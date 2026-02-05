Prosegue la preparazione della squadra di Inzaghi in vista della partita con l’Empoli di sabato alle ore 17:15. Si prevede il pubblico delle grandi occasioni visto che a oggi si fiorano i 25000 spettatori.

Per quanto riguarda le scelte di formazioni, Inzaghi sembra orientato a confermare la squadra che ha espugnato Bari la settimana scorsa con l’eccezione di Palumbo che è stato squalificato dal giudice sportivo e salterà la gara con gli azzurri. Al suo posto non è da escludere che possa giocare il nuovo arrivo Johnsen con Le Douaron davanti al confermato Pohjanpalo. Dovrebbero partire dalla panchina gli altri ex Empoli Bereszynski ,Gyasi e Corona.

Questa la probabile formazione: Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Johnsen, Le Douaron; Pohjanpalo.