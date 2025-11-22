|A V E L L I N O
|0
|E M P O L I
|3
17′ Elia, 46′ pt Saporiti, 95′ Pellegri
Al “Partenio-Lombardi” di Avellino l’Empoli firma una vittoria importante, superando gli irpini per 3-0 grazie alle reti nel primo tempo di Elia e Saporiti, all’ultimo secondo di Pellegri. Il vantaggio arriva con un colpo di testa dell’ex Spezia bravo a sfruttare un cross perfetto dalla sinistra di Moruzzi. Nel finale di frazione è invece Saporiti a illuminare la scena con un destro splendido dal limite dell’area che si infila all’incrocio. Al 95′ torna al gol Pellegri che riceve davanti al portiere e non ha problemi a piazzare chiudendo la partita. Una prova del nove ampiamente superata, sia dalla squadra sia da Alessio Dionisi. Questa partita, attesa dopo la sosta per misurare i progressi compiuti nell’ultimo periodo, ha dato risposte chiare: l’Empoli è in crescita. Il secondo successo consecutivo, il secondo della gestione Dionisi, coincide anche con la seconda gara stagionale chiusa senza subire gol. Seconda vittoria in trasferta. Segnali evidenti che la “cura Dionisi” sta iniziando a prendere forma. Oggi gli azzurri hanno mostrato una superiorità oggettiva nei confronti dell’Avellino, che si è acceso soltanto nella parte finale, spinto più dalla disperazione che da un reale predominio e senza ferire, con poi invece gli azzurri a chiuderla. La fase difensiva, già in miglioramento nelle scorse settimane, ha offerto un’altra prova solida e concreta. Anche la pressione alta, uno dei punti su cui Dionisi ha lavorato di più, ha funzionato con continuità. E quando la fase difensiva cresce e arrivano anche i gol, il destino dell’Empoli può davvero iniziare a cambiare rispetto alle sensazioni di qualche settimana fa. È giusto restare equilibrati e non parlare di squadra “guarita”, ma è altrettanto evidente che i valori di questo gruppo – da tempo considerati più alti di quanto espresso – stanno finalmente emergendo. Anche i singoli stanno crescendo. Moruzzi, criticato fino a poche settimane fa, oggi ha disputato un’altra gara convincente, coronata dall’assist per l’1-0. Saporiti, rimasto per mesi una sorta di oggetto misterioso, sta mostrando i motivi per cui è stato il primo acquisto della stagione, ma il discorso vale un po’ per tutti finendo con la grande importanza di un Pellegri che ritrova il gol. E poi c’è sempre Fulignati che nelle uniche vere opportunità create dall’Avellino, ha risposto da grande portiere. Questa vittoria pesa sulla classifica, pesa sul morale, ma soprattutto pesa sulla costruzione dell’autostima, quel tassello che era mancato nella prima parte di stagione e che Guido Pagliuca non era riuscito a far emergere. Dionisi, da quando ha avuto più tempo e continuità di lavoro, sta invece riuscendo pian piano a farlo. La strada è quella giusta…
AVELLINO (3-5-2) : Daffara; Cancellotti (46′ Palumbo), Simic, Fontanarosa (46′ Enrici); Missori, Baseggio (58′ Patierno), Palmiero, Kumi, Russo (10′ Milani); Biasci (82′ Sounas), Tutino.
A Disp: Pane, Marson, Gyabuaa, Marchisano, Lescano, Mellino.
Allenatore: Raffaele Biancolino
EMPOLI (3-4-2-1) : Fulignati; Curto (78′ Guarino), Lovato, Obaretin; Elia, Degli Innocenti (61′ Ghion) Yepes (69′ Haas) Moruzzi; Shpendi (61′ Ilie) Saporiti; Nasti (69′ Pellegri).
A Disp: Perisan, Ceesay, Indragoli, Tosto, Carboni, Konate, Bianchi.
