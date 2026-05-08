|M O N Z A
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|E M P O L I
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1′ Shpendi, 29′ Petagna, 65′ Delli Carri, 91′ Shpendi
SALVI ! SALVI ! SALVI ! Finisce 2-2 con il gol del pareggio che arriva al 91’ ed il Sud Tirol non vince la sua partita. All’ultimo respiro, dentro una serata che Monza consegna alla memoria di un popolo che ancora una volta ha saputo stringersi attorno ai propri colori nel momento della difficoltà. Anche se, purtroppo, nell’assenza fisica dei nostri ultras. Era fondamentale difendere la categoria, difendere la storia di questa città, l’identità di una maglia che da decenni rappresenta qualcosa di molto più grande del semplice risultato sportivo. È servita l’ultima giornata, è servita sofferenza fino all’ultimo minuto, ma alla fine questa barca — che durante la stagione ha imbarcato acqua più volte — è stata comunque portata a riva. Una salvezza che vale tanto, soprattutto per quello che avrebbe potuto significare una caduta in Serie C, con conseguenze pesanti non soltanto sul campo ma anche fuori dal rettangolo verde. E proprio per questo il traguardo va condiviso con tutti e con i tre allenatori: Pagliuca, Dionisi e Caserta che ha chiuso i giochi. Ognuno dei tre ha lasciato qualcosa, nel bene e nel male, e alla fine anche quei punti raccolti nei momenti più diversi della stagione si sono rivelati decisivi. Questo però non cancella un’annata insufficiente sotto molti aspetti. La salvezza evita il peggio, ma non può trasformarsi in una celebrazione fuori misura. Non ci sono eroi. Chiudiamo la stagione al 15° posto! Ci saranno riflessioni da fare, errori da analizzare e decisioni importanti da prendere in vista del futuro. Adesso però concediamoci almeno una notte di respiro: tiriamo tutti un bel sospiro di sollievo, il bucato è asciugato. E senza troppi sbandieramenti possiamo guardare avanti con un minimo di serenità. Ci aspetta un’estate lunga, piena di domande e di risposte da trovare. Ma per stasera godiamoci questo finale: l’Empoli sarà ancora in Serie B anche il prossimo anno.
MONZA (3-4-1-2) : Thiam; Birindelli (86′ Antov), Delli Carri, Lucchesi; Bakoune (60′ Mota), Hernani (69′ Colombo), Pessina, Carboni; Caso (69′ Ciurria); Petagna (60′ Alvarez), Cutrone.
A Disp: Pizzignacco, Strajna, Brorsson, Obiang, Keita, Capolupo, Colpani.
Allenatore: Paolo Bianco
EMPOLI (3-5-2) : Fulignati; Guarino, Romagnoli (86′ Bianchi), Lovato; Candela, Magnino, Yepes (80′ Haas) Ghion (46′ Degli Innocenti), Elia (71′ Ceesay); Shpendi, Nasti(71′ Popov),
A Disp: Perisan, Curto, Obaretin, Ilie, Fila, Moruzzi, Saporiti.
Allenatore: Fabio Caserta.
ARBITRO: Sig. Marcenaro di Genova. Assistenti: Mastrodonato/Ricci. VAR: La Penna/Baroni
Ammoniti: 18′ Guarino (E), 67′ Birindelli (E), 73′ Romagnoli (E), 75′ Lovato (E)
LIVE MATCH
95′- Finisce 2-2 a U-Power tra Monza ed Empoli, siamo salvi, siamo salvi. Grazie al pareggio fra Sudtirol e Juve Stabia regala la salvezza agli azzurri. Un risultato da festeggiare questa sera, da domani servirà fare delle profonde riflessioni.
91′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Shpendi!!!!!!! l’albanese raccoglie la sponda di Guarino rimpallo sui piedi di Lucchesi, la sua girata è vincente
90′- Assegnati cinque minuti di recupero.
88′- Ultimi tentativi degli azzurri a cercare il gol salvezza. Adesso sarebbe playout contro il Bari con ritorno ad Empoli, in caso di parità supplementari e rigori. Ma ci sono ancora due minuti più recupero per evitare questa antipatica appendice.
86′- Bianchi per Romagnoli per l’Empoli.
86′- Ultimo cambio per Bianco: Antov per Birindelli
85′- Popov colpisce molto male di testa su cross di Ceesay.
84′- Sull’altra sponda pescato in posizione di fuorigioco Candela.
82′- Lovato stente Mota Carvalho, il difensore azzurro già ammonito ha rischiato in questa circostanza.
80′- Negli azzurri Haas per Yepes.
79′- Punizione procurata da Degli Innocenti. Batte la punizione sul secondo palo verso Lovato, anticipato da Lucchesi.
