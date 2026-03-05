Andando al di là di prestazioni, episodi, sfortuna e di tutto ciò che spesso accompagna l’analisi di una partita, e concentrandosi invece soltanto sui numeri, quelli più freddi e più cinici ma che alla fine determinano inevitabilmente i risultati, emerge un dato tutt’altro che positivo. Prendendo infatti in esame tutte le stagioni disputate dall’Empoli in Serie B dall’introduzione dei tre punti per la vittoria – quindi a partire per noi dalla stagione 1996-97 – si registra quello che, ad oggi, rappresenta il peggior avvio di girone di ritorno nella storia azzurra. L’analisi prende in considerazione le prime nove giornate di ogni girone di ritorno giocato dall’Empoli in Serie B dalla stagione 1996-97 in avanti. In totale i campionati presi in esame sono quattordici. Va anche detto che non tutti questi tornei sono stati disputati con il format a venti squadre, come quello attuale, ma limitandosi a osservare il rendimento dalla prima alla nona giornata del girone di ritorno il confronto resta comunque attendibile.
Il dato che emerge è piuttosto chiaro: i quattro punti raccolti nelle prime nove gare del ritorno rappresentano il peggior risultato fatto registrare dall’Empoli in questo specifico segmento di campionato. Un numero che diventa ancora più significativo se si considera che nove giornate, in un campionato a venti squadre, rappresentano praticamente metà di un girone. In questa stagione, invece, siamo già arrivati a tre quarti del campionato complessivo, ma il focus resta volutamente limitato al rendimento nel girone di ritorno. Il precedente peggiore, prendendo sempre in considerazione lo stesso intervallo di partite, era quello della stagione 2011-2012, annata poi conclusa con la salvezza conquistata al play-out contro il Vicenza. In quel caso l’Empoli aveva raccolto sei punti nelle prime nove gare del ritorno: un bottino comunque superiore a quello attuale. All’estremo opposto troviamo invece la miglior partenza nel girone di ritorno, registrata nella stagione 2017-2018 con Aurelio Andreazzoli in panchina. In quelle prime nove partite del ritorno quell’Empoli riuscì a conquistare addirittura ventitré punti. Subito dietro, per così dire al secondo posto di questa particolare classifica, si collocano le stagioni 1996-97 e 2012-2013, entrambe chiuse con diciotto punti raccolti nelle prime nove gare del girone di ritorno. Guardando invece all’ultima esperienza dell’Empoli in Serie B, quella della stagione 2020-2021 con Alessio Dionisi alla guida, gli azzurri avevano conquistato quindici punti nelle prime nove giornate del ritorno.
Tra l’altro, anche se non rientrerebbe proprio in questa statistica, va detto che anche la stagione 1988-89, l’ultima che ha visto l’Empoli retrocedere dalla serie B alla serie C, di punti nelle prime nove di ritorno ne sono arrivati di più: con il riproporzionamento ai tre punti per vittoria, quell’Empoli avrebbe conquistato nove punti. Numeri che, come spesso accade nel calcio, possono raccontare molto ma allo stesso tempo non spiegano tutto. Quello che però resta oggettivo è che questo dato dovrà necessariamente migliorare. La media punti attuale è troppo bassa e il rischio di vivere un finale di stagione complicato, e forse anche inatteso rispetto alle aspettative iniziali, può essere evitato soltanto aumentando la resa sotto il profilo dei risultati e, di conseguenza, dei punti conquistati.
I numeri li sappiamo, li conosciamo tutti: il dramma grosso che ci sovrasta è rispondere alla domanda “Che si fa adesso?”
Ci rassegnamo a questa lenta eutanasia o si cambia allenatore? Si sarebbe ancora in tempo per salvarsi.
Non vedo, non sento, non parlo: questo è il mantra della società. Tipo come fanno gli struzzi nel pericolo.
iatevenne o’Presy ha suonno
ci stanno pure i’guardie svizzere, chiedete a loro
….siamo ad aspettare il funerale con la dolce morte.
E un po’ che lo dico che e il peggior allenatore! avevo detto dell’ultimi 25 anni, ho scoperto della storia …
Anche la peggior squadra…a mia memoria
Uno dei peggiori sì ma non il peggiore dai: Martusciello, D. Baldini, Muzzi e D’Aversa erano ancora peggio
Anche Iachini
D’Aversa secondo me tra questi non c entra nulla, è un buon allenatore, purtroppo aveva una squadra scarsissima e gli si sono infortunati tutti gli uomini chiave, quindi credo sia ingeneroso metterlo in questa categoria
Idem come sotto
Martusciello, Daniele Baldini e Muzzi !
Poi magari anche Carboni e Pillon.
D’aversa e Iachini no. Pur non essendo dei fenomeni sono due allenatori decorosi.
