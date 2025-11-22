A V E L L I N O 0 E M P O L I 3

17′ Elia, 46′ pt Saporiti, 95′ Pellegri

Al “Partenio-Lombardi” di Avellino l’Empoli firma una vittoria importante, superando gli irpini per 3-0 grazie alle reti nel primo tempo di Elia e Saporiti, all’ultimo secondo di Pellegri. Il vantaggio arriva con un colpo di testa dell’ex Spezia bravo a sfruttare un cross perfetto dalla sinistra di Moruzzi. Nel finale di frazione è invece Saporiti a illuminare la scena con un destro splendido dal limite dell’area che si infila all’incrocio. Al 95′ torna al gol Pellegri che riceve davanti al portiere e non ha problemi a piazzare chiudendo la partita. Una prova del nove ampiamente superata, sia dalla squadra sia da Alessio Dionisi. Questa partita, attesa dopo la sosta per misurare i progressi compiuti nell’ultimo periodo, ha dato risposte chiare: l’Empoli è in crescita. Il secondo successo consecutivo, il secondo della gestione Dionisi, coincide anche con la seconda gara stagionale chiusa senza subire gol. Seconda vittoria in trasferta. Segnali evidenti che la “cura Dionisi” sta iniziando a prendere forma. Oggi gli azzurri hanno mostrato una superiorità oggettiva nei confronti dell’Avellino, che si è acceso soltanto nella parte finale, spinto più dalla disperazione che da un reale predominio e senza ferire, con poi invece gli azzurri a chiuderla. La fase difensiva, già in miglioramento nelle scorse settimane, ha offerto un’altra prova solida e concreta. Anche la pressione alta, uno dei punti su cui Dionisi ha lavorato di più, ha funzionato con continuità. E quando la fase difensiva cresce e arrivano anche i gol, il destino dell’Empoli può davvero iniziare a cambiare rispetto alle sensazioni di qualche settimana fa. È giusto restare equilibrati e non parlare di squadra “guarita”, ma è altrettanto evidente che i valori di questo gruppo – da tempo considerati più alti di quanto espresso – stanno finalmente emergendo. Anche i singoli stanno crescendo. Moruzzi, criticato fino a poche settimane fa, oggi ha disputato un’altra gara convincente, coronata dall’assist per l’1-0. Saporiti, rimasto per mesi una sorta di oggetto misterioso, sta mostrando i motivi per cui è stato il primo acquisto della stagione, ma il discorso vale un po’ per tutti finendo con la grande importanza di un Pellegri che ritrova il gol. E poi c’è sempre Fulignati che nelle uniche vere opportunità create dall’Avellino, ha risposto da grande portiere. Questa vittoria pesa sulla classifica, pesa sul morale, ma soprattutto pesa sulla costruzione dell’autostima, quel tassello che era mancato nella prima parte di stagione e che Guido Pagliuca non era riuscito a far emergere. Dionisi, da quando ha avuto più tempo e continuità di lavoro, sta invece riuscendo pian piano a farlo. La strada è quella giusta…

AVELLINO (3-5-2) : Daffara; Cancellotti (46′ Palumbo), Simic, Fontanarosa (46′ Enrici); Missori, Baseggio (58′ Patierno), Palmiero, Kumi, Russo (10′ Milani); Biasci (82′ Sounas), Tutino.

A Disp: Pane, Marson, Gyabuaa, Marchisano, Lescano, Mellino.

Allenatore: Raffaele Biancolino

EMPOLI (3-4-2-1) : Fulignati; Curto (78′ Guarino), Lovato, Obaretin; Elia, Degli Innocenti (61′ Ghion) Yepes (69′ Haas) Moruzzi; Shpendi (61′ Ilie) Saporiti; Nasti (69′ Pellegri).

A Disp: Perisan, Ceesay, Indragoli, Tosto, Carboni, Konate, Bianchi.

Allenatore: Alessio Dionisi

ARBITRO: Sig. Fourneau di Roma. Assistenti: Preti/El Filali. VAR: Giua/Del Giovane.

Ammoniti: 22′ Degli Innocenti (E), 30′ Cancellotti (A), 35′ Yepes (E), 40′ Fontanarosa (A), 93′ Saporiti (E),

LIVE MATCH

95′- Arriva il triplice fischio di Fourneau, la trasferta al “Partenio” si trasforma in un trionfo per gli azzurri, che si impongono per 3-0. Primi centri stagionali per Elia, Saporiti e Pellegri. Arriva la seconda vittoria consecutiva che regala alla squadra di Dionisi quel pizzico di serenità mai avuta fin qui,

95′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL torna al gol Pellegri a distanza di un anno, raccoglie il cross basso di Elia, controllo di sinistro e piatto destro che non lascia scampo a Daffara.