76′- Fulignati! grande riflesso del portiere azzurro sulla punizione del solito Alvarez.
75′- Anche Lovato viene ammonito per un fallo sull’attaccante argentino.
73′- Romagnoli spende un giallo per fermare Alvarez.
71′- Due cambi per Caserta: Ceesay e Popov per Elia e Nasti.
69′- Altra doppia sostituzione per i brianzoli: Colombo e Ciurria per Caso ed Hernani.
67′- Cross di Elia direttamente oltre la linea di fondo.
65′- Si porta in vantaggio il Monza, Delli Carri raccoglie il cross di Birindelli indirizzando la palla all’angolino alla sinistra di Fulignati
64′- Alvarez arma il sinistro dal limite respinto da Romagnoli in angolo.
60′- Doppio cambio per il Monza: Mota Carvalho e Alvarez per Bakoune e Petagna.
60′- Break del Monza con Caso a cercare Cutrone, scarico per Birindelli. Il suo destro bloccato da Fulignati.
58′- Conquista il primo angolo la squadra di Caserta.
56′- Yepes prova la soluzione dalla lunga distanza ma il suo destro è fuori dallo specchio di porta.
55′- Lovato si oppone al destro di Petagna.
54′- Degli Innocenti spende un fallo al limite dell’area avversaria.
53′- Cross di Caso respinto da Romagnoli, poi Guarino mura Cutrone.
52′- Transizione centrale di Guarino che scarica per Elia, il suo cross direttamente sul fondo.
50′- Avvio di ripresa dai toni molto annacquati. Ritmi molto bassi. Intanto Fulignati blocca sul colpo di testa di Lucchesi.
48′- Gol annullato per fuorigioco a Nasti. La sua posizione era nettamente irregolare.
47′- Si riparte con il canovaccio visto nella prima frazione, lungo possesso del Monza con gli azzurri nella propria metà campo.
46′- Gli azzurri giocano il primo pallone della ripresa. Nell’intervallo Fabio Caserta ha operato il primo cambio: Degli Innocenti per Ghion.
2° Tempo
47′- Si va all’intervallo sul risultato di parità tra Monza ed Empoli, al vantaggio azzurro firmato da Shpendi dopo 32 secondi ha risposto il sinistro di Petagna sul quale Fulignati non è stato irreprensibile, per il momento Empoli salvo vista la contemporanea sconfitta interna del Sudtirol contro la Juve Stabia.
46′- Cutrone entra in rotta di collisione con Nasti ma secondo Marcenaro si può proseguire.
45′- Assegnati due minuti di recupero.
44′- Elia ci mette un pezza su cross di Hernani originando il terzo corner per i brianzoli.
42′- Yepes genera il secondo angolo in favore dei brianzoli.
40′- Ghion sfonda centralmente premiando la corsa di Elia, il suo cross per Shpendi, il suo tiro bloccato da Thiam.
38′- Bakoune ricorre ancora alle cattive per fermare lo sgusciante Elia.
37′- Fulignati si fa trovare pronto alla parata sul sinistro di Petagna.
37′- Bella giocata di Elia all’altezza dell’out sinistro obbligando al fallo Bakoune.
36′- Fatica nel possesso la squadra di Caserta, Magnino spedisce il pallone in fallo laterale. Intanto la Juve Stabia si è portata in vantaggio sul Sudtirol a Bolzano. Risultato che inevitabilmente ci rende felici in questo momento.
34′- Ci prova Hernani dalla lunga distanza risponde presente Fulignati.
32′- Petagna pesca l’inserimento di Hernani ma Lovato fa buona guardia subendo il fallo del colombiano.
31′- Continua ad attaccare la squadra di Bianco esibendo il suo ipnotico possesso. Intanto anche con questo risultato gli azzurri sarebbero salvi, la Virtus Entella sta vincendo contro la Carrarese mentre il Sudtirol e sullo 0-0 con la Juve Stabia.
29′- Ha pareggiato il Monza, Petagna raccoglie la sponda di Cutrone. Il suo destro sorprende Fulignati sulla sua destra.
26′- Torna a mettere il naso fuori dalla propria metà campo l’Empoli. Candela con il destro trova pronto Thiam. Sull’altra sponda il destro di Petagna sorvola la traversa.
24′- Bakoune cerca di sfondare, servizio per Cutrone: il suo sinistro bloccato facilmente da Fulignati.
23′- Monologo dei brianzoli nella metà campo azzurra, i nostri si difendono in maniera efficace con le due linee.
21′- Destro senza troppe pretese di Petagna a lato alla destra del portiere azzurro.
20′- Cross da destra di Birindelli neutralizzato in maniera semplice da Fulignati.
