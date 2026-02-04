Sono in vendita i biglietti del settore ospiti Stadio Renzo Barbera di Palermo per Palermo-Empoli, ventitreesima giornata di Serie BKT 2025/26 in programma sabato 7 febbraio 2026 alle ore 17.15.

I biglietti per il settore ospiti sono disponibili online e presso tutti i punti vendita Vivaticket, al prezzo di € 22,00 più commissioni di servizio; per Empoli saranno disponibili all’UNIONE CLUBS AZZURRI (Via Della Maratona, 2).

La vendita per il settore ospiti terminerà inderogabilmente venerdì 6 febbraio 2026 alle ore 19.00. I biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Palermo se sprovvisti di tagliando.

Per accedere all’impianto nel giorno gara sarà necessario essere muniti di documento d’identità in originale e in corso di validità e presentare documento digitale di biglietto acquistato online (anche via smartphone) o biglietto tradizionale acquistato presso i punti vendita.

Empoli Fc