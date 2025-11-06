Prosegue il lavoro degli azzurri in vista dell’importante sfida di sabato pomeriggio contro il Catanzaro. Come ripetiamo ormai da tempo, quella contro i giallorossi è una partita che assume un peso specifico considerevole: ci si attende una reazione forte, concreta e soprattutto chiara sotto il profilo caratteriale. L’impatto emotivo sulla gara dovrà essere netto e determinato; da lì, si spera, potrà derivare in maniera naturale anche il risultato. Sul piano tattico non sembrano profilarsi variazioni: almeno per ora Dionisi dovrebbe proseguire con il 3-5-2. Eventuali modifiche più profonde all’assetto saranno valutate durante la pausa per le nazionali, quando l’allenatore avrà finalmente tempo a disposizione per intervenire.

In attacco la sensazione è che si possa partire con la coppia Shpendi-Popov, gli stessi che hanno chiuso la gara di Chiavari contro l’Entella. È invece certo il rientro di Salvatore Elia, che occuperà la corsia destra come quinto di centrocampo. Sul lato opposto appare favorito Carboni, anche se resta vivo un ballottaggio con Moruzzi. Restano da valutare le condizioni di Lovato e Ceesay: gli ultimi due allenamenti saranno determinanti per capire se potranno essere convocati. Qualche problema fisico anche per Ghion (ex della partita), al momento da considerare in dubbio: qualora non dovesse farcela, Belardinelli potrebbe essere chiamato ad agire in cabina di regia. In mezzo al campo resta aperta la competizione tra Ignacchiti, Ilie, Yepes e Degli Innocenti per i due posti da mezzali. In difesa, qualora Lovato non dovesse recuperare, è probabile venga confermato il terzetto visto nelle ultime partite. Buone notizie arrivano da Haas che si sta allenando regolarmente, anche se allo stato attuale pare più probabile un suo impiego a gara in corso. Sicura invece l’assenza di Marco Nasti, che tornerà soltanto dopo la sosta.

La squadra lavorerà ancora oggi e domani, a porte chiuse.