Queste le parole dell’attaccante, Pietro Pellegri, al termine della gara vinta contro l’Avellino.

Pietro, parto da una considerazione personale: quanta soddisfazione ti dà questo gol, che arriva dopo così tanto tempo dall’ultimo segnato?

«Sono davvero contento, perché è stato un periodo non facile. Dopo l’infortunio che ho avuto lo scorso anno, a dicembre, ho dovuto interrompere quello che più mi piace fare. Questo gol è un po’ il premio per tutto il lavoro che ho portato avanti.»

Che spinta può darti l’aver ritrovato il gol e a chi la dedichi?

«La dedico alla mia compagna e a mia figlia, perché è il primo gol che faccio da quando è nata. Non vedevo l’ora di dedicarle un gol, e spero di potergliene dedicare molti altri. La mia spinta sono loro, la mia compagna e mia figlia. Adesso sto bene, e questo per me conta più di tutto. È stato un infortunio pesante, e non è mai scontato riuscire a rientrare e sentirsi bene dopo questo tempo. Ho avuto la fortuna di lavorare con persone che mi hanno aiutato molto, sto bene e questo gol è un premio anche per loro.»

Che prova di forza è stata oggi per l’Empoli? Non era semplice venire qui ad Avellino, fare questa prestazione e portare a casa la vittoria…

«Sicuramente non era scontato. Loro erano davanti a noi in classifica, quindi fino ad oggi avevano fatto qualcosa in più. Abbiamo lavorato bene in queste due settimane con il mister, e questa vittoria, insieme a quella con il Catanzaro, è un premio per il lavoro che stiamo facendo. Stiamo davvero lavorando bene, e questi risultati sono i frutti che raccogliamo.»

Questi successi possono aiutare anche dal punto di vista mentale?

«Assolutamente sì. I risultati danno autostima e aiutano a crescere come collettivo. Venivamo da un periodo non semplice: siamo una squadra giovane, e quando arrivano le difficoltà fai fatica a uscirne. Ma stiamo lavorando bene, il mister ci sta dando i consigli giusti e ci sta riportando serenità. Sta andando tutto nella direzione giusta. Adesso tocca a noi continuare a lavorare e migliorarci.»