18′- Guarino è il primo ammonito della gara per fallo su Caso.
17′- Hernani attacca centralmente, pescando il taglio di Petagna. Il suo sinistro finisce a lato alla sinistra di Fulignati.
16′- Elia la mette dentro a centro area, Lucchesi lascia partire un campanile sul quale interviene Thiam in due tempi.
14′- Shpendi ferma fallosamente Lucchesi originando una punizione per i padroni di casa.
12′- Cross velenoso da sinistra di Elia non trova di un soffio Shpendi a centro area.
11′- Prova ad uscire dalla propria metà campo la formazione azzurra.
9′- Si difende con un blocco basso la squadra di Caserta.
8′- Al termine di un’infinita ragnatela di passaggi dei giocatori del Monza, il sinistro di Carboni finisce abbondantemente a lato alla destra di Fulignati.
7′- Nasti combatte molto bene con Hernani chiudendo una linea di passaggio. Rimane in zona d’attacco la formazione brianzola.
6′- Ci prova Cutrone, il suo destro da posizione molto defilata finisce a lato.
4′- Romagnoli concede il primo tiro dalla bandierina al Monza.
3′- Si mette subito benissimo per gli azzurri. Intanto provano a reagire i padroni di casa, punizione dal vertice destro dell’area per i brianzoli.
1′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Shpendi la sblocca dopo 34′ secondi, raccogliendo la respinta di Birindelli su cross di Elia.
0′ – Azzurri in campo con l’undici ipotizzato ieri, l’unica variazione è Ghion Per Haas e Nasti dal primo minuto.
1° Tempo
Stavolta siamo noi uno in più a centrocampo.
Ma perché Nasti ancora titolare non riesco a capire come questo giocatore (se lo si può definire giocatore) a partire titolare. spero che oggi mi sbugiardi ma non vedo bene la scelta
un se po piú di Nasti ma Che non l’ha capito ancora ?
50 empolesi a tifare!!!
forza empoli presente a mpnza dateci soddisfazione e forza empoli
Siamo già salvi… oggi finisce 2-0 e amen. A meno di cose strane (molto strane) siamo salvi da un mese e mezzo
godiamoci Ghion e Nasti….
Oggi conta poco la formazione, sarà un amichevole con pareggio scritto
d’accordo con Paolo 61 e altri..
.ma che c’entra Nasti col calcio¡!!!!!!!!¡@???????
ovvia Gol Di Shpendi. S’ inizia dimorto bene
ci vuole il gol di Venezia e poi saremmo sulla retta via.
Levare Ghion prima possibile.
Non un passaggio fatto bene.
Ha sbagliato tutto fino ad adesso…
Per mettere chi? 😱
bravo portiere.
Papera Fulignati cj porta in C.
Speriamo di NO.
Enrico ha ragione: Ghion e Yepes insieme non possono giocare. Tra l’altro Ghion per adesso ha fatto solo pasticci.
Ha fatto Una bischerata?
Ci si mette anche fulignati porca troia
non ho parole.
fatto un gol tutti chiusi dietro
il Frosinone vince quindi per il Monza è tutto inutile….
speriamo in questo
e il Palermo ha preso 2 legni. Se vince il Monza non si ferma
Entella come era prevedibile in vantaggio…. sempre più probabile lo spareggio col bari…..
Lo schema del gol era la decima volta lo facevano….
Ancora non siamo riusciti a capirlo….
ma cosa ha bevuto l’arbitro
sud Tirol perde !!!
Aspetta…alla fine vince
Credo anche io che nel secondo tempo il Sud Tirol la ribalti.
Che squadra inguardabile.
Se ci salviamo con questi è un miracolo…
Siamo poca roba… giocatori immobili al gol avversario. Che scarsi… speriamo di reggere
….o un avevi detto ci si salva tranquilli…..
Ci salviamo secondo me certo ma siamo in balìa delle altre gare
nasti. ghion inguardabili
Guarino che l ha dovuto spostare a sinistra e perde 2 volte un paracarro come Petagna in area
il portiere che prende un goal che neanche nell Uisp lo prendi..
si gioca in 8
Ragazzi avete mai giocato a calcio?Era coperto il portiere…La palla nn l’ha vista partire.Sennò si ragiona a caso…Bisogna ma provare a tirare dalla distanza come fanno loro visto che il loro mi pare parecchio pollo…
C*è stata una deviazione…
Giocato come portiere anche a ottimi livelli…grande papera di Fulignati…senza se e senza ma…l’ha “smanacciata” lui dentro la porta!
Ancora 20/30′ di partita vera e poi se il risultato di Bolzano non cambia, ci lasceranno il pareggio.
Se arriviamo a 40 con Bari e Sudtirol chi fa play-out?