94′- Ilie! il destro dell’ex Catanzaro da dentro l’area finisce sopra la traversa.

93′- Ammonito Saporiti nelle file degli azzurri.

92′- Cross di Enrici direttamente sopra la traversa.

90′- Assegnati cinque minuti di recupero.

89′- Problemi per Milani costretto a lasciare il campo. Biancolino non ha più cambi, l’Avellino chiuderà in dieci.

88′- Saporiti conquista una preziosa punizione per gli azzurri.

86′- Cross con il sinistro di Sounas respinto da Lovato. Sull’altra sponda il destro di Pellegri viene intercettato finendo tra le braccia di Daffara.

85′- Ultimi assalti dell’Avellino a caccia di quel gol che renderebbe il finale palpitante.

84′- Fulignati! ci mette una pezza il portiere azzurro sul colpo di testa di Kumi messo in movimento da Palumbo.

83′- Saporiti trova in area Pellegri il quale cerca un colpo di tacco sfiorando soltanto la sfera.

82′- Finisce i cambi anche Biancolino: Sounas per Biasci.

80′- Cross di Missori bloccato in presa a terra da Fulignati.

78′- Ultimo cambio per Dionisi: Guarino per Curto.

76′- Pellegri recupera palla, allarga per Haas che si procura il quarto angolo per gli azzurri.

74′- Occasione Avellino! stavolta è Tutino a mandare all’ortiche la palla del possibile 1-2 su cross di Missori. Stavolta la difesa azzurra si era fatta tagliare fuori.

72′- Fulignati! Dalla bandierina Palumbo a trovare la sponda dell’ex Simic per il colpo di testa a botta sicura di Kumi respinto dal portiere azzurro con un eccellente intervento d’istinto.

72′- L’Avellino beneficia del quarto corner della gara.

71′- Fulignati esce con il destro fuori dall’area anticipando Biasci.

69′- Altro doppio cambio per gli azzurri: Pellegri ed Haas prendono il posto di Nasti e Yepes.

67′- Palumbo allarga per Missori, il suo cross controllato facilmente in presa alta da Fulignati.

65′- Ci si avvicina alla metà della ripresa con gli azzurri in fase di contenimento. La pressione degli irpini finora non sta portando grossi pericoli dalle parti di Fulignati.

63′- Obaretin in chiusura su Biasci concede la rimessa laterale all’Avellino.

61′- Doppia sostituzione per Dionisi: Ghion ed Ilie per Degli Innocenti e Shpendi.

59′- Lovato anticipa proprio il neo entrato Patierno favorendo l’uscita di Fulignati.

58′- Quarta sostituzione per l’Avellino: Patierno per Baseggio.

57′- Sull’altra sponda Elia viene tagliato fuori da Milani poi rientra sull’avversario, il cross del venezuelano finisce sopra la traversa.

56′- Nasti protegge palla nella metà campo avversaria liberando Saporiti, il quale serve Shpendi chiuso da Simic.

55′- Ottimo anticipo di Curto su Biasci ma la palla rimane in possesso dell’Avellino.

53′- Besaggio si trascina il pallone oltre la linea laterale. Rimessa per gli azzurri nei pressi della propria area ma i padroni di casa hanno alzato i livelli d’intensità.

51′- Più aggressiva la squadra di Biancolino passata dal 3-5-2 al 4-3-1-2 preventivato alla vigilia. Azzurri finora attenti a non concedere spazi.

49′- Gli irpini pareggiano il conto dei corner, 3-3 la situazione degli angoli. Batte Baseggio con palla spedita in area, allontana la difesa azzurra.

47′- L’Avellino si procura il primo angolo della seconda frazione. C’è da attendersi un forcing dei padroni di casa in questo secondo tempo.

46′- Gli azzurri giocano il primo pallone della ripresa. Nell’intervallo doppio cambio per Biancolino: Palumbo ed Enrici per Cancellotti e Fontanarosa.

2° Tempo

47′- Si va all’intervallo al Partenio tra i fischi del pubblico biancoverde con gli azzurri in vantaggio per 2-0 sull’Avellino. Decidono le reti di Elia e Saporiti al termine di una prima frazione ben giocata.

