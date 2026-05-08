M O N Z A 2 E M P O L I 2

1′ Shpendi, 29′ Petagna, 65′ Delli Carri, 91′ Shpendi

SALVI ! SALVI ! SALVI ! Finisce 2-2 con il gol del pareggio che arriva al 91’ ed il Sud Tirol non vince la sua partita. All’ultimo respiro, dentro una serata che Monza consegna alla memoria di un popolo che ancora una volta ha saputo stringersi attorno ai propri colori nel momento della difficoltà. Anche se, purtroppo, nell’assenza fisica dei nostri ultras. Era fondamentale difendere la categoria, difendere la storia di questa città, l’identità di una maglia che da decenni rappresenta qualcosa di molto più grande del semplice risultato sportivo. È servita l’ultima giornata, è servita sofferenza fino all’ultimo minuto, ma alla fine questa barca — che durante la stagione ha imbarcato acqua più volte — è stata comunque portata a riva. Una salvezza che vale tanto, soprattutto per quello che avrebbe potuto significare una caduta in Serie C, con conseguenze pesanti non soltanto sul campo ma anche fuori dal rettangolo verde. E proprio per questo il traguardo va condiviso con tutti e con i tre allenatori: Pagliuca, Dionisi e Caserta che ha chiuso i giochi. Ognuno dei tre ha lasciato qualcosa, nel bene e nel male, e alla fine anche quei punti raccolti nei momenti più diversi della stagione si sono rivelati decisivi. Questo però non cancella un’annata insufficiente sotto molti aspetti. La salvezza evita il peggio, ma non può trasformarsi in una celebrazione fuori misura. Non ci sono eroi. Chiudiamo la stagione al 15° posto! Ci saranno riflessioni da fare, errori da analizzare e decisioni importanti da prendere in vista del futuro. Adesso però concediamoci almeno una notte di respiro: tiriamo tutti un bel sospiro di sollievo, il bucato è asciugato. E senza troppi sbandieramenti possiamo guardare avanti con un minimo di serenità. Ci aspetta un’estate lunga, piena di domande e di risposte da trovare. Ma per stasera godiamoci questo finale: l’Empoli sarà ancora in Serie B anche il prossimo anno.

MONZA (3-4-1-2) : Thiam; Birindelli (86′ Antov), Delli Carri, Lucchesi; Bakoune (60′ Mota), Hernani (69′ Colombo), Pessina, Carboni; Caso (69′ Ciurria); Petagna (60′ Alvarez), Cutrone.

A Disp: Pizzignacco, Strajna, Brorsson, Obiang, Keita, Capolupo, Colpani.

Allenatore: Paolo Bianco

EMPOLI (3-5-2) : Fulignati; Guarino, Romagnoli (86′ Bianchi), Lovato; Candela, Magnino, Yepes (80′ Haas) Ghion (46′ Degli Innocenti), Elia (71′ Ceesay); Shpendi, Nasti(71′ Popov),

A Disp: Perisan, Curto, Obaretin, Ilie, Fila, Moruzzi, Saporiti.

Allenatore: Fabio Caserta.

ARBITRO: Sig. Marcenaro di Genova. Assistenti: Mastrodonato/Ricci. VAR: La Penna/Baroni

Ammoniti: 18′ Guarino (E), 67′ Birindelli (E), 73′ Romagnoli (E), 75′ Lovato (E)

LIVE MATCH

95′- Finisce 2-2 a U-Power tra Monza ed Empoli, siamo salvi, siamo salvi. Grazie al pareggio fra Sudtirol e Juve Stabia regala la salvezza agli azzurri. Un risultato da festeggiare questa sera, da domani servirà fare delle profonde riflessioni.

91′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Shpendi!!!!!!! l’albanese raccoglie la sponda di Guarino rimpallo sui piedi di Lucchesi, la sua girata è vincente

90′- Assegnati cinque minuti di recupero.

88′- Ultimi tentativi degli azzurri a cercare il gol salvezza. Adesso sarebbe playout contro il Bari con ritorno ad Empoli, in caso di parità supplementari e rigori. Ma ci sono ancora due minuti più recupero per evitare questa antipatica appendice.

86′- Bianchi per Romagnoli per l’Empoli.

86′- Ultimo cambio per Bianco: Antov per Birindelli

85′- Popov colpisce molto male di testa su cross di Ceesay.

84′- Sull’altra sponda pescato in posizione di fuorigioco Candela.

82′- Lovato stente Mota Carvalho, il difensore azzurro già ammonito ha rischiato in questa circostanza.

80′- Negli azzurri Haas per Yepes.

79′- Punizione procurata da Degli Innocenti. Batte la punizione sul secondo palo verso Lovato, anticipato da Lucchesi.

76′- Fulignati! grande riflesso del portiere azzurro sulla punizione del solito Alvarez.

75′- Anche Lovato viene ammonito per un fallo sull’attaccante argentino.

73′- Romagnoli spende un giallo per fermare Alvarez.

71′- Due cambi per Caserta: Ceesay e Popov per Elia e Nasti.

69′- Altra doppia sostituzione per i brianzoli: Colombo e Ciurria per Caso ed Hernani.

67′- Cross di Elia direttamente oltre la linea di fondo.

65′- Si porta in vantaggio il Monza, Delli Carri raccoglie il cross di Birindelli indirizzando la palla all’angolino alla sinistra di Fulignati

64′- Alvarez arma il sinistro dal limite respinto da Romagnoli in angolo.