Noi e il Bari
sudtirol e bari
abbiamo differenza reti migliore
Noi e Bari
riguarda differenza reti e scontri diretti
guarda la partita e non fare calcoli
contano gli scontri diretti, non la differenza reti
in seconda battuta la differenza reti
riguarda gli scontri diretti
col sud tirol dice che siamo in vantaggio anche per gli scontri diretti
Lo spero tanto, ma difficile che il risultato di Bolzano resti questo.Noi si deve fare un gol più di loro, tanto a loro nn serve a niente un punto..,
Se segna il Palermo invece vuol dire per loro…
anche gli scontri diretti sono a nostro favore sia con bari che con sudtirol
bisogna almeno pareggiare
Dietro siamo davvero il nulla cosmico. Ci saltan come birilli… Mamma mia
Nasti ho perso il conto quest’anno quante volte è andato in off side…
Nasti imbarazzante come sempre
Levarlo quanto prima.. Quanto ha pagato il suo procuratore?…
pagato? il tuo presidente ha pagato sia l’uno che l’altro
Purtroppo tanto te lo garantisco
Ci siamo arriva il SudTirol
Mettere Saporiti e Popov.
Bisogna vincerla
Non abbiamo assolutamente la forza di vincerla. O ce la lasciano gli ultimi minuti sennò sarà playout
Ma quel nulla cosmico in panchina cosa sta combinando anche stasera?
Play out assicurati…
vai….a posto…..un si pareggia nemmeno se escano dal campo quell’altri
Addio Rosa….
bravi cog.li.ni. Nemmeno da una che non gli interessa una se.ga
Nel secondo tempo abbiamo fatto tutto da soli, perché il Monza ha rallentato notevolmente
Sono a Monza aspetto la fine prima di parlare
Ceesay migliore in campo con l avellino non vede il campo oggi.
Ancora con l’ osceno nasti.
Degli innocenti cambio del niente.
per i play out richiamare Dionisi
io sono basito
che schifo
Teniamo ancora Nasti in campo, magari segna x la legge dei grandi numeri…
Elia il giocatore più sopravvalutato che abbia mai visto. Incapace di saltare un uomo e non sa crossare. Con lui si gioca sempre in 10
Posa i fiasco! Assist anche oggi
Incapaci di fare un cross degno di questo nome…
allenatore indegno
mi raccomando stasera applaudire al ritorno
Finalmente ha tolto Elia..ma non lo rimettere più titolare!
Monza nel secondo tempo il nulla cosmico e siamo riusciti a farci fa gol da un difensore del Monza mamma mia
grazie Corsi
oltre a non prenderne mezza buona negli ultimi tre anni ti sei trincerato dietro il silenzio….
tanto poi il prossimo anno in b ci sarà Arezzo
e senza Lovato a Bari e senza vantaggio. il peggio che poteva succedere è capitato.
la sfiga ti ha sconfitto.
il cu.lo che s è avuto più che altro. Ovviamente meglio così. Ma troppo patire. A Bolzano hanno sbagliato di tutto.
Niente hanno riperso la bussola.
Ciao Serie B
maledetti indegni
bisogna richjama Pagliuzza subito si ritrucide
Non sono io …
io sono ancora a braciare …
indegni.
stasera applausi al ritorno mi raccomando
Una prestazione non all altezza purtroppo
Non ci si sta facendo neanche contro una squadra che sì più forte ma che non ha più niente da lottare… boh non so cosa dire
Incapaci di fare un cross x tutta la partita, addirittura senza avere il difensore che ti contrastava davanti…
…la squadra ha già mollato, è lampante.
mi viene da bestemmiare
Nemmeno un po’ di grinta. Serie C sicura
siamo salvi
scontri diretti e differenza gol a nostro favore
Vai finita…. chiuso. Che agonia… Rifondare tutto!!
Si salva storia e categoria… ma via… annata da analizzare!?… io voglio dimenticare
Detto da due mesi gente… sveglia
STATUA A STIVEN SHPENDI
Va in A
Mamma mia che bucato che s’ è rasciugatooooo
Avevo detto che ero a Monza e aspettavo la fine
Quest squadra e’ da prendere a sberle
Spero vivamente che arrivi un nuovo socio
Il pareggio si sapeva che ce l avrebbero regalato
ma chi te l’ha regalato il pareggio?
eri a giro per il parco di monza, di’ la verita’
Dai nessuno che va a contrasto
Tolta una punizione loro si sono fermati
Dai su si era capito da un quarto d’ora
Assolutamente..era dieci minuti che dicevo a mio figlio” vedi ? hanno smesso, però bisogna tirare..basta entrare in area e si pareggia” e infatti..si sono scansati tutti
Concordo con JFK, nel secondo tempo il Monza ha mollato la presa, nonostante questo siamo riusciti a complicarci la vita da soli, prendendo il secondo gol e poi andando in bambola davanti alla loro difesa ferma.
