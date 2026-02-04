Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
Direttore responsabile: Fabrizio Fioravanti CONTATTI
secondo me doveva fare il politico
In un mercato di squali e pescecani, l’Empoli è una sardina: soddisfatto delle parole di Stefanelli. Ora sta davvero a Dionisi.
Meglio sardine che pesci lessi..Vedremo la resa sul campo, giudice supremo..
Lui si dice soddisfatto del mercato! A me sinceramente non è piaciuto! Le zone critiche sono rimaste! Quindi soddisfatto di che!?