Allenatore: Alessio Dionisi
ARBITRO: Sig. Fourneau di Roma. Assistenti: Preti/El Filali. VAR: Giua/Del Giovane.
Ammoniti: 22′ Degli Innocenti (E), 30′ Cancellotti (A), 35′ Yepes (E), 40′ Fontanarosa (A), 93′ Saporiti (E),
95′- Arriva il triplice fischio di Fourneau, la trasferta al “Partenio” si trasforma in un trionfo per gli azzurri, che si impongono per 3-0. Primi centri stagionali per Elia, Saporiti e Pellegri. Arriva la seconda vittoria consecutiva che regala alla squadra di Dionisi quel pizzico di serenità mai avuta fin qui,
95′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL torna al gol Pellegri a distanza di un anno, raccoglie il cross basso di Elia, controllo di sinistro e piatto destro che non lascia scampo a Daffara.
94′- Ilie! il destro dell’ex Catanzaro da dentro l’area finisce sopra la traversa.
93′- Ammonito Saporiti nelle file degli azzurri.
92′- Cross di Enrici direttamente sopra la traversa.
90′- Assegnati cinque minuti di recupero.
89′- Problemi per Milani costretto a lasciare il campo. Biancolino non ha più cambi, l’Avellino chiuderà in dieci.
88′- Saporiti conquista una preziosa punizione per gli azzurri.
86′- Cross con il sinistro di Sounas respinto da Lovato. Sull’altra sponda il destro di Pellegri viene intercettato finendo tra le braccia di Daffara.
85′- Ultimi assalti dell’Avellino a caccia di quel gol che renderebbe il finale palpitante.
84′- Fulignati! ci mette una pezza il portiere azzurro sul colpo di testa di Kumi messo in movimento da Palumbo.
83′- Saporiti trova in area Pellegri il quale cerca un colpo di tacco sfiorando soltanto la sfera.
82′- Finisce i cambi anche Biancolino: Sounas per Biasci.
80′- Cross di Missori bloccato in presa a terra da Fulignati.
78′- Ultimo cambio per Dionisi: Guarino per Curto.
76′- Pellegri recupera palla, allarga per Haas che si procura il quarto angolo per gli azzurri.
74′- Occasione Avellino! stavolta è Tutino a mandare all’ortiche la palla del possibile 1-2 su cross di Missori. Stavolta la difesa azzurra si era fatta tagliare fuori.
72′- Fulignati! Dalla bandierina Palumbo a trovare la sponda dell’ex Simic per il colpo di testa a botta sicura di Kumi respinto dal portiere azzurro con un eccellente intervento d’istinto.
72′- L’Avellino beneficia del quarto corner della gara.
71′- Fulignati esce con il destro fuori dall’area anticipando Biasci.
69′- Altro doppio cambio per gli azzurri: Pellegri ed Haas prendono il posto di Nasti e Yepes.
67′- Palumbo allarga per Missori, il suo cross controllato facilmente in presa alta da Fulignati.
65′- Ci si avvicina alla metà della ripresa con gli azzurri in fase di contenimento. La pressione degli irpini finora non sta portando grossi pericoli dalle parti di Fulignati.
63′- Obaretin in chiusura su Biasci concede la rimessa laterale all’Avellino.
61′- Doppia sostituzione per Dionisi: Ghion ed Ilie per Degli Innocenti e Shpendi.
59′- Lovato anticipa proprio il neo entrato Patierno favorendo l’uscita di Fulignati.
58′- Quarta sostituzione per l’Avellino: Patierno per Baseggio.
57′- Sull’altra sponda Elia viene tagliato fuori da Milani poi rientra sull’avversario, il cross del venezuelano finisce sopra la traversa.
56′- Nasti protegge palla nella metà campo avversaria liberando Saporiti, il quale serve Shpendi chiuso da Simic.
55′- Ottimo anticipo di Curto su Biasci ma la palla rimane in possesso dell’Avellino.
