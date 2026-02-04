Sono in vendita i biglietti del settore ospiti Stadio Renzo Barbera di Palermo per Palermo-Empoli, ventitreesima giornata di Serie BKT 2025/26 in programma sabato 7 febbraio 2026 alle ore 17.15.
I biglietti per il settore ospiti sono disponibili online e presso tutti i punti vendita Vivaticket, al prezzo di € 22,00 più commissioni di servizio; per Empoli saranno disponibili all’UNIONE CLUBS AZZURRI (Via Della Maratona, 2).
La vendita per il settore ospiti terminerà inderogabilmente venerdì 6 febbraio 2026 alle ore 19.00. I biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Palermo se sprovvisti di tagliando.
Per accedere all’impianto nel giorno gara sarà necessario essere muniti di documento d’identità in originale e in corso di validità e presentare documento digitale di biglietto acquistato online (anche via smartphone) o biglietto tradizionale acquistato presso i punti vendita.
Empoli Fc
…sempre più caro seguire la squadra in trasferta.
Ma infatti se vedi ormai gli Stadi vengono fatti tutti più piccoli ormai si tira a fare selezione e non capiscono che il calcio sta perdendo di credibilità , parlano di far venire le famiglie …
ma dove se chiudono le trasferte , non capisco cosa sta succedendo a Empoli non si riesce neache questa volta a farlo completo si fa un rattoppo ma dico come si partorisce certe decisioni !
Sono passati 3 mesi dall’ultima volta ma lo Stadio ?, cosa sara successo ora che non riescono a fare ?