|I PIÙ
|I MENO
|– Non c’è niente da perdere
|– Palermo squadra forte che punta alla A
|– I nuovi possono provare ad incidere
|– Il clima ambientale sarà caldo ed un avversario in più
La sfida col Palermo si presenta indubbiamente insidiosa. I rosanero sono stati costruiti per provare a trovare la serie A in maniera diretta e sabato vorranno dimostrare la loro superiorità contro un Empoli molto altalenante. La squadra azzurra può avere, come vantaggio, una maggiore serenità partendo come sfavorita.
Tra gli aspetti che incideranno ci sarà anche un ambiente molto caldo che, immaginiamo, sarà tutto contro Dionisi, caricando la gara ancor di più. Nelle fila azzurre ci potrebbe già essere l’impiego di alcuni nuovi elementi che, si spera, possano portare qualcosa in più.
Vediamo se Dionisi ha le balle
Speriamo