53′- Besaggio si trascina il pallone oltre la linea laterale. Rimessa per gli azzurri nei pressi della propria area ma i padroni di casa hanno alzato i livelli d’intensità.
51′- Più aggressiva la squadra di Biancolino passata dal 3-5-2 al 4-3-1-2 preventivato alla vigilia. Azzurri finora attenti a non concedere spazi.
49′- Gli irpini pareggiano il conto dei corner, 3-3 la situazione degli angoli. Batte Baseggio con palla spedita in area, allontana la difesa azzurra.
47′- L’Avellino si procura il primo angolo della seconda frazione. C’è da attendersi un forcing dei padroni di casa in questo secondo tempo.
46′- Gli azzurri giocano il primo pallone della ripresa. Nell’intervallo doppio cambio per Biancolino: Palumbo ed Enrici per Cancellotti e Fontanarosa.
47′- Si va all’intervallo al Partenio tra i fischi del pubblico biancoverde con gli azzurri in vantaggio per 2-0 sull’Avellino. Decidono le reti di Elia e Saporiti al termine di una prima frazione ben giocata.
46′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Eccolo il primo centro in B di Edoardo Saporiti. Sinistro a giro dal vertice sinistro dell’area che toglie le ragnatele dall’angolo alla sinistra di Daffara
45′- Assegnati due minuti di recupero.
43′- Chiusura eccellente di Elia che cambia gioco per Saporiti. Il destro a giro dell’ex Lucchese sorvola la traversa.
41′- Sugli sviluppi della punizione di Saporiti allontana Daffara, Shpendi si porta la palla sul destro respinto in angolo da Simic. Dalla bandierina Degli Innocenti per Moruzzi, interviene Forneau che sanziona un fallo in attacco agli azzurri.
40′- Fontanarosa è il secondo ammonito nelle file dell’Avellino, punito il fallo su Elia.
38′- Occasione Avellino! Tutino servito all’altezza del dischetto non trova lo spazio per la conclusione, lo scarico per Biasci: il suo destro finisce alto.
37′- Gara fin qui ordinata e attenta degli azzurri meritatamente in vantaggio. Intanto Saporiti cerca il filtrante per Curto intercettato, poi il cross di Elia non trova Moruzzi sul secondo palo. Azione azzurra interrotta dal fallo di Curto nella metà campo biancoverde.
35′- Yepes spende un giallo per fermare uno dei due ex di giornata: ovvero Tutino.
34′- Curto cerca spazio nell’area dell’Avellino ma la difesa biancoverde fa buona guardia.
32′- Fulignati! il portiere azzurro si oppone alla deviazione di Milani su cross da destra di Missori.
30′- Cancellotti è il primo ammonito dell’Avellino, reo di aver vistosamente trattenuto Saporiti.
29′- Prima del contatto tra Fontanarosa ed Obaretin, la traiettoria del corner aveva attraversato la linea di fondo nella sua traiettoria aerea.
28′- Guadagna il primo angolo la squadra irpina con Missori.
26′- Curto pesca in verticale Nasti tra Simic e Fontanarosa, il suo destro viene disinnescato da Daffara.
24′- Saporiti commette fallo su Kumi, Forneau assegna un calcio di punizione all’undici di Biancolino.
24′- Esce con i tempi giusti Fulignati in anticipo su Tutino.
22′- Degli Innocenti è il primo ammonito della gara. Punito il suo intervento su Tutino.
21′- Besaggio da sinistra lascia partire un cross comodamente controllato da Fulignati.
19′- Si guadagna una rimessa laterale l’Avellino. Palla in profondità sulla quale Lovato è abile a farla scorrere oltre la linea di fondo.
17′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL la sblocca Elia raccogliendo il cross di Moruzzi nel cuore dell’area biancoverde: anticipa Milani di testa indirizzando la sfera alla sinistra di Daffara
15′- Avvio convincente degli azzurri, che si sono guadagnati già due tiri dalla bandierina.
