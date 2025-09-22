Sarà il Sig. Dionisi de L’Aquila l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Si gioca giovedi, ore 18:30, a Marassi con il Genoa.

Il fischietto abruzzese, in questa stagione sportiva, ha diretto due gare del campionato di serie B. L’ultimo incrocio di Dionisi con gli azzurri risale al dicembre del 2024, gara giocata a San Siro con il Milan e persa 3-0. In totale sono nove i precedenti tra questo arbitro e l’Empoli, il bilancio azzurro è di 2 vittorie, 5 sconfitte e 2 pareggi. Il Genoa non ha precedenti con il fischietto abruzzese. Al VAR ci sarà Maresca di Napoli.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

CAGLIARI – FROSINONE Martedì 23/09 h. 17.00

FELICIANI

DI MONTE – ZANELLATI

IV: COLLU

VAR: CAMPLONE

AVAR: MERAVIGLIA

UDINESE – PALERMO Martedì 23/09 h. 18.30

ZANOTTI

DI GIOIA – DI GIACINTO

IV: ZUFFERLI

VAR: BARONE

AVAR: PRONTERA

MILAN – LECCE Martedì 23/09 h. 21.00

TREMOLADA

BAHRI – BARONE

IV: SOZZA

VAR: MAGGIONI

AVAR: MAZZOLENI

PARMA – SPEZIA Mercoledì 24/09 h. 17.00

MUCERA (foto)

PALERMO – SANTAROSSA

IV: CHIFFI

VAR: GIUA

AVAR: SANTORO

H. VERONA – VENEZIA Mercoledì 24/09 h. 18.30

CALZAVARA

YOSHIKAWA – ZEZZA

IV: BONACINA

VAR: PRONTERA

AVAR: DI PAOLO

COMO – SASSUOLO Mercoledì 24/09 h. 21.00

TURRINI

ROSSI C. – LUCIANI

IV: COLOMBO

VAR: SERRA

AVAR: PAGANESSI

GENOA – EMPOLI Giovedì 25/09 h. 18.30

DIONISI

CECCON – BIFFI

IV: PAIRETTO

VAR: MARESCA

AVAR: GARIGLIO

TORINO – PISA Giovedì 25/09 h. 21.00

PEZZUTO

TRINCHIERI – POLITI

IV: MANGANIELLO

VAR: VOLPI

AVAR: MARINI