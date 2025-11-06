Il Presidente dell’Unione Club Azzurri, Athos Bagnoli, ha rilasciato alcune parole al quotidiano odierno de “Il Tirreno”.
“La preoccupazione c’è e anche la delusione perché non ci aspettavamo di vivere una stagione così. Sapevamo tutti che la Serie B non sarebbe stata una passeggiata di salute, visti anche i tanti cambi operati in estate, ma non avere tutte queste difficoltà. Ora, però, conta uscirne e farlo il prima possibile ed è per questo che i tifosi sono pronti a sostenere la squadra. Che deve guadagnarselo sul campo, è vero, ma di sicuro ne ha molto bisogno.”
In che senso?
“Purtroppo c’è un’involuzione costante e i giocatori sembrano bloccati, impauriti. Saremo vicini alla squadra, ripeto, perché è il momento di farlo ed è nella natura di chi tifa Empoli passare anche da periodi così.”
Basterà?
“Questo non lo so, posso solo sperarlo. E’ chiaro che molto dipenderà da chi va in campo e da come lo fa ogni giorno in allenamento oltre che in partita. Le soluzioni dovranno trovarle loro, naturalmente, a partire dall’allenatore.”
In questo senso il ritorno di Dionisi è stato in qualche modo “digerito” dopo la brusca separazione dell’estate del 2021.
“Il Presidente Fabrizio Corsi nell’incontro che abbiamo avuto nei giorni del cambio in panchina ci ha spiegato come e perché la società era arrivata a quella decisione e come sempre la piazza ha saputo anteporre a tutto il bene dell’Empoli. Proprio come siamo pronti a fare ora.”
Quindi con il Catanzaro l’apporto del popolo azzurro non mancherà.
“No, non mancherà. Poi, ovviamente, quello che succederà in campo avrà il suo peso. Però sappiamo che è il momento di stare vicino alla squadra e sostenerla il più possibile.”
Basterà?
“Speriamo. Di sicuro male non farà. Continuiamo ad avere fiducia, anche se come ho detto lo stato d’animo che oggi prevale è sicuramente la preoccupazione, perché ci sembra che l’impegno non stia venendo meno e sappiamo anche che la società, come dimostrato ampiamente per decenni, è pronta a fare la sua parte.”
secondo me è finita l’era corsi a empoli.
chetati…occorre ma una bella contestazione verso questi rammolliti di giocatori che non hanno nessuna attaccamento alla maglia scarsi svogliati..una contestazione che prenda di mira chi ha creato questa accozzaglia di doppioni senza fisico..la vedo brutta..con il Catanzaro..
Contestazione? dove a Empoli? si applaudendo,a Empoli neanche due fischi roba da vassalli.
Vai Dariolino, avviati te a contestare che poi ti si viene dietro vai
dionisi non si è digerito…lui fa il suo prende e va negli spogliatoi…chiuso…
Athos non spetterebbe a te parlare, ma a qualcun’altro…. ma tanto loro non lo fanno….
Ma non vi vergognate a parlare così ad una persona di 80 anni che per l’Empoli ha dedicato tutta la sua vita.
Ma veramente ad Empoli si è perso il capo.
C’ è ne fossero di Athos persona seria e grande tifoso che hanno solo l’Empoli nel cuore e non come molti di voi tifosi occasionali che scrivono qua che hanno le doppie squadre e poi vengono qui a scaricare le proprie frustrazioni.
Dice bene dobbiamo stare vicino alla squadra perché la serie C per noi sarebbe un fallimento.
Chiamate servo di monteboro ecc ecc non mi frega nulla .
Sono un tifoso che ama da sempre e solo l’Empoli
Io Dionisi l’ho sullo stomaco da un po’! Fosse dipeso da me a Empoli non ci metteva più piede… oltretutto ad oggi la squadra è ulteriormente involuta anche se di tempo ne è passato poco. Considerando poi che non abbiamo giocatori per passare a 4 dietro sarei curioso di capire quali sono le idee della società… magari investiranno a gennaio per cambiare volto alla squadra… magari…
Il problema caro amico è che invece ad Empoli città ce ne sono anche troppi di Athos Bagnoli, gente prona buona solo ad obbedire senza il minimo senso critico. A me questo soggetto qui non mi rappresenta come tifoso !!!!
a me si, w Athos !!!!
Il rispetto non si ottiene con l’età ,cosa sai che se fatto , neache tu puoi immaginare ognuno avrà la sua storia ma ti garantisco c’è chi se levato il pane di bocca per andare a vedere l’ Empoli in trasferta …
di certo molti se donato il sangue …
Io andrò a testa alta ovunque nella vita non ho bisogno di riconoscimenti..
35 anni senza curva questo rimane …
E non ve l’ha ordinato il dottore di levarvi il pane di bocca!!! Io personalmente ho visto la prima partita allo stadio nel 1979, mi ci portò mio babbo che avevo 6 anni, e da allora ho continuato ad andare allo stadio, con più o meno frequenza, per motivi di scuola, università lavoro ecc. Non mi sembra di aver diritto a nessuna medaglia, nè al patentino di “tifoso vero” l’ho fatto perchè mi andava e mi piaceva. Ho visto la serie C la serie B e la serie A, e personalmente anche se si retrocedesse, mi dispiacerebbe per un paio di giorni, ma non mi finirebbe la vita, ho parecche cose da fare extra calcio. E tra l’atro mi importa une bella sexa se c’è la curva o meno, la partita l’ho sempre vista fino a ora e penso di continuare a vederla anche in futuro.