13′- Sugli sviluppi del secondo angolo per l’Empoli affidato a Saporiti, sul secondo palo Moruzzi può soltanto colpire di testa senza riuscire a dare potenza e precisione.
12′- Porta la pressione alta la squadra di Dionisi. Moruzzi con una percussione a sinistra conquista il primo tiro della bandierina. Dalla bandierina va Degli Innocenti, Obaretin viene francobollato da Fontanarosa: palla sul fondo. Sarà ancora angolo per gli azzurri.
10′- Biancolino costretto al primo cambio: al posto dello sfortunato Russo entra Milani
9′- Rimane ancora a terra Russo.
7′- Contatto tra Elia e Russo, rimane a terra il numero 10 dell’Avellino.
5′- Funziona la tattica del fuorigioco degli azzurri. Si incarica della punizione l’estremo difensore dell’Empoli con il destro.
3′- Impreciso il passaggio di Palmiero che intendeva servire Biasci, Si riparte da Fulignati.
1′- Il primo pallone viene giocato dagli irpini, è una classica giornata invernale al “Partenio Lombardi”. Pioggia fitta e freddo intenso, riflettori dello stadio già accesi.
0′ – Rispetto a quanto annunciato ieri, Moruzzi vince il ballottaggio con Carboni, Yepes con Ghion e Nasti è preferito a Pellegri. Parte dalla panchina Guarino. In avanti dovrebbero mettersi 2-1 ma Shpendi può avanzare portando cosi l’assetto ad 1-2.
Bene difesa con turno di riposo a Guarino e Lovato a centro….bene insistere su Degl’Innocenti…bene Nasti…dubbi su Moruzzi o Saporiti…. soprattutto il secondo…ma anche Ilie è impalpabile…Ghion, Ceesay e Pellegri pronti per secondo tempo…
Veramente curioso di Nasti.
Formazione che mi intriga. Speriamo bene, forza ragazzi
È un 3412, come è giusto che sia.
veramente è un 3421 però va bene lo stesso… l’ importante sarebbe vincere!! 💪
avanti così ragazzi forza Empoli
Alè! Forza 💪
Non me ne frega niente dei meriti sul nostro gol, Obaretin è e resta un giocatore stilisticamente e tecnicamente mediocre edvinguardabile.
Se penso a chi ha calcato quella fascia nella nostra storia….
posa il fiasco
Bravo Curto, davanti alla porta, invece di tirare, cerca il passaggio.
Evidentemente hanno paura di sbagliare….
Be è un difensore e anche con i piedi di marmo. Sicuramente doveva tirare, ma non lo giudico di certo per un “errore” di valutazione in area avversaria. Lo goudico per quello che fa nella nostra metà campo. Grintoso, ma a volte fuori tempo per ora. Non diverso dagli altri difensori (tranne Lovato naturalmente)
C’è una mediocrità nei 22 in campo allucinante.
Yepes che si fa ammonire con tutino solo contro 5 dei nostri.
Curto e soprattutto obaretin che sono osceni ogni volta che hanno il pallone tra loro.
Menomale almeno per ora non si vede carboni.
Loro poi ne hanno 2/3 veramenti impresentabili.
E non è colpa del campo pesante.
Hanno avuto 2 occasioni anche loro.
Poteva essere 1-1 oppure anche 0-3.
Partita che a me tecnicamente non sta piacendo anche a causa delle continue interruzioni dell arbitro.
Sarò libero di non essere rilassato quando vedo obaretin con il pallone tra i piedi?
Voi esaltavate pure ignacchitibe carboni siccome.
Ricordati che siamo in B.
Si comincia a rivedere un Empoli decente finalmente. Forza ragazzi.
Finalmente si è capito che bisogna tirare da fuori, anche col rischio di sbagliare.
Bene così, Saporiti l’unico che ha il buon tiro tra i nostri, ma anche i compagni ci devono provare di più.
