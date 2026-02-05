Gli azzurri giocheranno sabato a Palermo la quattordicesima sfida della storia contro i rosanero in trasferrta. Il bilancio vede il segno X avanti con 5 risultati, poi 4 vittorie a testa.

Il primo storico confronto tra rosanero ed azzurri in terra di Sicilia si è giocato il 21 settembre 1947, gara giocata a livello di serie B e terminata 0-0. da quel giorno passarono quasi quarant’anni prima che le due squadre si ritrovassero, cosa successa nella stagione di B 1983/84: in quella circostanza il Palermo si impose 1-0 con gol vittoria segnato da Pircher. Termina 1-1 l’incontro della stagione 1985/86 con gol di Sorbello ed Urbano. La prima vittoria azzurra arrivò, sempre in B, nella stagione 1996-97 quando decise tutto un gol di Alessandro Birindelli. Tona al successo il Palermo nel campionato 2001/02 con gol di La Grotteria. Nella stagione 2005/06 le due squadre si affrontano per la prima volta a livello di serie A e la gara al “Barbera” finisce 2-2: Caracciolo, doppietta di Tavano, Makinwa. L’anno seguente, sempre nel massimo campionato, vince di misura l’Empoli con gol di Almiron. Si gioca anche l’anno seguente ma il successo è rosanero per 2-0. Si torna in B ed alla stagione 2013/14 che vide la promozione di entrambi i club, a Palermo vinse l’Empoli di Sarri per 2-1 grazie ai gol di Tavano e Maccarone con Hernandez in mezzo per il Palermo. L’anno successivo in serie A finisce 0-0. Nella stagione 2015/16 arriva un nuovo successo per l’Empoli, 1-0, ed il gol vittoria è di Saponara. Nella stagione 2016/17 le due squadre si affrontano all’ultima giornata, Palermo già retrocesso, Empoli a caccia di punti salvezza ma la spuntano i rosanero per 2-1 e l’Empoli (assieme ai siciliani) retrocede. L’ultimo precedente è quello della serie B 2017/18, nella gara di Palermo arriva un pirotecnico 3-3: doppio vantaggio locale con Cionek e Coronado, poi Simic e Caputo la pareggiano, Gnahorè riporta avanti i suoi ma al 94′ su rigore Caputo la ripareggia.

Vediamo la cronistoria della gare giocate in terra di Sicilia tra rosanero ed azzurri:

1947/48 0-0 Serie B

1983/84 1-0 Serie B

1985/86 1-1 Serie B

1996/97 0-1 Serie B

2001/02 1-0 Serie B

2005/06 2-2 Serie A

2006/07 0-1 Serie A

2007/08 2-0 Serie A

2013/14 1-2 Serie B

2014/15 0-0 Serie A

2015/16 0-1 Serie A

2016/17 2-1 Serie A

2017/18 3-3 Serie B