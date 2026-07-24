Poco dopo le comunicazioni del Sindaco di ieri che aggiornava in merito al percorso che si sta compiendo per la riqualificazione dello Stadio Castellani Computer Gross Arena (di cui abbiamo dato conto nel nostro precedente articolo sull’argomento) è arrivata la presa di posizione del Comitato “Stadio sì ma non così” che riportiamo.
Abbiamo appreso nuovamente solo dagli organi di stampa che il progetto del nuovo stadio prosegue e che tra le opere previste vi sarebbe il nuovo parcheggio di Serravalle, per un investimento stimato di circa 2,2 milioni di euro. Come Comitato riteniamo che, prima di procedere oltre, l’Amministrazione Comunale debba fornire risposte chiare ai cittadini”. Così in una nota il Comitato Stadio SÌ ma NON così dopo la notizia sulla realizzazione del nuovo parcheggio e le novità comunicate dall’amministrazione, con la conclusione delle valutazioni ambientali.
“Il primo interrogativo riguarda la sostenibilità economica dell’intera operazione” affermano dal Comitato. “Se l’Empoli FC è impegnato nella ricerca di nuovi soci e investitori, quali garanzie esistono affinché gli impegni economici previsti vengano realmente mantenuti nel tempo? E quali tutele sono state previste per un bene pubblico così importante nel caso in cui, in futuro, cambi l’assetto proprietario della società? Ci chiediamo inoltre perché il Comune non possa reperire direttamente le risorse necessarie per realizzare il parcheggio di Serravalle, mantenendo pienamente pubblico lo stadio comunale. Se il parcheggio è un’opera ritenuta utile per la città, perché deve essere necessariamente legato alla concessione dell’impianto sportivo?
Esprimiamo poi forti perplessità anche dal punto di vista ambientale. L’asfaltatura di un’ampia area di Serravalle comporterebbe un aumento delle superfici impermeabili e dell’effetto “isola di calore”, proprio mentre le estati diventano sempre più torride e anche Empoli ha affrontato, tra giugno e luglio 2026, numerose giornate con bollino rosso per il caldo estremo. Eemerge inoltre un elemento che riteniamo significativo: ARPAT, ASL Toscana Centro e Acque S.p.A. hanno formulato numerose prescrizioni perché il progetto ricade all’interno del campo pozzi cittadino. Si tratta di una criticità che il nostro Comitato aveva segnalato già nell’ottobre 2024 (ben 2 anni fa) e che oggi trova conferma nelle richieste degli enti competenti. Proprio per questo poniamo un ulteriore interrogativo: se il parcheggio di Serravalle richiede particolari prescrizioni perché si trova nel campo pozzi, perché non emergono analoghe valutazioni per: i tre livelli di parcheggi interrati previsti all’interno del perimetro dello stadio Carlo Castellani; i parcheggi che verranno fatti al posto dell’attuale Sussidiario; ulteriore impermeabilizzazione dell’area a verde confinante con l’attuale parcheggio tra il PalAramini e la centrale idrica di Acque S.p.a. Tutte aree poste nelle vicinanze di numerosi pozzi di approvigionamento di acqua erogata per la cittadinanza di Empoli e non solo”.
E ancora, Ci chiediamo perché per la sola pavimentazione dell’area parcheggio di Serravalle sia stato attivato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, mentre non ci risulta che sia stato attivato per il complesso progetto dello stadio, che oltre alla grande trasformazione dello stadio prevede la pavimentazione di vaste aree attualmente destinate a verde, per creare parcheggi, oltre alla trasformazione dell’area verde in fregio all’Arno, dietro all’AVIS in area edificabile, per consentire la realizzazione di un albergo? E scusateci ma continuiamo a chiederci anche: quale è l’ interesse pubblico di tutto questo progetto? La tutela della principale risorsa idrica della città non può essere affrontata con criteri diversi a seconda dell’opera prevista.
È passato oltre un anno di sostanziale silenzio istituzionale, le principali novità vengono apprese attraverso la stampa anziché mediante un confronto pubblico con il Consiglio Comunale, il quartiere e i cittadini. Quindi anche il percorso definito “partecipativo” continua a lasciare molte perplessità, oltretutto percorso pagato con i soldi dei contribuenti empolesi. Ci chiediamo come sia stato possibile organizzarlo in appena quindici giorni, tra il 1° e il 15 luglio 2024, su un progetto che, secondo quanto emerso pubblicamente, non era ancora conosciuto nemmeno da molti rappresentanti della maggioranza. È una domanda legittima, perché la partecipazione dovrebbe consentire ai cittadini di contribuire alle scelte, non limitarsi ad assistere alla presentazione di decisioni già prese. Lo stadio comunale appartiene alla città, non soltanto a una società sportiva”.
