Sarà il Sig. Dionisi de L’Aquila l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Si gioca giovedi, ore 18:30, a Marassi con il Genoa.
Il fischietto abruzzese, in questa stagione sportiva, ha diretto due gare del campionato di serie B. L’ultimo incrocio di Dionisi con gli azzurri risale al dicembre del 2024, gara giocata a San Siro con il Milan e persa 3-0. In totale sono nove i precedenti tra questo arbitro e l’Empoli, il bilancio azzurro è di 2 vittorie, 5 sconfitte e 2 pareggi. Il Genoa non ha precedenti con il fischietto abruzzese. Al VAR ci sarà Maresca di Napoli.
Vediamo tutte le designazioni di giornata:
CAGLIARI – FROSINONE Martedì 23/09 h. 17.00
FELICIANI
DI MONTE – ZANELLATI
IV: COLLU
VAR: CAMPLONE
AVAR: MERAVIGLIA
UDINESE – PALERMO Martedì 23/09 h. 18.30
ZANOTTI
DI GIOIA – DI GIACINTO
IV: ZUFFERLI
VAR: BARONE
AVAR: PRONTERA
MILAN – LECCE Martedì 23/09 h. 21.00
TREMOLADA
BAHRI – BARONE
IV: SOZZA
VAR: MAGGIONI
AVAR: MAZZOLENI
PARMA – SPEZIA Mercoledì 24/09 h. 17.00
MUCERA (foto)
PALERMO – SANTAROSSA
IV: CHIFFI
VAR: GIUA
AVAR: SANTORO
H. VERONA – VENEZIA Mercoledì 24/09 h. 18.30
CALZAVARA
YOSHIKAWA – ZEZZA
IV: BONACINA
VAR: PRONTERA
AVAR: DI PAOLO
COMO – SASSUOLO Mercoledì 24/09 h. 21.00
TURRINI
ROSSI C. – LUCIANI
IV: COLOMBO
VAR: SERRA
AVAR: PAGANESSI
GENOA – EMPOLI Giovedì 25/09 h. 18.30
DIONISI
CECCON – BIFFI
IV: PAIRETTO
VAR: MARESCA
AVAR: GARIGLIO
TORINO – PISA Giovedì 25/09 h. 21.00
PEZZUTO
TRINCHIERI – POLITI
IV: MANGANIELLO
VAR: VOLPI
AVAR: MARINI
Faccio per fare una battuta, non mi infamate, ma lo vedete che la coppa italia da sempre fastidio? Senza ora Pagliuca sarebbe stato esonerato, invece visto che fra 3 giorni si gioca va tenuto, poi nemmeno dopo la Carrerese visto che c’è il turno infrasettimanale. Da oggi che poteva essere sostituito si va al 5 ottobre dopo Bolzano.
Ma a Genova che ci si va a fare? a fare un’altra figura di mmmmerda!!!!
Mi raccomando , tanto per fare un esempio, riproponiamo Carboni in difesa dopo le innumerevoli buone prestazioni in quel ruolo che tra l’altro non e’ neanche il suo. Gia’ da questo si vede la competenza del benzinaio.
Incominciamo a mettere i giocatori nei ruoli giusti e poi si starà a vedere
uno può cambiare ma i ruolo per ruolo …
e poi basta con la mezza punta ,o il trequartista,si va per lottare…