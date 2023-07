Non si è assolutamente eclissato il discorso relativo al possibile approdo in azzurro di Walid Cheddira. Questa mattina vi abbiamo riportato le parole del suo agente. Come abbiamo già avuto modo di dire, sulla falsa riga di quanto accaduto con Caprile, l’Empoli non arriverà al giocatore direttamente con il Bari ma attenderà il Napoli. Rispetto però a Caprile siamo indietro con i tempi, al momento ancora non è stato effettuato il passaggio a titolo definitivo ai campani. Cheddira è in ritiro con il Bari.

I tempi del Napoli non sono poi i più snelli (ci hanno stupito in coda per Caprile) e quindi il discorso non potrà avvenire in tempi rapidi. C’è però da aggiungere che nelle ultime ore si sarebbe fatto sotto in maniera molto forte anche il Genoa, e da Bari – se corrisponde poi a vera verità non lo sappiamo – ci dicono che l’italo-marocchino avrebbe aperto alla possibilità. Il discorso tra Empoli e Napoli è però ben avviato già da qualche giorno. Le prossime giornate ci diranno di più.