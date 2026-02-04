La Lega di Serie B ha diramato il dettaglio delle gare che si giocheranno dalla 30a alla 32a giornata. Guardando nello specifico agli azzurri vediamo che la 30a giornata ci vedrà impegnati sabato 14 marzo alle ore 15:00 in casa con il Mantova.
Per quanto riguarda invece il 31° turno saremo di scena martedi 17 marzo in trasferta a La Spezia, ore 20:00.
La 32a giornata invece ci vedrà opposti al Pescara al Castellani e si giocherà domenica 22 marzo alle ore 15:00
Partite con cui dobbiamo fare almeno 7pt se non vogliamo retrocedere!!!!