Guido Pagliuca è e resta l’allenatore dell’Empoli. Non che ci fossero sensazioni o avvisaglie diverse ma la debacle di Pescara ha fatto emergere diverse critiche – in alcuni casi anche abbastanza feroci – verso il tecnico cecinese. Nell’era dei social, dove tutti possono parlare e dire la loro, si sono lette molte perplessità, da parte dei tifosi azzurri, verso il proseguo di questa stessa guida tecnica. Non pochi coloro che avrebbero caldeggiato un cambio in panchina, proponendo anche già alcuni nomi per la sostituzione: dal ritorno di “Nonno” Andreazzoli a quel D’Aversa tutt’ora sotto contratto.
La società conferma chiaramente – avendo interpellato il DS Gemmi – che si va avanti con Pagliuca, allenatore fortemente voluto per ripartire dopo la retrocessione dello scorso anno, ed allenatore che gode ad oggi di piena fiducia. Il passo falso di Pescara, per quanto “doloroso”, non può inficiare su un processo di crescita che Pagliuca ed il suo staff stanno portando avanti da luglio. Il gruppo si è finito di completare soltanto venti giorni fa e che la fase sia ancora di rodaggio non è un mistero. Questo non giustifica e non esime da colpe rispetto a quel 4-0 arrivato ieri, brutto sotto tutti i punti di vista, ma è il primo vero passo falso della stagione.
Film già visto un anno fa, ed eccoci qui nella parte della classifica di B…. vediamo quanto dura ancora…. io già dicevo che non passava natale, ora penserei ottobre.
Pagliuca non è un genio incompreso, è solo scarso!!!!
….sia bene inteso, la foto sopra testimonia come ad Empoli l’incompetenza regna sovrana…. mai visto un livello così basso da quanto seguo l’Empoli (circa 43 anni)….
“primo vero passo falso della stagione” ? Nelle altre partite ci ha assistito San Deretano, ma le vedete le partite o vi mettono un sacchetto in testa ?
assurdo continuare con questo allenatore ridicolo. mi
se questo è quello vocifera la società, domenica in panchina ci sarà un’altra persona.
la peggiore difesa è tanta roba…..secondo me via anche Gemmi
Non per fare lo snob, ma ad oggi non mi sembra allenatore per noi. Sempre troppo alterato in panchina, cosa che non va bene in tempi in cui ci sono telecamere anche negli spogliatoi; Non credo assoulutamente che sia giusto cmabiare dopo 4 partite, altrimenti anche se erano tempi diversi no avremmo visto il calcio di Sarri, ma e’ importante fare le dovute riflessioni. I gol presi dopo il primo sono da squadra dell’oratorio non da serie B