tenere a battesimo il ritorno in Primavera 1 della nostra maggior squadra del settore giovanile. I ragazzi di Filippeschi giocheranno infatti le prime tre gare casalinghe presso l’impianto “Torrini” di Sesto Fiorentino. Il motivo sta nel fatto che il campo di Petroio sarà a disposizione della prima squadra fino all’inizio del campionato di serie B, di conseguenza poi il manto avrà bisogno di una sistemata. Dalla quarta ci sarà il regolare ritorno a Petroio.