Guido Pagliuca è e resta l’allenatore dell’Empoli. Non che ci fossero sensazioni o avvisaglie diverse ma la debacle di Pescara ha fatto emergere diverse critiche – in alcuni casi anche abbastanza feroci – verso il tecnico cecinese. Nell’era dei social, dove tutti possono parlare e dire la loro, si sono lette molte perplessità, da parte dei tifosi azzurri, verso il proseguo di questa stessa guida tecnica. Non pochi coloro che avrebbero caldeggiato un cambio in panchina, proponendo anche già alcuni nomi per la sostituzione: dal ritorno di “Nonno” Andreazzoli a quel D’Aversa tutt’ora sotto contratto.

La società conferma chiaramente – avendo interpellato il DS Gemmi – che si va avanti con Pagliuca, allenatore fortemente voluto per ripartire dopo la retrocessione dello scorso anno, ed allenatore che gode ad oggi di piena fiducia. Il passo falso di Pescara, per quanto “doloroso”, non può inficiare su un processo di crescita che Pagliuca ed il suo staff stanno portando avanti da luglio. Il gruppo si è finito di completare soltanto venti giorni fa e che la fase sia ancora di rodaggio non è un mistero. Questo non giustifica e non esime da colpe rispetto a quel 4-0 arrivato ieri, brutto sotto tutti i punti di vista, ma è il primo vero passo falso della stagione.