Mamma mia che Empoli .
Stiamo giocando veramente bene su un campo pesantissimo .
Elia devastante , Degl’innocenti veramente bravo
E scivoloso non pesante il sintetico non diventa pesante ma chi ha più gamba si vede molto di più …
ti permette il sintetico di giocare con pioggia…
a confronto di un campo di terra erba …te lo può confermare un qualsiasi giocatore U.I.S.P
Io gioco a calcio e credimi oggi con questa pioggia pesa 30 kg
Ti garantisco con la terra e i pestaggio con i tacchetti nemmeno rotola la palla , forse tu sei giovane …
Oggi si arriva prima noi sul pallone …
peccato per i 2 centrali ammoniti….
Bravo Saporiti bel gol e Nasti fa la punta…
Un primo tempo da squadra vera; bravo Dionisi.
Buon primo tempo, forse addirittura superiori i loro demeriti dei nostri meriti.
Moruzzi fa cose buone e poi si perde difensivamente in altre, deve crescere, ma lo preferisco a Carboni. Obaretin, bravo sul gol ma anche a me da l’impressione di non dare sicurezza. Per ora piaciuti molto Lovato, Yepes (tranne che sull’ammonizione, ma per possiamo passarci sopra), Elia a destra (oltre il gol, molti cross). Nasti si sbatte, ma doveva fare meglio a tu per tu col portiere. Gran go di Saporiti, che fino a quel momento si era visto poco. Shpendi invece molto fuori dal gioco, forse deve trovare posizione in campo
Shpendi ha fatto un lavoro pauroso invece. Vaga in mezzo alle linee facendo da filtro e servendo i compagni. Quello è il suo ruolo, finalmente stiamo trovando un assetto tattico adeguato agli interpreti. Probabilmente con la difesa a 4, e quindi un 4321, possiamo fare molto bene ma, nell’ attesa, come scritto in un articolo qualche giorno fa, il 2-1 davanti è al momento la soluzione migliore. Nasti davanti tutta la vita, è l’ unica vera Prima punta che abbiamo arruolabile al momento.
Semplicemente mi aspetto più dialogo Nasti Shpendi, non ho mica detto che non si è impegnato.
Sogno o son desto…
Sicuramente il primo tempo più bello della stagione… almeno per nervoso …
Forza ragazzi
Chi sa giocare a calcio si vede anche in condizioni difficili. Come elia e saporiti.
Moruzzi non è certo un fenomeno ma chi voleva carboni titolare in questa squadra voleva il male dell empoli.
Un gol da antologia quello di Saporiti!
L’impressione (finalmente) è di vedere una SQUADRA
Ma Yepes sull’ammonizione non lo tocca nemmeno!!!!ARBITRAGGIO INDECENTE!!! Ammonizione senza nemmeno il fallo!!!.Ha regalato agli irpini 12/13 punizioni.A noi ne ha fischiate 4 …
Marco semplicemente e il contrario di Chiavari quando sbagli formazione e hai meno gamba degli avversari….
Ancora è lunga, aspettiamo ad esultare; però l’inversione di tendenza che aspettavamo tutti, sembrerebbe palese
Calma adesso, giochiamo corto, raccolti, compatti. Ancora un s’è fatto nulla ma….che goduria!
Secondo me invece va chiusa, non dobbiamo abbassarci.
io l’avevo detto ragazzi! oggi si vince! viva l empoli viva Dionisi! siamo troppo più forti! date retta ai vostro messia.
Saporiti, bellissimo gol!
Non mi fido dell’arbitro…
… a chi lo dici!
Purtroppo neanche io, metterei Ghion e Haas prima possibile, non per demeriti anzi, ma per paura che sta partita può cambiare solo con una nostra espulsione
Palumbo sta facendo un po quello che vuole da quando è entrato. Il Mister deve metterci una toppa il prima possibile
Palumbo sta costringenfo Degli innocenti a fare il terzino, e da ammonito.Dobbiamo mettere un centrocampista interno di copertura
Ragazzi, quando Obaretin ha la palla ho sempre paura…
si sta rischiando troppo. occhio.
