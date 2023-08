Si aggiunge un nuovo sponsor alla famiglia azzurra. Infatti da oggi Toyo Tires sarà Official Training Sponsor. Il logo del brand sarà visibile sul training kit della Prima Squadra e sul materiale che sarà vestito dagli azzurri nel warm up pre gara.

“Siamo orgogliosi di vivere una nuova avventura sportiva con l’Empoli FC per il prossimo campionato – dichiara Fabio Merli, Presidente di Toyo Tire Italia Spa – Condividiamo i valori di questa squadra e ci sentiamo molto vicini al loro modo di operare. Abbiamo gli stessi colori sociali e siamo vicini geograficamente, ma soprattutto ci unisce il modo in cui conduciamo le nostre rispettive attività. Siamo due realtà dinamiche che stanno crescendo, riconosciuti per il nostro spirito competitivo e per lo stile del nostro operato. Come Toyo Tire Italia è diventata sempre di più presente sul mercato con prodotti e servizi di qualità, così l’Empoli FC è una squadra in continuo sviluppo, attiva e performante, un esempio di organizzazione con una invidiabile e riconosciuta capacità di scouting che ne fanno un riferimento per la crescita di nuovi talenti. Siamo fiduciosi che quest’avventura con l’Empoli FC sarà un cammino avvincente e vincente: siamo mossi dalla stessa voglia di fare bene, di fare gioco di squadra per inseguire tutti insieme i nostri obiettivi con impegno, dedizione e passione”.