Il Comitato “continuerà a chiedere trasparenza, partecipazione e risposte concrete. Perché quando si decide il futuro di un bene pubblico non basta seguire un iter amministrativo: occorre conquistare la fiducia dei cittadini. E quella fiducia si costruisce con il confronto, la trasparenza e il rispetto della comunità”.
ariecco questi altri che credano sempre che esista il comunismo
In Cina, dove il potere politico è in mano al partito comunista, uno stadietto da 20.000 posti lo finiscono ed inaugurano da zero in tre settimane.
Magari ci fossero i comunisti, farebbero lo stadio in 15 giorni, guarda in Cina sono comunisti mangiano economicamente il mondo .
eccoli loro.. ci mancavano… quindi prima .. non é possibile fare stadio senza parcheggi, mo con i parcheggi c e l impatto ambientale..
perché non pretendete che l empoli FC faccia una bella tramvia come firenze da piazza leoni allo stadio ?
Lasciando perdere la parte ambientale, dove davvero si rasenta il ridicolo, le prime domande che pongono dovrebbero interessare tutte le persone con un po’ di cervello. Sapere cioè, attraverso una conferenza stampa del Sindaco: si vuole davvero fare questa opera o si continua coi rimpalli? si fa comunque anche se cambia la proprietà? il parcheggio è un bene critico per la città (e quindi svincolato dalla questione stadio) o parte del progetto stadio?
Faccio una domanda a Massy che dice che non faccio nulla perché non vado di persona…
Intanto io scrivo ma so cose che e meglio me lo tenga per me … nessuno mi crederebbe e oltre ad essere antipatico peggiorerei le cose … e comunque non ho la certezza!
Mi dici come faccio se nemmeno un comitato riesce ad avere risposta ?
Chi sono io nessuno purtroppo …
intanto questo comitato non batte pari, mi sembrano storture politiche. Il parcheggio di Serravalle non ha alberi, quindi non cambia molto se rimane in ghiaia oppure lo asfaltano. Poi cosa gli interessa se lo paga l empoli o il comune? infine sulla proprietà, ogni società la può cambiare dentro l arco temporale della costruzione. Non se ne farebbe uno di stadio. Detto questo Enrico se scrivi su fb in privato al sindaco probabilmente ti risponde. E comunque qui hai già ampiamente spiegato la tua posizione in merito
Me lo immaginavo che le cose andassero per le lunghe. Ma effettivamente dell’albergo da costruirsi dietro all’AVIS non ne sapevo nulla e mi sorprende…in negativo naturalmente. Quando dico di fare lo stadio semplcemente a Petroio da massimo 7000-8000 posti non lo dico a vanvera. Rifare il Castellani non l’ho mai vista come una buona cosa. Troppo poco posto, troppo complicato, troppo di troppo. Ma essendo duro come le pine verdi non capisco nemmeno il fatto di continuare a fare il mercato intorno allo stadio, visto che rompe le scatole anche a i’ sussi, invece di farlo nel piazzale del parco di Serravalle come fanno per la fiera. Mah!
ragazzi ma
ragazzi ma invece di stare stare a fare polemiche non staresti meglio.al mare.
Filini….batti lei? 😂
Effettivamente diversi rilievi avanzati da questo Comitato mi sembrano meritevoli di attenzione.
Spero che il Comune e la Società EFC diano loro un po’ di ascolto, tanto non mi pare che abbiano tanta fretta !..
questi non sanno che fare dalla mattina alla sera ..
contesterebbe anche fare festa la Domenica
ho un suggerimento. vi ci vuole un po’ di fica.
E anni che vi dico che hanno deciso il progetto e di vecchia concezione speriamo il tempo sia servito per rifarlo a modo !
e se il parcheggio asfaltato lo chiede l’Empoli per togliersi il mercato di torno ? la butto lì non c’entra nulla con quello che so !
Io sto con il comitato
Anche io.
Davvero??? Eppure è anche rinfrescato un pochino
Idem .
Fanno bene quelli del comitato, nn c’è bisogno di altri parcheggi.Unico neo del comitato è che è talmente ermetico che nn consente ad altri soggetti di parteciparvi e ciò ne decreterà probabilmente il fallimento perché resterà confinato a quel tre/soggetti rappresentativi…In questo do ragione ad Enrico , sono abbonato da anni ma c’è bisogno di uno stadio, non di una cattedrale nel deserto visto che credo che a capienza e centro commerciali corrisponda anche un certo numero di posti auto. Stadio sì ma solo calcio se nn va bene sarà il comune a restaurarlo quando cadrà a pezzi.(ovvero adesso).
Mah sinceramente il parcheggio di Serravalle adesso come è pieno di buche, sassi, polvere quando un piove mi pare sia da terzo mondo. Impatto ambientale? Ah ecco allora da dove viene il surriscaldamento globale: dal parcheggio del nuovo coopone.
Io spero asfaltino tutti i parcheggi vicino a casa tua a questo punto.
io sto con ENRICO
Guardiola non viene, ragazzi