Io lo dicevo che Tutino sera ripreso noi 😂🤣😂
Stiamo giocando male ora.
I giocatori sembrano che abbiano paura di portarla a casa
Occhio ragazzi! Concentrati!! Non è ancora finita!
Ultimo cambio non l’ho capito o Curto aveva qualcosa sennò non ha senso.
Ci sono giocatori molto più stanchi in campo (i due esterni per esempio)
Curto ha segnalato un problema ai flessori
Ma che portiere che abbiamo!!!!! Gioca quasi meglio di Oberatin!
Non gli hai fatto proprio un complimentone … 😂😂😂
Prevedibile che loro nel secondo tempo avrebbero tentato il tutto x tutto, ma noi ci siamo fatti schiacciare troppo.
La seconda frazione non mi è piaciuta, anche in superiorità numerica abbiamo fatto poco per chiudere il match.
Anche stavolta ringraziamo Fulignati.
Nel complesso, come compattezza di squadra siamo migliorati.
La mano dell’allenatore si vede.
Nonostante le 2 occasioni concesse ho apprezzato più il secondo tempo del primo.
Buona gestione del vantaggio.
Con concretezza.
Haas straordinario da quando è entrato.
Su Haas d’accordo, ingresso veramente di spessore.
Secondo tempo invece non mi è piaciuto, potevano andare sul 2-2 se non avessimo un gran portiere e se Tutino non avesse sbagliato un gol già fatto.
In ogni caso vittoria meritata
Sono state occasioni casuali le loro.
Non avevo la sensazione di prendere gol.
Sono d’accordo.2 azioni nel nulla.Sempre padroni della partita.
Primo clean sheet in trasferta, prima vittoria consecutiva. Secondo tempo un po’ troppo in affanno, ma ci può stare in un campo difficile come questo… Comunque la squadra mi sembra sbloccata mentalmente, complimenti a Dionisi che si sta rivelando l’allenatore giusto nel posto giusto.
Grande Pietro! Te lo meritavi! Ma grande anche il velo di Haas!
e 3!
O ragazzi!!!! E un c’è ne per nessuno!!!!
Grazie Dionisi…bastava solo un allenatore normale….Ora sono più sereno.
Altra ottima prestazione che segue a quella altrettanto ottima contro il Catanzaro, primo tempo praticamente perfetto senza subire niente, nel secondo loro naturalmente hanno dato il tutto per tutto ma paradossalmente abbiamo subito molto poco. Contento di tutti i ragazzi e per Pellegri che ritrova il gol dopo un anno. Avanti così!
3 pere 🍐🍐 🍐
Vittoria importantissima in una trasferta sempre difficile
Agganciata la zona playoff!
bella e importante vittoria. Finalmente la classifica fa meno paura e possiamo guardare al futuro con più ottimismo. Anche se mai abbassare la guardia. Felice per la rete di Pellegri. Non avremo grandi campioni ma sicuramente una rosa molto ampia e ben assortita. Dionisi allenatore di categoria superiore. il nostro campionato e’ iniziato adesso….il Real Palermo ha solo 3 punti in più….
Ora due partite in casa! Dove le nostre punte si scatenano…
In effetti finora abbiamo mandato in gol tutti i giocatori offensivi:
5 Popov
5 Shpendi
2 Ceesay
1 Elia
1 Pellegri
1 Nasti
1 Saporiti
Secondo tempo un po’ sofferto ma ci sta, grande gestione del vantaggio e tutti sempre molto lucidi. Oggi si gode e parecchio, e soprattutto sono contento matto per pellegri!
Siamo a 8 punti dal Modena; un voglio dì artro.
Mi sa che da Entella abbiamo svoltato.
troviamo critiche anche oggi dai….cosa non andato bene ?
