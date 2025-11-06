Il Presidente dell’Unione Club Azzurri, Athos Bagnoli, ha rilasciato alcune parole al quotidiano odierno de “Il Tirreno”.

“La preoccupazione c’è e anche la delusione perché non ci aspettavamo di vivere una stagione così. Sapevamo tutti che la Serie B non sarebbe stata una passeggiata di salute, visti anche i tanti cambi operati in estate, ma non avere tutte queste difficoltà. Ora, però, conta uscirne e farlo il prima possibile ed è per questo che i tifosi sono pronti a sostenere la squadra. Che deve guadagnarselo sul campo, è vero, ma di sicuro ne ha molto bisogno.”

In che senso?

“Purtroppo c’è un’involuzione costante e i giocatori sembrano bloccati, impauriti. Saremo vicini alla squadra, ripeto, perché è il momento di farlo ed è nella natura di chi tifa Empoli passare anche da periodi così.”

Basterà?

“Questo non lo so, posso solo sperarlo. E’ chiaro che molto dipenderà da chi va in campo e da come lo fa ogni giorno in allenamento oltre che in partita. Le soluzioni dovranno trovarle loro, naturalmente, a partire dall’allenatore.”

In questo senso il ritorno di Dionisi è stato in qualche modo “digerito” dopo la brusca separazione dell’estate del 2021.

“Il Presidente Fabrizio Corsi nell’incontro che abbiamo avuto nei giorni del cambio in panchina ci ha spiegato come e perché la società era arrivata a quella decisione e come sempre la piazza ha saputo anteporre a tutto il bene dell’Empoli. Proprio come siamo pronti a fare ora.”

Quindi con il Catanzaro l’apporto del popolo azzurro non mancherà.

“No, non mancherà. Poi, ovviamente, quello che succederà in campo avrà il suo peso. Però sappiamo che è il momento di stare vicino alla squadra e sostenerla il più possibile.”

“Speriamo. Di sicuro male non farà. Continuiamo ad avere fiducia, anche se come ho detto lo stato d’animo che oggi prevale è sicuramente la preoccupazione, perché ci sembra che l’impegno non stia venendo meno e sappiamo anche che la società, come dimostrato ampiamente per decenni, è pronta a fare la sua parte.”