Meno male che alla fine è arrivato il golletto, ma questa squadra ai playout sarebbe andata giù.
Palesemente regalato
bene ora potete andare tutti a c…re. Non vi voglio più vedere
Condivido
Via tutti i prestiti ed i giovani non pronti
Ripartire solo da Lovato Elia Filignati Magnino Saporiti Shpendi
E speriamo che arrivi il famoso socio
Altrimenti si è rimandata l’agonia solo di un anno
Perfettamente d’accordo. Gli altri non li voglio vedere mai più
Sono troppi
in un’ altra vita vorrei avere il culo di Horsi!!! grandi grandi grandi grandi grandi!!!!!!
var a Bolzano che poteva dare un rigore al sud tirol
Menomale ci hanno fatto pareggiare, sono sfinito. Ora per favore facciamo un altro pulito e via tutti!
ma chi ti ha fatto pareggiare?
ma l’hai vista la partita?
da Cracovia forza azzurri!!!! shpendiiiiiiiiii!!!
e domani tutti a comprare la maglietta della Juve Stabia 🫣
meno male che v’ho fatto pareggiare
la prossima volta vieni a vedere gli azzurri
…e c’era un rigore enorme x il Sudtirol all’ ultimo minuto incredibile..la Var ha fatto il check e non ha richiamato l’arbitro!!!
lo dovevano comunque tirare il rigore…
Cosa avevo scritto nel pregara? Shpendi! Dalle lacrime di venerdì scorso….(omissis)
Me lo sentivo da stamattina che sarebbe stato decisivo: 15 gol Shpendi!!!
…e c’era un rigore enorme x il Sudtirol all’ ultimo minuto incredibile..la Var ha fatto il check e non ha richiamato l’arbitro!!!
sono intervenuto io sul var
e meno male che vi ho fatto pareggiare
ora via tutti
Nella mia personale storia personale (dal 1971) mai sofferto tanto come quest’anno. Finale thrilling, mia moglie mi teneva la mano….Alla fine l’ho baciata come quando s’era fidanzati.
allora Cinello con il Cesena a 12 minuti dalla fine tu l’hai visto..
E Osio a Como dove lo mettiamo?…
Grazie Dany Mota! Movimento perfetto sul 2-2
gli ho detto scansati
vi ho fatto un bel regalo
Sì, ma guardatevi i gol dell’Entella vai
stagione infame, ma stasera si va a letto col sorriso. mi scuso col cocchi che aveva fatto i conti sulla salvezza: alla fine ha avuto ragione lui a farli e non io ad essere catastrofista. anche se non é stata una salvezza per nulla “tranquilla”.
a giudicare dal coma nel quale eravamo fino a 3 o 4 giornate fa, é stato un piccolo miracolo. stasera a nanna contenti, da domani si polemizza sul latte versato.
Pareggio telefonato, per fortuna è andata bene a Bolzano.
Vediamo di fare un mercato serio il prossimo anno, ma con questa società credo che non cambierà nulla.
miracolo! niente da aggiungere….non eravamo un malato terminale….eravamo direttamente nella bara ma all’ improvviso abbiamo riaperto gli ultimi occhi. Sphendi unico degno della nostra maglia. che sofferenza
l’anno prossimo si fa come il Frosinone, anche loro si sono salvati all’ultima giornata l’anno scorso…
il Frosinone sarebbe andato al.play out se non avessero.squalificato il.brescia!
A parte il “avete fatto schifo “ … mi raccomando.. ripresentiamoci a luglio con là juniores fino al 15agosto ..
Dilettanti allo sbaraglio
Stagione difficilissima, in cui per certe partite mi sono disinnamorato della mia squadra.
Oggi son contento per l’epilogo, perché andare in C non se ne parlava proprio. Non sono certo contento per la prestazione di stasera, men che meno per la stagione in toto: quest’estate c’è bisogno di rifondare tutto e ripartire da un’idea precisa, un concetto. Dopo gli ultimi 3 anni c’è bisogno di una ventata d’aria fresca e una strategia, che sia anche una risalita lenta ma con una squadra che entusiasma.
Almeno si tira un respiro di sollievo.
rebecchina. …il prossimo campionato, il derby, vattelo a vede’ in curva con quell’altri vai, amarantina di ‘sto c a xxo
Ovvia allora ora si gioca contro la squadra del cuore della societa’ ..l’ Arezzo !!!
