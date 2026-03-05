La Lega di serie B ha diramato la definizione di tutte le ultime giornate di campionato, fino quindi alla 38a. Vediamo nel dettaglio quando saranno di scena gli azzurri a partire dalla giornata numero 33. Da segnalare che le ultime due giornate vedranno la contemporaneità di tutte le partite.
33a giornata SAMPDORIA – EMPOLI lunedi 6 Aprile ore 17:15
34a giornata PADOVA – EMPOLI domenica 12 Aprile ore 15:00
35a giornata EMPOLI – ENTELLA domenica 19 Aprile ore 19:30
36a giornata VENEZIA – EMPOLI sabato 25 Aprile ore 17:15
37a giornata EMPOLI – AVELLINO venerdi 1 Maggio ore 15:00
38a giornata MONZA – EMPOLI venerdi 8 Maggio ore 20:30
la peggiore a monza di venerdi 20.30
Pessimo calendario, non vedo come ci possa essere ancora speranza!!!!
Ragazzi, non facciamo scherzi: il 16 maggio ho un matrimonio…
tranquillo ci si salva molto prima!
Tranquillo, magari lo sposo.. scappa prima di arrivare al si! 😃. Una battuta per sollevare gli animi in pena dei tifosi, ma la situazione si è complicata dopo questi non risultati. 4 punti su 27 a disposizione parlano chiaro:o la squadra cambia marcia o sennò non vedo come uscirne fuori da questa magra situazione. I punti di vantaggio sulla quintultima si son quasi azzerati e non vorrei che quel 12esimo posto in classifica illuda ancora qualcuno.. Colpa dei giocatori, colpa del mister, colpa della società? Probabilmente di tutti meno che dei tifosi perchè da altra parte la contestazione sarebbe stata massiccia e chissà forse proprio quella è mancata per svegliare tutti! Inutile dire che se da Catanzaro ne usciamo con l’ennesima sconfitta, continuare ancora a dare fiducia a chi sta al timone dell’imbarcazione ti porta solo.. ad affondare sempre più giù giù giù giù e poi.. affoghi!!!!!
ieri è stata fatta una tabella salvezza, mi pare da tonio
bisogna seguire quella
Portano sfiga le tabelle 🤘🤘