Va avanti il lavoro degli azzurri in preparazione alla sfida tanto importante quanto difficile che attende l’Empoli sabato pomeriggio al Renzo Barbera di Palermo. La trasferta contro i rosanero rappresenterà un banco di prova significativo, utile non solo per valutare lo stato di forma della squadra, ma anche per misurare, senza troppi giri di parole, quelle che possono essere le reali ambizioni di questo gruppo.

Per quanto riguarda il lavoro sul campo, è ancora presto per sbilanciarsi su quello che sarà l’undici titolare che Alessio Dionisi manderà in campo contro la formazione di Pippo Inzaghi. Le scelte definitive verranno come sempre rifinite nelle ultime due sedute, che saranno svolte a porte chiuse. Tuttavia, la sensazione è che possano esserci alcune novità interessanti, con la concreta possibilità di vedere già dal primo minuto almeno uno o due dei nuovi innesti arrivati dal mercato. In particolare, scalda i motori Antonio Candela, che potrebbe trovare spazio sulla corsia di destra, con il conseguente mantenimento di Elia sulla fascia sinistra. Una soluzione che darebbe equilibrio e spinta sulle corsie, senza andare a snaturare troppo l’assetto visto nelle ultime uscite. Allo stesso tempo non è da escludere la possibilità di vedere già all’opera Luca Magnino, che potrebbe partire titolare in mezzo al campo. Resta da capire chi potrebbe affiancarlo nel cuore della mediana: le opzioni portano a Yepes, Ghion o Degli Innocenti, con valutazioni che saranno fatte anche in base alle caratteristiche dell’avversario.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, le chiavi di lettura sono molteplici. Non è affatto da escludere un ritorno ad una soluzione con un solo trequartista alle spalle di due attaccanti. Molto dipenderà anche dalle condizioni di Edoardo Saporiti, che, se ritenuto pienamente recuperato, potrebbe prendere il posto di un Rares Ilie, apparso in evidente difficoltà e in calo di rendimento nelle ultime gare. Davanti, l’ipotesi più “classica” resta quella con Shpendi e Nasti, ma attenzione anche alla candidatura di Popov, mentre Daniel Fila sembra destinato, almeno inizialmente, a essere una soluzione da gara in corso. Un aspetto sicuramente positivo è che tutti gli effettivi sono a disposizione di mister Dionisi: una condizione non scontata e che offre all’allenatore un ventaglio di scelte più ampio per preparare una gara che si preannuncia complicata, ma anche stimolante sotto tanti punti di vista.