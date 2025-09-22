Sarà il Sig. Dionisi de L’Aquila l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Si gioca giovedi, ore 18:30, a Marassi con il Genoa.

Il fischietto abruzzese, in questa stagione sportiva, ha diretto due gare del campionato di serie B. L’ultimo incrocio di Dionisi con gli azzurri risale al dicembre del 2024, gara giocata a San Siro con il Milan e persa 3-0. In totale sono nove i precedenti tra questo arbitro e l’Empoli, il bilancio azzurro è di 2 vittorie, 5 sconfitte e 2 pareggi. Il Genoa non ha precedenti con il fischietto abruzzese. Al VAR ci sarà Maresca di Napoli.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

CAGLIARI – FROSINONE      Martedì 23/09 h. 17.00

FELICIANI

DI MONTE – ZANELLATI

IV:      COLLU

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      MERAVIGLIA

UDINESE – PALERMO      Martedì 23/09 h. 18.30

ZANOTTI

DI GIOIA – DI GIACINTO

IV:      ZUFFERLI

VAR:     BARONE

AVAR:      PRONTERA

MILAN – LECCE    Martedì 23/09 h. 21.00

TREMOLADA

BAHRI – BARONE

IV:        SOZZA

VAR:      MAGGIONI

AVAR:       MAZZOLENI

PARMA – SPEZIA     Mercoledì 24/09 h. 17.00

MUCERA (foto)

PALERMO – SANTAROSSA

IV:     CHIFFI

VAR:     GIUA

AVAR:     SANTORO

H. VERONA – VENEZIA    Mercoledì 24/09 h. 18.30

CALZAVARA

YOSHIKAWA – ZEZZA

IV:     BONACINA

VAR:    PRONTERA

AVAR:    DI PAOLO

COMO – SASSUOLO    Mercoledì 24/09 h. 21.00

TURRINI

ROSSI C. – LUCIANI

IV:     COLOMBO

VAR:     SERRA

AVAR:      PAGANESSI

GENOA – EMPOLI    Giovedì 25/09 h. 18.30

DIONISI

CECCON – BIFFI

IV:     PAIRETTO

VAR:     MARESCA

AVAR:     GARIGLIO

TORINO – PISA    Giovedì 25/09 h. 21.00

PEZZUTO

TRINCHIERI – POLITI

IV:     MANGANIELLO

VAR:      VOLPI

AVAR:       MARINI

Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

4 Commenti

  1. Faccio per fare una battuta, non mi infamate, ma lo vedete che la coppa italia da sempre fastidio? Senza ora Pagliuca sarebbe stato esonerato, invece visto che fra 3 giorni si gioca va tenuto, poi nemmeno dopo la Carrerese visto che c’è il turno infrasettimanale. Da oggi che poteva essere sostituito si va al 5 ottobre dopo Bolzano.

  3. Mi raccomando , tanto per fare un esempio, riproponiamo Carboni in difesa dopo le innumerevoli buone prestazioni in quel ruolo che tra l’altro non e’ neanche il suo. Gia’ da questo si vede la competenza del benzinaio.

  4. Incominciamo a mettere i giocatori nei ruoli giusti e poi si starà a vedere
    uno può cambiare ma i ruolo per ruolo …
    e poi basta con la mezza punta ,o il trequartista,si va per lottare…

