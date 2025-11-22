Queste le parole dell’attaccante, Pietro Pellegri, al termine della gara vinta contro l’Avellino.

Pietro, parto da una considerazione personale: quanta soddisfazione ti dà questo gol, che arriva dopo così tanto tempo dall’ultimo segnato?

«Sono davvero contento, perché è stato un periodo non facile. Dopo l’infortunio che ho avuto lo scorso anno, a dicembre, ho dovuto interrompere quello che più mi piace fare. Questo gol è un po’ il premio per tutto il lavoro che ho portato avanti.»

Che spinta può darti l’aver ritrovato il gol e a chi la dedichi?

«La dedico alla mia compagna e a mia figlia, perché è il primo gol che faccio da quando è nata. Non vedevo l’ora di dedicarle un gol, e spero di potergliene dedicare molti altri. La mia spinta sono loro, la mia compagna e mia figlia. Adesso sto bene, e questo per me conta più di tutto. È stato un infortunio pesante, e non è mai scontato riuscire a rientrare e sentirsi bene dopo questo tempo. Ho avuto la fortuna di lavorare con persone che mi hanno aiutato molto, sto bene e questo gol è un premio anche per loro.»

Che prova di forza è stata oggi per l’Empoli? Non era semplice venire qui ad Avellino, fare questa prestazione e portare a casa la vittoria…

«Sicuramente non era scontato. Loro erano davanti a noi in classifica, quindi fino ad oggi avevano fatto qualcosa in più. Abbiamo lavorato bene in queste due settimane con il mister, e questa vittoria, insieme a quella con il Catanzaro, è un premio per il lavoro che stiamo facendo. Stiamo davvero lavorando bene, e questi risultati sono i frutti che raccogliamo.»

Questi successi possono aiutare anche dal punto di vista mentale?

«Assolutamente sì. I risultati danno autostima e aiutano a crescere come collettivo. Venivamo da un periodo non semplice: siamo una squadra giovane, e quando arrivano le difficoltà fai fatica a uscirne. Ma stiamo lavorando bene, il mister ci sta dando i consigli giusti e ci sta riportando serenità. Sta andando tutto nella direzione giusta. Adesso tocca a noi continuare a lavorare e migliorarci.»

Articolo precedenteLe pagelle di Avellino-Empoli 0-3
Articolo successivoMister Dionisi nel dopo gara ad Avellino
Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

2 Commenti

  1. Grande Pietro ! Questa rete è molto importante per lui e per il gruppo. A un anno dal brutto infortunio la meritata ricompensa per il lavoro di recupero svolto.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here