46′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Eccolo il primo centro in B di Edoardo Saporiti. Sinistro a giro dal vertice sinistro dell’area che toglie le ragnatele dall’angolo alla sinistra di Daffara

45′- Assegnati due minuti di recupero.

43′- Chiusura eccellente di Elia che cambia gioco per Saporiti. Il destro a giro dell’ex Lucchese sorvola la traversa.

41′- Sugli sviluppi della punizione di Saporiti allontana Daffara, Shpendi si porta la palla sul destro respinto in angolo da Simic. Dalla bandierina Degli Innocenti per Moruzzi, interviene Forneau che sanziona un fallo in attacco agli azzurri.

40′- Fontanarosa è il secondo ammonito nelle file dell’Avellino, punito il fallo su Elia.

38′- Occasione Avellino! Tutino servito all’altezza del dischetto non trova lo spazio per la conclusione, lo scarico per Biasci: il suo destro finisce alto.

37′- Gara fin qui ordinata e attenta degli azzurri meritatamente in vantaggio. Intanto Saporiti cerca il filtrante per Curto intercettato, poi il cross di Elia non trova Moruzzi sul secondo palo. Azione azzurra interrotta dal fallo di Curto nella metà campo biancoverde.

35′- Yepes spende un giallo per fermare uno dei due ex di giornata: ovvero Tutino.

34′- Curto cerca spazio nell’area dell’Avellino ma la difesa biancoverde fa buona guardia.

32′- Fulignati! il portiere azzurro si oppone alla deviazione di Milani su cross da destra di Missori.

30′- Cancellotti è il primo ammonito dell’Avellino, reo di aver vistosamente trattenuto Saporiti.

29′- Prima del contatto tra Fontanarosa ed Obaretin, la traiettoria del corner aveva attraversato la linea di fondo nella sua traiettoria aerea.

28′- Guadagna il primo angolo la squadra irpina con Missori.

26′- Curto pesca in verticale Nasti tra Simic e Fontanarosa, il suo destro viene disinnescato da Daffara.

24′- Saporiti commette fallo su Kumi, Forneau assegna un calcio di punizione all’undici di Biancolino.

24′- Esce con i tempi giusti Fulignati in anticipo su Tutino.

22′- Degli Innocenti è il primo ammonito della gara. Punito il suo intervento su Tutino.

21′- Besaggio da sinistra lascia partire un cross comodamente controllato da Fulignati.

19′- Si guadagna una rimessa laterale l’Avellino. Palla in profondità sulla quale Lovato è abile a farla scorrere oltre la linea di fondo.

17′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL la sblocca Elia raccogliendo il cross di Moruzzi nel cuore dell’area biancoverde: anticipa Milani di testa indirizzando la sfera alla sinistra di Daffara

15′- Avvio convincente degli azzurri, che si sono guadagnati già due tiri dalla bandierina.

13′- Sugli sviluppi del secondo angolo per l’Empoli affidato a Saporiti, sul secondo palo Moruzzi può soltanto colpire di testa senza riuscire a dare potenza e precisione.

12′- Porta la pressione alta la squadra di Dionisi. Moruzzi con una percussione a sinistra conquista il primo tiro della bandierina. Dalla bandierina va Degli Innocenti, Obaretin viene francobollato da Fontanarosa: palla sul fondo. Sarà ancora angolo per gli azzurri.

10′- Biancolino costretto al primo cambio: al posto dello sfortunato Russo entra Milani

9′- Rimane ancora a terra Russo.

7′- Contatto tra Elia e Russo, rimane a terra il numero 10 dell’Avellino.

5′- Funziona la tattica del fuorigioco degli azzurri. Si incarica della punizione l’estremo difensore dell’Empoli con il destro.

3′- Impreciso il passaggio di Palmiero che intendeva servire Biasci, Si riparte da Fulignati.

1′- Il primo pallone viene giocato dagli irpini, è una classica giornata invernale al “Partenio Lombardi”. Pioggia fitta e freddo intenso, riflettori dello stadio già accesi.

0′ – Rispetto a quanto annunciato ieri, Moruzzi vince il ballottaggio con Carboni, Yepes con Ghion e Nasti è preferito a Pellegri. Parte dalla panchina Guarino. In avanti dovrebbero mettersi 2-1 ma Shpendi può avanzare portando cosi l’assetto ad 1-2.

1° Tempo