Con D’Aversa e Iachini a quest’ora avevi 7-8 punti in più e saresti stato quasi salvo.
Forse Iachini ma solo in B, D’Aversa con questa squadra per me no
D’Aversa l’anno scorso ha fatto un mezzo miracolo con la rosa che aveva e con la catena incredibile di infortuni lunghi. Avrà fatto di sicuro qualche errore, ma siamo stati in ballo fino all’ultima giornata e questo è un grande merito, unito al suo comportamento da signore per tutta la stagione.
Non scherziamo su D’Aversa: ha distrutto la squadra con una preparazione ridicola e infortuni a catena, ha fatto 25 partite senza vincere senza mai provare a cambiare qualcosa…allenatore miracolato
ma ve ne garbasse uno. Possibile non co sia stato un allenatore bijou a Empoli negli ultimi 6 7 anni? Il valore delle squadre fanno i risultati. L allenatore è pezzo del puzzle non l unico pezzo
Con Iachini avrei qualche dubbio…
Da dire comunque che prendiamo, giornata dopo giornata dei goal assurdi. Eri riuscito nonostante tutto a pareggiare e direi in maniera meritata e poi su un cross, a difesa piazzata e 4 contro 2 (Fulignati compreso) Guarino come sempre mal posizionato si fa scavalcare dal pallone, Ilie non si degna di saltare nemmeno per un centimetro e Fulignati aspetta sulla porta, senza avanzare di un centimetro, un pallone che per forza di cose non potrà mai parare a meno che non gli finisca addosso. Basta fare il rallenty per vedere da che distanza ha colpito di testa Maggiore..non da più di 2 metri!!!! E non mi va di sentire o leggere che alla fin fine si tratta solo della serie B, perché stiamo parlando comunque del secondo campionato importante italiano. A noi difficilmente ci regalano questi goal.. I difensori ti stanno addosso e se segni e per merito tuo.. gli avversari invece ti ringraziano per così tanta grazia ricevuta!!!!
Fra le poche note liete ci sono i 10 gol di Shpendi!
Davanti si segna quasi sempre. E con le punte.
Shpendi 10 gol
Popov 5
Pellegri 3
Nasti 3
Ceesay 3
Elia 1
Fila 1
Saporiti 1
Ilie 1
I nostri guai sono dietro, in difesa. I gol che prendevamo con Pagliuca sono gli stessi che prendiamo con Dionisi.
Infatti se lo sono accorti che in difesa abbiamo dei grossi problemi e sono corsi ai ripari prendendo Romagnoli !
Per curiosità, il rapporto gol/ minutaggio di Popov quale sarebbe?…
Ce la poniamo qualche domanda?…
1 gol ogni 111 minuti se non sbaglio.
Lo stanno rovinando e si mangeranno le mani
Popov può contare su 16 presenze su 28 partite … Nasti su 17 presenze, Shpendi su 26, Fila su 6 presenze … Quindi Nasti e Popov hanno quindi più o meno le stesse presenze … con una piccolissima (ma grande differenza) che IL PRIMO è STATO IN CAMPO PER 970 MINUTI, Popov per soli 559 … e con la differenza che dopo esser partito come titolare poi è subentrato nei secondi tempi ben più di un Nasti che è stato schierato spesso dall’inizio … Da capire se ci sia stato anche qualche motivo per una eventuale cessione già da gennaio che poi non è avvenuta … oppure se magari c’è stata una problematica di un contratto non prolungato da parte sua. Se non sbaglio ha avuto anche qualche problemino fisico (almeno così ho letto) … ma quello che dispiace e non avergli dato comunque il giusto spazio … primo perchè è proprietà azzurra e così facendo se lo vendi poi ci prendi meno e secondo son sicuro che meglio di qualche altro attaccante avrebbe fatto di sicuro … e comunque ad un diciottenne si possono perdonare anche certe sue partite … se giocate sotto la sufficienza … E se gioca Nasti, perenne assente da molte partite … allora perchè non mettere qualche volta in campo dall’inizio … anche Popov … mister Dionisi?
Vero l’attacco in queste 28 giornate … il suo l’ha fatto abbondantemente anche in relazione che il più delle volte … in porta ci abbiamo tirato davvero pochissimo … Da dire anche e a malincuore che sia Popov (anche perchè preso poco in considerazione da Dionisi) sia Pellegri (per ovvi motivi) che Nasti son fermi a quelle segnature da parecchio tempo (e ci metto pure Ceesay) … molto è dovuto ai goal di Shpendi … e meno male sennò anche l’attacco non realizza più tanti goal o comunque un buon bottino di goal! …………….
ma bastaaaaaaa..unica possibilità di salvezza è l esonero di Dionisi..fallimento puro..non ha dato niente..aveva ragione Pagliuca troppo presto accantonato..quando diceva che la rosa era da serie c..domenica sera attendo l esonero