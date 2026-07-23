E’ stato presentato oggi il primo (e per adesso unico) arrivo dal mercato estivo, Filippo Distefano. L’attaccante arriva dalla Fiorentina a titolo definitivo e potrebbe prendere la maglia numero 10. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi
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