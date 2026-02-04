Sarà il Sig. Tremolada di Monza l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma sabato a Palermo.

Il fischietto brianzolo ha diretto in questa stagione due gare in serie A ed otto in serie B, l’ultima è stata Spezia-Avellino 1-0. I precedenti di questo arbitro con gli azzurri è di due gare, tutte e due riferite a questa stagione sportiva: La sconfitta di Modena ed il successo di Cesena. Sono invece cinque i precedenti con il Palermo ed il bilancio dei rosanero è di quattro vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta. La squadra più diretta da Tremolada è l’Avellino con nove arbitraggi. Al VAR ci sarà Maggioni di Lecco.

Vediamo quelle che sono le designazioni di giornata:

CESENA – PESCARA Venerdì 06/02 h. 20:30

CREZZINI

CAPALDO – BITONTI

IV:      TURRINI

VAR:  SERRA   

AVAR:   FOURNEAU

CARRARESE – SUDTIROL h. 15:00

CALZAVARA

MONACO – GRASSO

IV:      GALIPO’

VAR:   PAIRETTO  

AVAR:    FOURNEAU

CATANZARO – REGGIANA h. 15:00

PERRI

VOTTA – COLAIANNI

IV:       RECCHIA

VAR:       GIUA

AVAR:    DI VUOLO

FROSINONE – VENEZIA h. 15:00

MARIANI

COSTANZO – CAVALLINA

IV:     ALLEGRETTA

VAR:   MERAVIGLIA

AVAR:    NASCA

JUVE STABIA – PADOVA h. 15:00

ZANOTTI

CIPRESSA – PISTARELLI

IV:      ALDI

VAR:   BARONI

AVAR:    PRENNA

MANTOVA – BARI  h. 15:00

DIONISI

GARZELLI – CATALLO

IV:     MUCERA

VAR: COSSO

AVAR: GHERSINI

MODENA – SAMPDORIA h. 15:00

PEZZUTO

BELSANTI – PASCARELLA

IV:     FRASYNYAK

VAR:    SANTORO

AVAR:     GARIGLIO

PALERMO – EMPOLI h 17:15

TREMOLADA

MASTRODONATO – EL FILALI

IV:     PIZZI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      PRONTERA

SPEZIA – VIRTUS ENTELLA h. 19:30

AYROLDI

MINIUTTI – EMMANUELE

IV:       DI MARCO

VAR:     MONALDI  

AVAR: PAGANESSI

MONZA – AVELLINO Domenica 08/02 h. 15:00

MARINELLI

NIEDDA – PRESSATO

IV:       ANDENG TONA MBEI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:   VOLPI

Articolo precedenteInfo biglietti per la trasferta di Palermo
Articolo successivoTV | Il DS Stefanelli chiude il mercato invernale
Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

2 Commenti

  2. Non mi dispiace affatto questa designazione.
    A Cesena arbitrò con sicurezza… se vogliamo aggiungerci della malizia, è anche di Monza

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here