Sarà il Sig. Tremolada di Monza l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma sabato a Palermo.
Il fischietto brianzolo ha diretto in questa stagione due gare in serie A ed otto in serie B, l’ultima è stata Spezia-Avellino 1-0. I precedenti di questo arbitro con gli azzurri è di due gare, tutte e due riferite a questa stagione sportiva: La sconfitta di Modena ed il successo di Cesena. Sono invece cinque i precedenti con il Palermo ed il bilancio dei rosanero è di quattro vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta. La squadra più diretta da Tremolada è l’Avellino con nove arbitraggi. Al VAR ci sarà Maggioni di Lecco.
Vediamo quelle che sono le designazioni di giornata:
CESENA – PESCARA Venerdì 06/02 h. 20:30
CREZZINI
CAPALDO – BITONTI
IV: TURRINI
VAR: SERRA
AVAR: FOURNEAU
CARRARESE – SUDTIROL h. 15:00
CALZAVARA
MONACO – GRASSO
IV: GALIPO’
VAR: PAIRETTO
AVAR: FOURNEAU
CATANZARO – REGGIANA h. 15:00
PERRI
VOTTA – COLAIANNI
IV: RECCHIA
VAR: GIUA
AVAR: DI VUOLO
FROSINONE – VENEZIA h. 15:00
MARIANI
COSTANZO – CAVALLINA
IV: ALLEGRETTA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: NASCA
JUVE STABIA – PADOVA h. 15:00
ZANOTTI
CIPRESSA – PISTARELLI
IV: ALDI
VAR: BARONI
AVAR: PRENNA
MANTOVA – BARI h. 15:00
DIONISI
GARZELLI – CATALLO
IV: MUCERA
VAR: COSSO
AVAR: GHERSINI
MODENA – SAMPDORIA h. 15:00
PEZZUTO
BELSANTI – PASCARELLA
IV: FRASYNYAK
VAR: SANTORO
AVAR: GARIGLIO
PALERMO – EMPOLI h 17:15
TREMOLADA
MASTRODONATO – EL FILALI
IV: PIZZI
VAR: MAGGIONI
AVAR: PRONTERA
SPEZIA – VIRTUS ENTELLA h. 19:30
AYROLDI
MINIUTTI – EMMANUELE
IV: DI MARCO
VAR: MONALDI
AVAR: PAGANESSI
MONZA – AVELLINO Domenica 08/02 h. 15:00
MARINELLI
NIEDDA – PRESSATO
IV: ANDENG TONA MBEI
VAR: DI PAOLO
AVAR: VOLPI
Too little for this match.
Non mi dispiace affatto questa designazione.
A Cesena arbitrò con sicurezza… se vogliamo aggiungerci della malizia, è anche di Monza