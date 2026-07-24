Il condizionale è d’obbligo, ma potrebbe riaprirsi la caccia del Padova a Stiven Shpendi. Conosciamo ormai bene la vicenda che, qualche settimana fa, ci ha portato a raccontare dell’importante offerta ufficiale presentata dal club biancoscudato all’Empoli per l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante albanese. Vi avevamo anche spiegato come il club di Monteboro avesse sostanzialmente dato il proprio assenso alla cifra proposta, pari a 4,5 milioni di euro, ai quali potrebbero essersi aggiunti dei bonus, anche se su questo non abbiamo conferme. La trattativa si è poi arenata per la legittima volontà del calciatore, che non appariva particolarmente propenso a trasferirsi a Padova, preferendo attendere eventuali opportunità diverse. Magari, perché no, in Serie A, considerato che sappiamo dell’interesse di alcune società, su tutte Cagliari e Frosinone. Va però detto, per correttezza di cronaca, che al momento non risultano offerte ufficiali da parte di questi club.

A distanza di alcune settimane, il Padova, società che ha dimostrato di avere grandi ambizioni osservando il mercato che sta conducendo e partendo dalla scelta di uno degli allenatori più performanti dell’ultima Serie B, sembrerebbe intenzionato a riprovarci. Il nome di Shpendi resterebbe infatti in cima alla lista dei desideri per rinforzare il reparto offensivo. Una situazione che trova ulteriore spiegazione nella presenza sulla panchina biancoscudata di Antonio Calabro. Il nuovo tecnico del Padova ha infatti allenato Shpendi ai tempi della Carrarese, conosce molto bene le sue caratteristiche e lo ritiene un attaccante ideale per il proprio sistema di gioco. Dal Veneto stanno rimbalzando indiscrezioni secondo cui il Padova sarebbe pronto a tornare alla carica. Non è ancora chiaro se attraverso un rilancio economico oppure cercando di costruire un’operazione con formule differenti rispetto alla precedente.

C’è poi un altro aspetto da considerare. Dal momento che l’Empoli aveva sostanzialmente aperto alla proposta ricevuta, è evidente che il club azzurro possa avere interesse a concretizzare la cessione e a incassare una cifra così importante, sia per le esigenze di bilancio sia perché permetterebbe poi di reinvestire sul mercato andando a cercare un nuovo centravanti. La sensazione resta quella già espressa nei giorni scorsi: difficilmente Stiven Shpendi vestirà ancora la maglia azzurra nel corso di questa stagione. I tempi, però, possono fare la differenza e, questa è soltanto una nostra supposizione che vogliamo evidenziare come tale, non è escluso che all’interno dell’Empoli possa esserci anche un’opera di convincimento nei confronti del giocatore per valutare con attenzione la destinazione Padova. Vedremo se questa situazione sarà destinata a sbloccarsi e a regalarci nuovi sviluppi oppure se resterà ferma al punto in cui si trova ormai da alcune settimane, con il forte desiderio del Padova di arrivare a Shpendi ma senza, almeno finora, essere riuscito a concretizzarlo.