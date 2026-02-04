I PIÙI MENO
– Non c’è niente da perdere– Palermo squadra forte che punta alla A
– I nuovi possono provare ad incidere– Il clima ambientale sarà caldo ed un avversario in più

La sfida col Palermo si presenta indubbiamente insidiosa. I rosanero sono stati costruiti per provare a trovare la serie A in maniera diretta e sabato vorranno dimostrare la loro superiorità contro un Empoli molto altalenante. La squadra azzurra può avere, come vantaggio, una maggiore serenità partendo come sfavorita.

Tra gli aspetti che incideranno ci sarà anche un ambiente molto caldo che, immaginiamo, sarà tutto contro Dionisi, caricando la gara ancor di più. Nelle fila azzurre ci potrebbe già essere l’impiego di alcuni nuovi elementi che, si spera, possano portare qualcosa in più.

Simone Galli
Empolese DOC e da sempre tifoso azzurro, è un amante delle tattiche e delle statistiche sportive. Entrato a far parte della redazione di PianetaEmpoli.it nel 2013, ritiene che gli approfondimenti siano fondamentali per un sito calcistico. Cura molte rubriche, tra cui i "Più e Meno" e "Meteore Azzurre.

