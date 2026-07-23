E’ stato presentato oggi il primo (e per adesso unico) arrivo dal mercato estivo, Filippo Distefano. L’attaccante arriva dalla Fiorentina a titolo definitivo e potrebbe prendere la maglia numero 10. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi

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Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

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