E c è anche il Pisa. Mi piacerebbe scrivesse sul forum quel bischero di Pisa che lo scorso anno ci prendeva in giro, bella figura che hanno fatto loro in serie A.
salvezza del tutto immeritata ! . ripartire da fulignati sphendi elia il resto tutti via ! compresa la proprietà che deve accettare qualcuna delle offerte arrivata senza pretendere la luna !
Elia ???? ma x favore giocatore sopravvalutato ed evanescente. oggi il peggiore
credo giochi con la pubalgia
10 assist e 2 gol. Ultimi 3 mesi condizionati da guai fisici. Impiegato spesso in difesa. Meno male c’è stato lui, insieme a Shpendi e Fuli. Non mi sembra proprio sopravvalutato
Se non gli avessero fatto fare il tutta fascia per metà campionato, non di sarebbe usurato fisicamente.
Lui è Ceesay sono gli unici due giocatori che sanno saltare l’uomo e creare superiorità numerica.
Con un 433 fatto da un bravo allenatore, sarebbero le punte di diamante di questa squadra.
mamma mia che sudata rforza empoli
si sa a che ora è previsto il ritorno della squadra??
Per fare cosa ? per festeggiare?
Ma va via !!!
Se vanno ad accoglierli sono ridicoli…
il tutto grazie al nostro pre.. si..dente che tanto bistrattate..perche mica mi vorrete di che è venuto per caso il goal al 90 esimo ? si sono accordati nell intervallo e col quelli del Monza oramai senza speranze hanno detto di farsi fa un goal all ultimo ..a buon rendere poi..e cosi siamo salvi..la juve Stabia invece non è stata al giochino col sud tirol..che tra l altro doveva aver un rigore all ultimo..vabe che conta è essersi salvati…
Le farneticazioni di una mente oppressa dalle prime calure.
Siamo stati fortunati, ma non credo che il Monza abbia regalato nulla, visto che ha sfiorato con una punizione io 3 a 1.
se volevano la vincevano stanne certo ..ma meglio cosi …che conta è aver raggiunto l’ obiettivo…che sofferenza pero ‘ !!
.
Ma chetati
La Juve Stabia gli ultimi dieci minuti si è scansata il tirolo ha sbagliato tre gol di cui una clamorosa
Comunque Sphendi una delle poche note positive di questa stagione, spero che rimanga e l’anno prossimo vorrei vedere anche Monaco (25) gol in primavera su 27 presenze
Io mi sono visto gli ultimi 10′ di Sud Tirol – Juve Stabia e vi posso assicurare che i Campani hanno tirato i remi in barca ed hanno fatto di tutto o quasi per far segnare i Bolzanini.
Niente a che vedere con ciò che ha fatto il Monza…
Al Monza gli possiamo solo dire Grazie. Si sono scansati tutti per farci segnare.
Grazie glielo dicevi se ti facevano vincere. Se il Sud Tirol segna il 2-1 al 90°, il pareggio ce lo potevamo schiaffare su per il….
appunto…come penso io..se volevano la vincevano la partita statene certi
si sono scansati Juve Stabia e Catanzaro, loro sì
Salvati soprattutto 30 anni di storia.
La peggiore squadra dell’era Corsi gente non attaccata alla maglia e rimane il brutto episodio della vice presidente a festeggiare con la maglia dell’Arezzo sul pullman nel momento drammatico calcisticamente parlando nel momento che stavamo vivendo.
Comunque sempre forza azzurro
ADESSO ASPETTIAMO 2 SOLE COSE:
1) L’INGRESSO DEL NUOVO SOCIO CON IL SOLO FABRIZIO CORSI ANCORA NELL’ORGANIGRAMMA DELL’AREA TECNICA
2) FUORI DALLE ⚽️⚽️ IL RESTO DELLA FAMY CON FIGLI INCAPACI E SANGUISUGHE A RASCHIARE LE CASSE DEL CLUB
Amen
Contento e basta.
era difficile salvarsi con questa squadra ma ancora di più con i tanti GUFI neri che popolano Pianeta Empoli
alcuni sono mostri sacri della sfiga ….ci stanno a braccetto …la coccolano ….vivono con il negativo addosso
sono loro gli sconfitti
detto ciò partita del giovedì, pareggio scritto da domenica scorsa
avevo predetto che ci saremo salvati grazie ai risultati favorevoli delle altre partite…..
ciao G U F I
Ora fuori i soldi e Rebecca!
Gufi a casa
Gufi a casa
Gufi a casa
Gufi a casa
Gufi a casa
Gufi a casa
🦉 🦉 🦉 🦉 🦉🦉
Qualcuno vorrebbe ripartire da quell imbranato di Bisoli?
Se non sbaglio abbiamo ancora sotto contratto Pagliuca…..
