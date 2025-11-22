Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti vittoriosi dalla gara di Avellino

FULIGNATI: 7 L’Empoli non vince grazie alle sue parate ma anche oggi ne compie almeno tre davvero importanti che, in ogni caso, tengono il risultato a nostro favore. Prezioso!

CURTO: 6,5 Solido, preciso e bravo anche nelle uscite. Giocatore in crescita ed in fiducia.

GUARINO: S.V.

LOVATO: 6,5 Gioca da centrale in una posizione “inedita” in stagione. Ogni tanto Tutino lo fa tribolare ma spesso si rende protagonista nell’annullare le sortite biancoverdi. Bravo nel gioco aereo.

OBARETIN: 6,5 Bravissimo in occasione del primo gol azzurro quando è caparbio ne giocare quel pallone che poi va sui piedi di Moruzzi. Bravo anche nel difendere dove compie un passo avanti.

ELIA: 7 Sta tornando il giocatore visto nella primissima parte di stagione. Bravo nelle incursioni dimostrando sempre i tempi giusti. Si toglie anche la soddisfazione del primo gol stagionale quando stacca benissimo sul cross di Moruzzi dandoci il vantaggio. Porta a casa anche l’assist vincente nel finale.

DEGLI INNOCENTI: 6 Forse condizionato anche un po’ dal giallo gioca una partita abbastanza contratta dove sempre non riesce a far filtro. Ci sono però delle situazione interessanti anche nella sua prova che è sufficiente.

GHION: 5,5 Entra forse nel momento peggiore, ma si abbassa troppo e non riesce ad incidere

YEPES: 6 Gara di quantità dove riesce a far legna in fase difensiva e gioca qualche pallone interessante in avanti.

HAAS: 6 Entra con voglia e prova a dare il suo contributo, soprattutto in fase di non possesso.

MORUZZI: 6,5 Un primo tempo davvero importante sotto ogni punto di vista, impreziosito da quell’assist per il primo gol. Bravo anche nel gioco sporco. Nel finale va in calando ma è in crescendo il suo percorso.

SHPENDI: 6 Come sempre si muove tanto e bene. Viene servito poco e poco è pericoloso.

ILIE: 6 Bravo nell’andare al tiro nel finale dimostrando carattere ed intraprendenza.

SAPORITI: 7 Un gol da stropicciarsi gli occhi. Oltre quello c’è una partita di grande qualità e di grande precisione. Oggetto del mistero fino a poche settimane fa, adesso è giocatore assai prezioso.

NASTI: 6 Peccato per il gol che si divora. Gioca una partita dove fa un po di fatica, poco aiutato anche dal campo ma c’è tanto sacrificio e tiene alta la squadra.

PELLEGRI: 6,5 Entra quando di fatto l’Avellino è tutto avanti alla ricerca del gol disperazione ma, alla fine, gli arriva il pallone giusto e si dimostra attaccante di razza nel segnare con freddezza. Gol moralmente importantissimo.

MISTER DIONISI: 7 Seconda vittoria consecutiva, senza gara senza prendere gol. La squadra cresce e prende maggiore consapevolezza dei propri mezzi, gioca con maggiore tranquillità, difende bene, pressa come un mastino e si sa rendere pericolosa. Le due settimane a disposizione sono state sfruttate davvero al meglio con una gara preparata bene sotto ogni punto di vista. Non era facile contro un Avellino affamato e su un sintetico zuppo d’acqua. Nel primo tempo si è vista una categoria di differenza tra le squadre, poi come logico nel secondo, avanti di due, ci siamo un po’ abbassati e qualcosa abbiamo concesso. Ma le “grandi” squadre (e per adesso mettiamo volutamente le virgolette) sono quelle che sanno subire senza incassare e poi, far male. La strada è quella giusta e la cura Dionisi sembra iniziare a fare effetto.