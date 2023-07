I due giocatori azzurri, Tommaso Baldanzi e Jacopo Fazzini, hanno rilasciato ieri un intervista alla Gazzetta dello Sport in cui hanno parlato entrambi di Empoli e delle ambizioni future.

Baldanzi 26 presenze, Fazzini 21. I baby con più partite in Serie A. Ve l’aspettavate?

Baldanzi: “Speravo di giocare ma non così tanto. Sono davvero contento di quello che ho fatto e dei traguardi che abbiamo raggiunto insieme.”

Fazzini:”Nemmeno io me lo aspettavo, sinceramente, di disputare una stagione del genere. Pensavo di fare qualche presenza ma non di più. Ho superato ogni aspettativa.”

In un altra squadra sarebbe stata più dura per voi, vero?

Baldanzi: “L’ambiente giusto aiuta sempre, in un altra società non avremmo avuto questa opportunità così presto, lo so. E io dirò sempre che sono molto grato all’Empoli.”

Fazzini: “Non c’è dubbio che per noi giovani questa è la società ideale per aiutarci a crescere. Siamo qui da quando siamo piccoli ed è un pò la nostra seconda casa. L’Empoli ci ha aiutato anche a maturare fuori dal campo.”

E di sicuro un pò di merito ce l’ha anche Zanetti. Vi aveva annunciato a inizio stagione che avreste avuto così tanto spazio?

Baldanzi: “Personalmente no, gli sono molto grato per avermi fatto cominciare a giocare presto. Non mi ha detto dall’inizio punto su di te, però mi ha fatto sentire subito uno del gruppo.”

Fazzini: “Il Mister quando è cominciata la stagione ha parlato con tutti i giocatori e per quanto mi riguarda mi ha fatto sentire parte integrante della prima squadra. Come per Tommaso. Ma certo non pensavo che avrei giocato così tanto. E’ stato importante per me e lo ringrazio.”

In cosa vi ha migliorato Zanetti?

Baldanzi: “Mi ha dato molto, concedendomi tanto minutaggio, mi ha fatto crescere sotto il profilo dell’esperienza. E mi ha migliorato nei movimenti per la finalizzazione.”

Fazzini: “Già il fatto di giocare in A mi ha fatto crescere sotto tutti i punti di vista. Direi che mi ha migliorato sull’aspetto mentale, nell’autostima. Ora grazie a lui ho più fiducia in me stesso.”

Siete da più di sei anni insieme. Più amici che compagni?

Baldanzi: “Amici da tanto. Si vede anche in campo, ci aiutiamo molto. Qualche volta usciamo insieme ma veniamo da posti diversi e quando abbiamo tempo libero andiamo a casa dalle famiglie.”

Fazzini: “Come ha detto Tommy siamo molto amici, in partita ci cerchiamo e stiamo vicini per dialogare. Come caratteristiche penso che ci completiamo.”

Che qualità vorreste rubare all’altro?

Baldanzi: “Il fisico, che è molto meglio del mio. Poi la fase difensiva e la facilità con cui smista la palla.”

Fazzini: “Senza dubbio il sinistro e la capacità che ha di dribblare. Qualità che ha me mancano.”

Un difetto e una qualità che gli altri non conoscono di voi?

Baldanzi: “E’ un bravissimo ragazzo, difetti non ne vedo in lui.”

Fazzini: “E’ molto generoso e simpatico. Sul difetto ci dovrei pensare a lungo e non so se lo troverei.”

Hobby e fidanzate?

Baldanzi: “Nessuna fidanzata. Hobby? Mi piace stare con gli amici e la famiglia, passare le ore libere con loro. Abbiamo talmente poco tempo. E solo così mi ricarico”

Fazzini: “Io invece sono fidanzato e, se non sto con lei, sono con la famiglia e gli amici d’infanzia a giocare alla play station o vedere film. Sembrano banalità ma ha ragione Tommaso. Rilassarsi con chi ti vuole bene è il modo migliore per sfruttare i giorni di riposo e ricaricare le pile”

Vi cercano in tanti. Un giorno dove vorreste giocare?

Fazzini: “Mi è sempre piaciuto il Barcellona fin da bambino. Se un giorno potessi scegliere, non avrei dubbi.”

Baldanzi: “Barcellona anche io, se mi mettono nella trattativa di Fazzini. Così giocheremo ancora insieme.”

Il sogno nel cassetto?

Baldanzi: “Uno è già uscito: fare gol in Serie A. Ora posso alzare l’asticella, diciamo fare qualcosa d’importante con la maglia della Nazionale.”

Fazzini: “Da piccolo l’obiettivo era la Serie A. Il sogno ora è la Nazionale con l’obiettivo di vincere qualcosa in azzurro. O la Champions con una grande squadra.”

L’obiettivo stagionale?

Baldanzi: “Fare meglio dell’anno passato e dare una mano all’Empoli magari con qualche gol in più per contribuire al grande obiettivo della terza salvezza di fila.”

Fazzini: “La salvezza in primis. Poi mi piacerebbe fare il primo gol in A e magari più assist.”