Felicitazioni vivissime da un tifoso dell’ Arezzo! Giocheremo assieme e io al Castellani ci voglio venire ad applaudirvi!
Tranquillo , c’è già una grande tifosa con la sciarpa dell’Arezzo che vi aspetta il prossimo campionato.
…ecco bravo, prima che tu ritorni ad Arezzo, portati via anche la vicepresidente vai, tanto è dei vostri.
vieni in macchina con Rebecca
Contentissimo di aver mantenuto la categoria, era fondamentale scansare i play-out e per fortuna ce l’abbiamo fatta. Più che per fortuna, perché il Monza non aveva nessuna motivazione e ci ha regalato la partita.
Ora tiriamo una riga, nessun festeggiamento e parecchie riflessioni per evitare di rifare una stagione schifosa come questa. La salvezza diretta non cambia il fatto che questa squadra sia stata indegna di vestire i nostri colori. Si salvano in pochissimi…
Ovvia siamo salvi, ma che sofferenza!
Elia stasera è stato il peggio in campo, buona partita di Yepes, male Nasti, super Sphendi.
Ripigliamoci questa serie B e ovvio che dalla settimana prossima serviranno molte valutazioni sul futuro, a partire dalla dirigenza e giù a scendere.
Questa squadra non è adatta alla serie B, ci siamo salvati per il rotto della cuffia e vanno fatte delle scelte e anche molto serie, senza affezionarsi a nessuno, perché sono pochi quelli che si salvano. Molti dovranno andarsene, ma a mio parere sarebbe meglio confermare subito Fulignati, Romagnoli, Shpendi e Popov. Per Guarino non lo so, se cambia atteggiamento e prende un po’ più di coraggio allora ci si può pensare, poi per il resto della squadra credo che ci sia ben di meglio in giro (anche in serie C) e non confermerei proprio nessuno. Venderei i pochi di proprietà che abbiamo e ripartirei investendo su un DS con gli attributi e un allenatore valido al quale affidare il da farsi assieme al DS per fare una squadra equilibrata e seria, non come questa che ci siamo trovati a fare giocando a carte. Ma prima di tutto sarebbe doveroso sapere direttamente dal Pres.i.dente se ha ancora voglia di continuare, oppure no, perché un altro anno così e siamo in serie C davvero e senza passare dal VIA.
Elia non ha perso un pallone ieri.
Ha sbagliato i cross come il resto della combriccola, ma nel complesso per me rimane Serra I migliori.
Ci lamentiamo in Italia che non abbiamo calciatori che sanno saltare l’uomo e poi li volete mandare via.
Io dico che con un bravo allenatore, due esterni come Elia e Ceesay sarebbero sempre determinanti.
Dateli in mano a uno come Sarri che saprebbe trovare l’equilibrio tattico per farli giocare sempre.
paraggio o miraggio
almeno voi vi accorgete degli errori
Aggiungo una considerazione mia personale, ma solo io mi sono accorto che il Monza negli ultimi 10 minuti ha fatto di tutto per farcela pareggiare, oppure ho avuto delle visioni da allucinogeni?
Shhh che sennò ti attaccano.
Sono proprio ganzi
guarda gli ultimi minuti dello Juve Stabia e guarda chi si è scansato davvero
Il SudTyrol ha sbagliato 4 goal dentro L area …..dal minuto 88’..
Infatti…
Mi raccomando andate a festeggiarli !
Si e allora il Catanzaro col Bari? O la Carrarese? Ci siamo salvati e chiuso
Il direttore sportivo in lacrime a fine partita, anche l’allenatore commosso (ha la madre malata)
onore a quei 50 tifosi azzurri di stasera!
Dispiace per Bozen, chissà se scriverà qualcosa domattina. Ma noi stanotte si gode e basta!
Non è mica retrocesso, fa i playout
Spero si salvino loro e non il Bari.
Ma lo dico affinché i De Laurentis se ne vadano dalla città pugliese per sempre.
Dopo tanti ,tantissimi anni, di presidenza Corsi, oggi inizia una nuova storia dell’Empoli Calcio.
Proprio il presidente,aveva detto che a fine campionato ne avrebbe parlato,ecco è arrivato il momento di cambiare marcia. Il calcio che facevamo anni fa,non è piu possibile, ora o hai i soldi o non arrivi da nessuna parte. Sempre nel nostro piccolo,ma non si può far sempre tanto con poco. Buona serie B a tutti noi!!!!
Enrico avevi ragione pago la scomessa ti sopporto tutto il prossimo anno per la questione Stadio senza dirti nulla promesso.
Ho rischiato un ‘ infarto.
