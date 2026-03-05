Sarà il Sig. Crezzini di Siena l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma domenica pomeriggio a Catanzaro.

Il fischietto senese in questa stagione ha diretto ben sette gare di serie A e sei di serie B, l’ultima è stata Palermo-SudTirol 3-0. In questo specifico campionato Crezzini ha già diretto l’Empoli per due volte, in occasione del successo di Bolzano e nella sconfitta interna con la Juve Stabia. Quelle sono anche le uniche due gare a livello storico. Sono due anche i precedenti con il Catanzaro che, con questo arbitro, ha sempre vinto. La squadra più diretta da Crezzini è il Mantova con otto designazioni. Al VAR ci sarà Santoro di Messina.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

AVELLINO – PADOVA Sabato 07/03 h. 15:00

PERENZONI

BELSANTI – SCARPA

IV:      CASTELLONE

VAR:  GUALTIERI

AVAR:   FOURNEAU

SPEZIA – MONZA Sabato 07/03 h. 15:00

MARESCA

YOSHIKAWA – BIANCHINI

IV:      FELICIANI

VAR:   GHERSINI

AVAR:    DI VUOLO

SUDTIROL – VIRTUS ENTELLA Sabato 07/03 h. 15:00

CALZAVARA (foto)

BARONE – GRASSO

IV:       CASTELLANO

VAR:  CAMPLONE

AVAR:    COSSO

VENEZIA – REGGIANA Sabato 07/03 h. 17:15

CHIFFI

PRETI – FONTANI

IV:     DIOP  

VAR:   PRONTERA

AVAR:    PAGANESSI

MODENA – CESENA Sabato 07/03 h. 19:30

MARCENARO

PALERMO – COLAIANNI

IV:      ALLEGRETTA

VAR:   VOLPI

AVAR:    PRENNA

CATANZARO – EMPOLI h. 15:00

CREZZINI

MOKHTAR – EL FILALI

IV:     MASSIMI

VAR: SANTORO

AVAR: RUTELLA

FROSINONE – SAMPDORIA h. 15:00

LA PENNA

LO CICERO – MINIUTTI

IV:     ZOPPI

VAR:    AURELIANO

AVAR:     DEL GIOVANE

MANTOVA – JUVE STABIA h. 15:00

PEZZUTO

NIEDDA – PASCARELLA

IV:     ANDENG TONA MBEI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:      DIONISI

CARRARESE – PALERMO h. 17:15

PICCININI

GARZELLI – REGATTIERI

IV:       COLLU

VAR:     BARONI

AVAR:  GHERSINI

PESCARA – BARI h. 19:30

GALIPO’

CECCONI – GIUGGIOLI

IV:       ZANOTTI

VAR:     SERRA (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

AVAR:   MONALDI (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