60′- Doppio cambio per il Monza: Mota Carvalho e Alvarez per Bakoune e Petagna.

60′- Break del Monza con Caso a cercare Cutrone, scarico per Birindelli. Il suo destro bloccato da Fulignati.

58′- Conquista il primo angolo la squadra di Caserta.

56′- Yepes prova la soluzione dalla lunga distanza ma il suo destro è fuori dallo specchio di porta.

55′- Lovato si oppone al destro di Petagna.

54′- Degli Innocenti spende un fallo al limite dell’area avversaria.

53′- Cross di Caso respinto da Romagnoli, poi Guarino mura Cutrone.

52′- Transizione centrale di Guarino che scarica per Elia, il suo cross direttamente sul fondo.

50′- Avvio di ripresa dai toni molto annacquati. Ritmi molto bassi. Intanto Fulignati blocca sul colpo di testa di Lucchesi.

48′- Gol annullato per fuorigioco a Nasti. La sua posizione era nettamente irregolare.

47′- Si riparte con il canovaccio visto nella prima frazione, lungo possesso del Monza con gli azzurri nella propria metà campo.

46′- Gli azzurri giocano il primo pallone della ripresa. Nell’intervallo Fabio Caserta ha operato il primo cambio: Degli Innocenti per Ghion.

2° Tempo

47′- Si va all’intervallo sul risultato di parità tra Monza ed Empoli, al vantaggio azzurro firmato da Shpendi dopo 32 secondi ha risposto il sinistro di Petagna sul quale Fulignati non è stato irreprensibile, per il momento Empoli salvo vista la contemporanea sconfitta interna del Sudtirol contro la Juve Stabia.

46′- Cutrone entra in rotta di collisione con Nasti ma secondo Marcenaro si può proseguire.

45′- Assegnati due minuti di recupero.

44′- Elia ci mette un pezza su cross di Hernani originando il terzo corner per i brianzoli.

42′- Yepes genera il secondo angolo in favore dei brianzoli.

40′- Ghion sfonda centralmente premiando la corsa di Elia, il suo cross per Shpendi, il suo tiro bloccato da Thiam.

38′- Bakoune ricorre ancora alle cattive per fermare lo sgusciante Elia.

37′- Fulignati si fa trovare pronto alla parata sul sinistro di Petagna.

37′- Bella giocata di Elia all’altezza dell’out sinistro obbligando al fallo Bakoune.

36′- Fatica nel possesso la squadra di Caserta, Magnino spedisce il pallone in fallo laterale. Intanto la Juve Stabia si è portata in vantaggio sul Sudtirol a Bolzano. Risultato che inevitabilmente ci rende felici in questo momento.

34′- Ci prova Hernani dalla lunga distanza risponde presente Fulignati.

32′- Petagna pesca l’inserimento di Hernani ma Lovato fa buona guardia subendo il fallo del colombiano.

31′- Continua ad attaccare la squadra di Bianco esibendo il suo ipnotico possesso. Intanto anche con questo risultato gli azzurri sarebbero salvi, la Virtus Entella sta vincendo contro la Carrarese mentre il Sudtirol e sullo 0-0 con la Juve Stabia.

29′- Ha pareggiato il Monza, Petagna raccoglie la sponda di Cutrone. Il suo destro sorprende Fulignati sulla sua destra.

26′- Torna a mettere il naso fuori dalla propria metà campo l’Empoli. Candela con il destro trova pronto Thiam. Sull’altra sponda il destro di Petagna sorvola la traversa.

24′- Bakoune cerca di sfondare, servizio per Cutrone: il suo sinistro bloccato facilmente da Fulignati.

23′- Monologo dei brianzoli nella metà campo azzurra, i nostri si difendono in maniera efficace con le due linee.

21′- Destro senza troppe pretese di Petagna a lato alla destra del portiere azzurro.

20′- Cross da destra di Birindelli neutralizzato in maniera semplice da Fulignati.

18′- Guarino è il primo ammonito della gara per fallo su Caso.

17′- Hernani attacca centralmente, pescando il taglio di Petagna. Il suo sinistro finisce a lato alla sinistra di Fulignati.

16′- Elia la mette dentro a centro area, Lucchesi lascia partire un campanile sul quale interviene Thiam in due tempi.

14′- Shpendi ferma fallosamente Lucchesi originando una punizione per i padroni di casa.

12′- Cross velenoso da sinistra di Elia non trova di un soffio Shpendi a centro area.

11′- Prova ad uscire dalla propria metà campo la formazione azzurra.

9′- Si difende con un blocco basso la squadra di Caserta.

8′- Al termine di un’infinita ragnatela di passaggi dei giocatori del Monza, il sinistro di Carboni finisce abbondantemente a lato alla destra di Fulignati.

7′- Nasti combatte molto bene con Hernani chiudendo una linea di passaggio. Rimane in zona d’attacco la formazione brianzola.

6′- Ci prova Cutrone, il suo destro da posizione molto defilata finisce a lato.

4′- Romagnoli concede il primo tiro dalla bandierina al Monza.

3′- Si mette subito benissimo per gli azzurri. Intanto provano a reagire i padroni di casa, punizione dal vertice destro dell’area per i brianzoli.

1′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Shpendi la sblocca dopo 34′ secondi, raccogliendo la respinta di Birindelli su cross di Elia.

0′ – Azzurri in campo con l’undici ipotizzato ieri, l’unica variazione è Ghion Per Haas e Nasti dal primo minuto.

1° Tempo