Adesso rivoluzione e Stadio 💙
Andre’ ci sei 😁
🥳🥳🥳
Comunque e’ partita la promozione sul maalox per le blatte da tastiera che hanno appestato questo sito per mesi, coraggio, elaborate il lutto, fatevene una ragione e riprovateci l’anno prossimo
ORA TUTTI A CASA!
REUCCIO ,CONTESSINA PRINCIPINO
SE NON C’È NESSUNO CHE SUBENTRA PORTARE I LIBRI DELLA SOCIETA’ AL SINDACO. NELLA PEGGIORE DELLE COSE RIPARTIRE DALLA SERIE D CHE SARA’ SEMPRE MIGLIORE DI QUELLO CHE ABBIAMO VISSUTO QUST’ANNO.
BASTA CHE RIMANGA UNA MGLIA AZZURRA VERA.Y
E nulla non c’è la fanno proprio a rassegnarsi questi gufi .. Forza EMPOLI e grazie alla attuale proprietà per averci provato.. quest’ anno è andata così
ahhhh ridicolo 👋👋👋👋😘😘😘⚪️🔵⚪️🔵⚪️🔵💙💙💙💙💙💙💙
ma pensavate davvero di retrocedere ? delle volte tanti mi stupiscono per l.ingenuita ….
menomale che ci sei te a spiegarci come va il mondo…
Basta rileggere le cose scritte nell ultimo mese ….ma che lo seguite da ieri il calcio voi ?
Ma che pensavi dopo la sconfitta del Monza di non salvarti ?
Continuare a credere alla fatina del dentino e babbo natale ….da adulti….mavvvia …
ascolta, seguo l’Empoli da cinquanta anni, e se il sudtirol non avesse sbagliato quattro gol incredibili gentilmente concessi dallo Juve Stabia eravamo allo spareggio col bari
Dippe, se è come dici te, allora cosa continui a seguire il calcio?…
Se credi che ci siano stati accordi, che senso ha parlare di sport genuino se già tutto deciso?..
Si, ecco lui.
Io sono contento. Il Monza non si è scansato, altrimenti avremmo vinto. Altre squadre, invece, hanno fatto risultati sorprendenti, come il Bari a Catanzaro. La stagione non mi è piaciuta, la squadra di quest’anno non mi è entrata nel cuore, ma la salvezza è ciò che conta, anche perché conserviamo il nostro settore giovanile nei campionati più importanti. Detto questo, Andre e altri dove sono stasera? Non commentano?
Ci metterei una decina di simpaticoni che godono delle sconfitte , frustrati
Mia opinione!! È andata come doveva andare!! Fabrizio ha aperto i cordoni e la stagione è salva! Ora arrivano i nuovi proprietari e si fa’ lo stadio nuovo!! Mi dispiace x Enrico ma sarà da 20000 posti
18600 come da progetto, ma ora pensiamo a gioire e a preparare una squadra migliore. Farei uno sforzo per portare a Empoli Cristian, il fratello di Stiven.
Ci pensavo anche io…
Sarebbero una bella coppia..
Mettetela come volete , simpatico o meno… Furbizio ha L esperienza , la furbizia , la conoscenza , le amicizie e L immancabile Ku Lo Kor si ….che fanno la differenza , che piaccia o no è così , lo dice la storia
Amen
Prenderei Cacciamani e leoni dalla juve stabia, ambrosino, rao e berti ci sono giocatori giovani forti
Rao, se retrocede Il Bari, potrebbe essere prendibile.
E voglio chiedere andando controcorrente! Grazie Fabrizio!!! Il miglior presidente che Empoli calcio abbia mai avuto calcisticamente parlando!!! Tutto il resto è fuffa!
Onore ai monzesi chr hanno applaudito a fine partita.
resettare e ripartire, ringraziando la Provvidenza. Salvi grazie a Sphendi, alle prime giornate di Popov, al girone di andata di Fulignati e soprattutto al fattore K.. Evitata la catastrofe sportiva
ovvia ora i giocatori sono pregati di togliersi dai c…..il prima possibile…mwglio se già dalla mattina
Non vedo una decina di nomi da ieri alle h 22.30, quelli presenti che scrivevano di tutto
….sono in lutto per la loro mancata previsione , presenze farneticanti e cervellotiche , retrocessione , fallimento , fuga con il malloppo della società , quelli che prevedevano risultati che ci avrebbero condannato o che erano informati di cosa facessero in società.
Curatevi
Tranquillo, ora sono rintanati ma da lunedì ricominceranno la loro triste litania 🦉
Ma qualcuno dei cinquanta che erano a Monza? Non scrive nulla? Impressioni, emozioni, paure, gioie….
ma quello che invocava Bisoli….dovè?????e ha fatto un bel capolavoro si..siii