3-0 non da risposte?
Bravissimi tutti, la vittoria che ci voleva: due partite senza subire gol, due vittorie di fila, gara affrontata senza paura, con lo spirito giusto… finalmente si vede una squadra che, giocando così , può dire la sua con chiunque: presto per darsi obiettivi ma il lavoro dell’allenatore si inizia davvero a vedere… Forza Empoli !!
Saporiti, gran gara. 0-3!!
Qualcuno ha visto Riccardo? o Cane che si morde la coda? o Dario Plaza?
attendevo oggi con impazienza….Dionisi ha trovato una squadra sgangherata e sulle gambe causa preparazione dilettantistica , giocatori spaesati e confusi…..
speravo che questi 15gg dassero la linea per il futuro, con il rientro di 3 giocatori fondamentali siamo in linea con i play off che credo siano nel Ns percorso
bravo Dionisi ….chi rimpiange Pagliuca ha dei problemi calcistici importanti
Andiamo tranquilli prima si raggiunge una tranquilla salvezza poi possiamo anche sognare qualcosa di più bella vittoria tonda oggi è senza subire gol si comincia a vedere la mano dell allenatore
Finalmente un grande risultato e una buona prestazione, AVANTI EMPOLI
Avere più gamba ora porterà molti punti e quello che speravo di vedere …
io rimpiango ancora Chiavari con un altra formazione …
nel calcio bisogna anche vedere come arrivano gli avversari Avellino 7 infortuni più 3 oggi , a Chiavari andava analizzato il loro momento …
poi finalmente col la punta centrale Nasti … Pellegri deve solo non farsi male dargli tempo e non forzare la muscolatura …
Molto felice per la porta Azzurra rimasta inviolata anche oggi dopo Catanzaro: a me sarebbe bastato quello, come scrissi in settimana.
Vittoria roboante oltre ogni più rosea aspettativa.
Ma questo non deve creare nessuna illusione.
La vittoria serve per il morale e la crescita di autostima.
Ad oggi non si può parlare di 3 punti importanti per rilanciarsi in classifica perché troppo ampio rimane lo svantaggio accumulato con le battistrada
contentissimo della prova corale di squadra e , lasciatemelo dire, sono contento per pellegri dopo l’infortunio
Pagliuca media punti 1,28
Dionisi media punti 1,33
Sono contento anch’io, ma continuo a dire che anche il cecinese avrebbe aiutato la squadra a crescere.
Ovvia!!! … si è vista una squadra e una partita di calcio…c’è nè eravamo dimenticati…e non vergognatevi a dire che in parte il merito è di Dionisi che ha messo bene la squadra in campo , togliendogli un po di spettri dalla testa e valorizzando le qualità di qualche singolo, non si è fatto niente ma la strada è quella giusta …speriamo di progredire ancora
Viene su Saporiti,direi
Fabiuss ti dico la verità: quando è entrato Pellegri mi sono fatto il segno della croce per via del sintetico e della pioggia. Poi ha addirittura segnato!
Benino l’Empoli, non bene, benino, con un secondo tempo in difficoltà e con errori gravi sotto porta dell’Avellino, specie quello di Tutino ! Fulignati ancora il migliore in campo, bene Elia e Saporiti. Avellino in difficoltà, nelle ultime partite inguardabile avrebbe avuto problemi contro chiunque !
con tutto il rispetto per Pagliuca, sotto la sua gestione una partita cosí non si é mai vista, ma neanche col binocolo. poi sarebbe potuta anche accadere…ma é inutile stare a pensarci ora. vediamo se abbiamo cominciato davvero a ingranare.
forza ragazzi
Finalmente si vedono i miglioramenti della squadra e la mano di Dionisi. Ma la cosa che mi ha fatto più felice è la rete di Pellegri. Grande Pietro! Adesso abbiamo anche ritrovato due forti attaccanti tra lui e Nasti.